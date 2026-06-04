Cifra șocantă din Georgia - România La primul meci cu tatăl selecționer, Ianis Hagi a înregistrat un procent îngrijorător la pasele înainte +17 foto
Ianis Hagi a fost decar și căpitan în amicalul Georgia - România 1-1 (foto: Sport Pictures)
Nationala

Cifra șocantă din Georgia - România La primul meci cu tatăl selecționer, Ianis Hagi a înregistrat un procent îngrijorător la pasele înainte

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 17:56
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 18:03
  • La revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca României, Ianis Hagi a evoluat ca decar, dar a avut o contribuție redusă în faza ofensivă, cu puține acțiuni verticale într-un meci în care „tricolorii” au suferit la construcție și progresie.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 25 de ani, Gheorghe Hagi (61 de ani) a revenit pe banca naționalei României. Debutul său în cel de-al doilea mandat s-a încheiat cu o remiză, 1-1 în Georgia, însă cifrele arată că noul selecționer are mult de lucru până când echipa va ajunge la identitatea pe care și-o dorește.

Nicolae Stanciu, la U Cluj? Conducerea vicecampioanei a lămurit situația: „Ne-am dori, nu ascund asta”
Citește și
Nicolae Stanciu, la U Cluj? Conducerea vicecampioanei a lămurit situația: „Ne-am dori, nu ascund asta”
Citește mai mult
Nicolae Stanciu, la U Cluj? Conducerea vicecampioanei a lămurit situația: „Ne-am dori, nu ascund asta”

Cifrele României la primul meci sub comanda selecționerului Gică Hagi

Potrivit analizei SportsBase, România a terminat meciul amical de la Tbilisi cu doar 41% posesie, 425 de pase față de cele 673 ale adversarului și un xG de numai 0,37, de aproape patru ori mai mic decât cel al Georgiei, 1,39.

În termeni ofensivi, echipa lui Hagi a creat puțin și a trăit mai degrabă din eficiență decât din volum de joc.

Tricolorii au tras doar șase șuturi și au creat trei ocazii de gol, fiind dominați la majoritatea indicatorilor ofensivi.

Există însă și câteva semne încurajatoare. România a recuperat agresiv, a avut mai multe acțiuni de presing decât adversarul și a reușit să revină după ce a fost condusă.

România a fost mai agresivă fără minge

Un detaliu interesant pentru stilul lui Gică Hagi:

  • Presinguri: 31 România vs 14 Georgia
  • Intercepții: 40 România vs 31 Georgia
  • Intercepții în jumătatea adversă: 12 România vs 5 Georgia

Naționala lui Hagi a arătat energie și disponibilitate la efort, dar calitatea jocului cu mingea a rămas însă o problemă.

Iar nimeni nu ilustrează mai bine această realitate decât Ianis Hagi (27 de ani).

Avem mult de muncă la cerinţele staff-ului tehnic. Când am reuşit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii: posesia şi presiunea Ianis Hagi, căpitan România

Ianis Hagi: 22 de pase, 19 precise

În primul meci sub comanda tatălui său ca selecționer, Ianis Hagi a primit două dintre cele mai importante responsabilități din echipă: tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan.

Desemnat principalul om de creație al sistemului 3-4-3, Ianis Hagi a fost imaginea fidelă a primei Românii a lui Gheorghe Hagi din cel de-al doilea mandat: disciplinat și implicat, însă insuficient de influent în construcția ofensivă.

Mijlocașul a evoluat 65 de minute și a încheiat partida cu:

  • 37 de acțiuni, dintre care 29 reușite (78%);
  • 22 de pase, 19 precise;
  • o precizie generală a paselor de 86%;
  • un șut pe poartă;
  • o ocazie creată;
  • două faulturi obținute.

Privite separat, cifrele sunt bune. Problema apare atunci când sunt raportate la rolul pe care l-a avut în teren.

Cifra șocantă din statistica decarului Ianis Hagi: doar 4 pase înainte, una singură precisă!

Cel mai interesant indicator din prestația lui Ianis Hagi este direcția paselor.

Din cele 22 de pase efectuate, 13 au fost înapoi și 5 lateral, în timp ce doar 4 au fost orientate înainte. Dintre acestea din urmă, una singură a fost precisă.

  • Pase precise: 19 (86%)
  • Pase înapoi: 13/13 (100%)
  • Pase laterale: 5/5 (100%)
  • Pase înainte: 4/1 (25%)

Cu alte cuvinte, aproape 60% dintre pasele sale au fost orientate către propria poartă, iar numai 18% au avut direcție ofensivă.

Pentru un fotbalist distribuit în rolul de număr 10, procentajul este surprinzător. În mod normal, decarul este jucătorul care își asumă cele mai multe riscuri și încearcă să spargă liniile adverse prin pase verticale.

În schimb, cifrele lui Ianis descriu un joc prudent și orientat mai degrabă spre păstrarea posesiei decât spre accelerarea atacurilor.

Spre exemplu, debutantul David Matei (19 ani), introdus în minutul 71, a fost mult peste Ianis Hagi la acest capitol. Mijlocașul Craiovei a încercat 5 pase înainte, dintre care 4 au fost precise!

Georgia a avut mai mult posesia

Pe de altă parte, statistica lui Ianis Hagi nu poate fi separată de context. „Tricolorii” au avut puțin mingea și au construit foarte rar în jumătatea adversă.

În multe momente, Ianis a fost obligat să coboare pentru a participa la ieșirea din presing sau pentru a oferi soluții de pasă colegilor.

Volumul total de doar 22 de pase în 65 de minute arată că nu a avut foarte multe oportunități să primească mingea între liniile Georgiei, acolo unde un număr 10 poate deveni decisiv.

PosesieGeorgiaRomânia
Totală59%41%
Repriza 156%44%
Repriza 264%36%

Ianis Hagi, creator nu finalizator

Există însă și elemente care arată utilitatea lui Ianis Hagi în jocul naționalei. El a fost unul dintre liderii României la progresiile prin conducerea mingii spre ultima treime și unul dintre puținii jucători care au reușit să transporte balonul între linii, alături de Valentin Mihăilă.

Mai mult, Ianis a avut patru acțiuni în apropierea careului advers, toate considerate reușite de softul de analiză SportsBase.

Aceste cifre sugerează că atunci când România a ajuns în zone periculoase, Ianis a fost implicat în construcția fazelor. Mai puțin la faza golul, când s-a manifestat mirat că Screciu nu i-a pasat lui mingea și a centrat în careu pentru Louis Munteanu.

De asemenea, precizia de 86% a paselor și procentul bun al acțiunilor reușite confirmă că nu a pierdut ușor mingea și nu a dezechilibrat negativ echipa.

Problema este că de la un număr 10 și căpitan se așteaptă mai mult decât siguranță. În multe momente, Ianis a părut mai degrabă un jucător de legătură decât liderul ofensiv al echipei.

Din monitorizarea SportsBase, sub bagheta lui Gică Hagi, Ianis Hagi se conturează ca un jucător de progresie intermediară, mai influent în transportul mingii decât în intrările directe în ultima treime, ceea ce îl descrie mai degrabă ca un element de legătură în construcția ofensivă decât ca un finalizator al acțiunilor de atac.

Ianis Hagi, cel mai bun index dintre titulari

Deși prestația sa poate fi privită critic din perspectiva contribuției ofensive, Ianis Hagi a fost cel mai bine evaluat titular al României în raportul SportsBase, cu un Index de 175.

Dintre titulari, doar Valentin Mihăilă s-a apropiat de el (171). Singurul tricolor care l-a depășit pe Ianis Hagi a fost Louis Munteanu (180), care a intrat în minutul 46 și a marcat golului egalizator.

  • România va disputa încă un meci de pregătire, împotriva Țării Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va putea fi urmărită, de asemenea, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Avem sute de propuneri de jucători”  Daniel Pancu oferă detalii de ultimă oră despre  transferurile pregătite de Rapid
Superliga
15:55
„Avem sute de propuneri de jucători” Daniel Pancu oferă detalii de ultimă oră despre transferurile pregătite de Rapid
Citește mai mult
„Avem sute de propuneri de jucători”  Daniel Pancu oferă detalii de ultimă oră despre  transferurile pregătite de Rapid
Portarul lui FCSB, prezentat la Craiova Mai avea 5 ani de contract cu fosta campioană. Becali: „Giovanni l-a dus acolo” » Anunțul făcut de olteni
Superliga
15:26
Portarul lui FCSB, prezentat la Craiova Mai avea 5 ani de contract cu fosta campioană. Becali: „Giovanni l-a dus acolo” » Anunțul făcut de olteni
Citește mai mult
Portarul lui FCSB, prezentat la Craiova Mai avea 5 ani de contract cu fosta campioană. Becali: „Giovanni l-a dus acolo” » Anunțul făcut de olteni

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
echipa nationala a romaniei romania georgia ianis hagi
Știrile zilei din sport
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
Media
16:54
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
Citește mai mult
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Nationala
18:24
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Citește mai mult
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Superliga
17:38
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Citește mai mult
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Liga 2
10:34
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Citește mai mult
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:53
„Nu mă surprinde” Mihai Stoica, după șocul plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „La fel s-ar fi întâmplat și la noi”
„Nu mă surprinde” Mihai Stoica, după șocul plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „La fel s-ar fi întâmplat și la noi”
20:57
„Am ajuns pe mâna unor venetici” Cornel Dinu, analiză dură. Ce spune despre Kopic și cine crede că ar trebui să vină la Dinamo
„Am ajuns pe mâna unor venetici” Cornel Dinu, analiză dură. Ce spune despre Kopic și cine crede că ar trebui să vină la Dinamo
21:55
Drama care i-a marcat viața Bellamy, emoționat în Ghencea de amintirea celui care i-a fost coleg, selecționer și a transformat fotbalul galez
Drama care i-a marcat viața Bellamy, emoționat în Ghencea de amintirea celui care i-a fost coleg, selecționer și a transformat fotbalul galez
21:10
Lovit de ghinion la Roland Garros S-a retras înainte de meciul carierei: „N-am putut dormi deloc”. Reacția virală a lui Agassi și cine sunt cei doi finaliști
Lovit de ghinion la Roland Garros S-a retras înainte de meciul carierei: „N-am putut dormi deloc”. Reacția virală a lui Agassi și cine sunt cei doi finaliști
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
Top stiri
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Superliga
19:00
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Citește mai mult
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Nationala
10:54
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Citește mai mult
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
Superliga
16:59
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
Citește mai mult
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
B365
04.06
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
Citește mai mult
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 40 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
05.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share