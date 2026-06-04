La revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca României, Ianis Hagi a evoluat ca decar, dar a avut o contribuție redusă în faza ofensivă, cu puține acțiuni verticale într-un meci în care „tricolorii” au suferit la construcție și progresie.

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După 25 de ani, Gheorghe Hagi (61 de ani) a revenit pe banca naționalei României. Debutul său în cel de-al doilea mandat s-a încheiat cu o remiză, 1-1 în Georgia, însă cifrele arată că noul selecționer are mult de lucru până când echipa va ajunge la identitatea pe care și-o dorește.

Cifrele României la primul meci sub comanda selecționerului Gică Hagi

Potrivit analizei SportsBase, România a terminat meciul amical de la Tbilisi cu doar 41% posesie, 425 de pase față de cele 673 ale adversarului și un xG de numai 0,37, de aproape patru ori mai mic decât cel al Georgiei, 1,39.

În termeni ofensivi, echipa lui Hagi a creat puțin și a trăit mai degrabă din eficiență decât din volum de joc.

Tricolorii au tras doar șase șuturi și au creat trei ocazii de gol, fiind dominați la majoritatea indicatorilor ofensivi.

Există însă și câteva semne încurajatoare. România a recuperat agresiv, a avut mai multe acțiuni de presing decât adversarul și a reușit să revină după ce a fost condusă.

România a fost mai agresivă fără minge

Un detaliu interesant pentru stilul lui Gică Hagi:

Presinguri: 31 România vs 14 Georgia

Intercepții: 40 România vs 31 Georgia

Intercepții în jumătatea adversă: 12 România vs 5 Georgia

Naționala lui Hagi a arătat energie și disponibilitate la efort, dar calitatea jocului cu mingea a rămas însă o problemă.

Iar nimeni nu ilustrează mai bine această realitate decât Ianis Hagi (27 de ani).

Avem mult de muncă la cerinţele staff-ului tehnic. Când am reuşit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii: posesia şi presiunea Ianis Hagi, căpitan România

Ianis Hagi: 22 de pase, 19 precise

În primul meci sub comanda tatălui său ca selecționer, Ianis Hagi a primit două dintre cele mai importante responsabilități din echipă: tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan.

Desemnat principalul om de creație al sistemului 3-4-3, Ianis Hagi a fost imaginea fidelă a primei Românii a lui Gheorghe Hagi din cel de-al doilea mandat: disciplinat și implicat, însă insuficient de influent în construcția ofensivă.

Mijlocașul a evoluat 65 de minute și a încheiat partida cu:

37 de acțiuni, dintre care 29 reușite (78%);

22 de pase, 19 precise;

o precizie generală a paselor de 86%;

un șut pe poartă;

o ocazie creată;

două faulturi obținute.

Privite separat, cifrele sunt bune. Problema apare atunci când sunt raportate la rolul pe care l-a avut în teren.

Cifra șocantă din statistica decarului Ianis Hagi: doar 4 pase înainte, una singură precisă!

Cel mai interesant indicator din prestația lui Ianis Hagi este direcția paselor.

Din cele 22 de pase efectuate, 13 au fost înapoi și 5 lateral, în timp ce doar 4 au fost orientate înainte. Dintre acestea din urmă, una singură a fost precisă.

Pase precise: 19 (86%)

(86%) Pase înapoi: 13/13 (100%)

(100%) Pase laterale: 5/5 (100%)

(100%) Pase înainte: 4/1 (25%)

Cu alte cuvinte, aproape 60% dintre pasele sale au fost orientate către propria poartă, iar numai 18% au avut direcție ofensivă.

Pentru un fotbalist distribuit în rolul de număr 10, procentajul este surprinzător. În mod normal, decarul este jucătorul care își asumă cele mai multe riscuri și încearcă să spargă liniile adverse prin pase verticale.

În schimb, cifrele lui Ianis descriu un joc prudent și orientat mai degrabă spre păstrarea posesiei decât spre accelerarea atacurilor.

Spre exemplu, debutantul David Matei (19 ani), introdus în minutul 71, a fost mult peste Ianis Hagi la acest capitol. Mijlocașul Craiovei a încercat 5 pase înainte, dintre care 4 au fost precise!

Georgia a avut mai mult posesia

Pe de altă parte, statistica lui Ianis Hagi nu poate fi separată de context. „Tricolorii” au avut puțin mingea și au construit foarte rar în jumătatea adversă.

În multe momente, Ianis a fost obligat să coboare pentru a participa la ieșirea din presing sau pentru a oferi soluții de pasă colegilor.

Volumul total de doar 22 de pase în 65 de minute arată că nu a avut foarte multe oportunități să primească mingea între liniile Georgiei, acolo unde un număr 10 poate deveni decisiv.

Posesie Georgia România Totală 59% 41% Repriza 1 56% 44% Repriza 2 64% 36%

Ianis Hagi, creator nu finalizator

Există însă și elemente care arată utilitatea lui Ianis Hagi în jocul naționalei. El a fost unul dintre liderii României la progresiile prin conducerea mingii spre ultima treime și unul dintre puținii jucători care au reușit să transporte balonul între linii, alături de Valentin Mihăilă.

Mai mult, Ianis a avut patru acțiuni în apropierea careului advers, toate considerate reușite de softul de analiză SportsBase.

Aceste cifre sugerează că atunci când România a ajuns în zone periculoase, Ianis a fost implicat în construcția fazelor. Mai puțin la faza golul, când s-a manifestat mirat că Screciu nu i-a pasat lui mingea și a centrat în careu pentru Louis Munteanu.

De asemenea, precizia de 86% a paselor și procentul bun al acțiunilor reușite confirmă că nu a pierdut ușor mingea și nu a dezechilibrat negativ echipa.

Problema este că de la un număr 10 și căpitan se așteaptă mai mult decât siguranță. În multe momente, Ianis a părut mai degrabă un jucător de legătură decât liderul ofensiv al echipei.

Din monitorizarea SportsBase, sub bagheta lui Gică Hagi, Ianis Hagi se conturează ca un jucător de progresie intermediară, mai influent în transportul mingii decât în intrările directe în ultima treime, ceea ce îl descrie mai degrabă ca un element de legătură în construcția ofensivă decât ca un finalizator al acțiunilor de atac.

Ianis Hagi, cel mai bun index dintre titulari

Deși prestația sa poate fi privită critic din perspectiva contribuției ofensive, Ianis Hagi a fost cel mai bine evaluat titular al României în raportul SportsBase, cu un Index de 175.

Dintre titulari, doar Valentin Mihăilă s-a apropiat de el (171). Singurul tricolor care l-a depășit pe Ianis Hagi a fost Louis Munteanu (180), care a intrat în minutul 46 și a marcat golului egalizator.

România va disputa încă un meci de pregătire, împotriva Țării Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va putea fi urmărită, de asemenea, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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