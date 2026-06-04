Prima finalistă de la Roland Garros VIDEO. Mirra Andreeva a oprit seria incredibilă reușită de Marta Kostyuk » Tensiuni înainte și după meci

Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA) s-a calificat în premieră în finala unui turneu de Grand Slam.

Rusoaica a învins-o fără emoții pe ucraineanca Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA), scor 6-1, 6-3. Și va lupta pentru trofeul de la Roland Garros.

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După ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA), Mirra Andreeva a confirmat forma excelentă și a dominat duelul ruso-ucrainean cu Marta Kostyuk.

Mirra Andreeva, prima finalistă de la Roland Garros

În primul set, jucătoarea de 19 ani nu i-a dat nicio șansă adversarei sale. Andreeva s-a distanțat rapid la 4-0 și a cedat un singur game până la finalul actului inaugural.

Setul secund a început pe aceleași coordonate. Rusoaica a făcut break la prima ocazie și a condus cu 3-0.

Kostyuk s-a apropiat la un singur game în spatele adversarei, a servit pentru a egala la 4, însă Mirra a forțat din nou la retur, a mai făcut un break și a închis meciul după o oră și 17 minute de joc.

Grație acestei victorii, Mirra Andreeva a egalat cel mai bun rezultat obținut de antrenoarea sa, Conchita Martinez, la Roland Garros.

În anul 2000, fostul #2 mondial ajungea în ultimul act pe zgura pariziană, dar era învinsă de Mary Pierce, scor 2-6, 5-7.

1 - Mirra Andreeva has equalled the best result achieved by her coach, Conchita Martinez, at the French Open by reaching the final (made by the Spaniard in 2000, defeated by Mary Pierce). Footsteps.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/7YaYKlwLFL — OptaAce (@OptaAce) June 4, 2026

În marea finală, programată sămbătă, Andreeva se da duela cu câștigătoarea meciului Diana Shnaider (22 de ani, #23 WTA) - Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA).

Fără strângere de mână și fără fotografie de grup

Pe fondul tensiunilor legate de războiul dintre Rusia și Ucraina, Kostyuk și Andreeva nu și-au stârns mâna la finalul partidei.

Atmosfera era una tensionată încă de la începutul meciului, când cele două sportive au pozat separat, alături de cei doi copii.

De regulă, jucătorii se aliniază pentru aceeași fotografie, stând umăr lângă umăr la fileu.

Foto: IMAGO

Pe parcusul turneului Kostyuk a vorbit de mai multe ori de impactul pe care invazia din Rusia l-a avut asupra Ucrainei.

17 victorii consecutive înregistrase Marta Kostyuk înainte de meciul cu Mirra Andreeva. Câștigase turneele de la Rouen și Madrid

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