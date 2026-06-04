„Incitare la pariuri ilegale” Președintele lui Fenerbahce a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare
Sadettin Saran. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Campionate

„Incitare la pariuri ilegale” Președintele lui Fenerbahce a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 18:11
  • Sadettin Saran (61 de ani), președintele clubului Fenerbahce, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare.
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Oficialul a fost anchetat într-un dosar legat de pariurile ilegale, pe care a reușit să le promoveze prin mai multe modalități.

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Sadettin Saran a primit doi ani și jumătate de închisoare

Autorătițile l-au acuzat pe Saran că a difuzat reclame pe o platformă video deținută de holdingul său, iar cazul său a ajuns pe masa instanțelor.

De asemenea, conform rechizitoriului, reclamele ar fi fost amplasate ilegal și pe panourile publicitare ale stadionului și lângă ambele porți.

Acum, președintele lui Fenerbahce a fost condamnat de Curtea Penală 23 din Istanbul la doi ani și jumătate de închisoare. Și fratele său s-a ales cu aceeași pedeapsă.

În plus, cei doi au fost obligați să plătească taxe judiciare în valoare de peste 12.200 de dolari fiecare, informează turkiyetoday.com.

„Incitarea oamenilor să participe la pariuri ilegale prin publicitate sau diverse alte mijloace”, a fost motivarea transmisă de instanță.

Deși avocații inculpaților au negat acuzațiile și au solicitat achitarea acestora, un alt avocat care a reprezentat Federația Turcă de Fotbal a solicitat instanței să-i pedepsească pe aceștia.

Ședința de judecată s-a desfășurat în absența lui Saran. Acesta şi-a anunţat intenţia de a face apel.

Președintele celor de la Fenerbahce nu se află la prima problemă serioasă cu legea. La finalul anului 2025, acesta a fost arestat pentru trafic și consum de droguri.

Ulterior, el a anunțat că nu va mai candida la următoarele alegeri pentru șefia clubului, care vor avea loc în perioada 6-7 iunie.

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