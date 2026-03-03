Ponturi pariuri marți, 3 martie 2026
Ponturi pariuri marți, 3 martie 2026

alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 15:01
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 15:11
  • Astăzi ne bucurăm de fotbal de calitate din Premier League, Cupa României, Coppa Italia și Copa del Rey.
  • Capul de afiș al zilei este întâlnirea dintre Barcelona și Atletico Madrid în Cupa Regelui Spaniei.

Vor reuși catalanii remontada? De asemenea mulți se întreabă dacă Liverpool va continua să recupereze în Premier League. Tot astăzi Cristi Chivu și Inter au meci greu în Cupa Italiei cu Como. Va reuși Inter să rupă blestemul din meciurile cu echipele mari?

Barcelona vs Atletico Madrid – finala din semifinalele Copa del Rey

Simeone și Atletico Madrid au făcut instrucție cu Barcelona în prima manșă a semifinalei din Copa del Rey. Catalanii au de recuperat 4 goluri, iar situația nu este una tocmai favorabilă fără Lewandowski și cu Ferran Torres ieșit din formă. Vestea bună pentru Barcelona este că Pedri și-a revenit și că, prin absența lui de Jong, Hansi Flick va fi forțat să mizeze la mijlocul terenului pe un jucător mai inventiv, care să ofere soluții pentru atacanți.

PONT: Barcelona vs Atletico Madrid – 1 & peste 2,5 goluri – 1.73

U Cluj vs Hermannstadt – profită clujenii de situația de la Sibiu?

U Cluj este pe cai mari după calificarea în Play-off și 7 victorii în cele 9 meciuri jucate în acest an. Astăzi, de la ora 19:00, pe Cluj Arena, echipa lui Bergodi joacă cu FC Hermannstadt în sferturile de finală ale Cupei României. Studenții sunt favoriți să meargă mai departe în competiție, cu atât mai mult cu cât în precedentul meci direct s-au impus cu 3-0, iar oaspeții sunt mai preocupați de situația din campionat.

PONT: U Cluj vs FC Hermannstadt – 1 solist – cotă 1.67

Como vs Inter Milano – Chivu la două meciuri de prima finală din cariera de antrenor

După eliminarea rușinoasă din Champions League, Cristi Chivu și Inter Milano se pot concentra pe competițiile interne. În Serie A Inter are un avans de 10 puncte în fruntea clasamentului, iar în Cupa Italiei trebuie să treacă în dublă manșă de Como pentru a ajunge în finală. Primul meci al semifinalei se joacă astăzi, de la ora 22:00, pe Giuseppe Sinigaglia din Como. Câștigătoare cu 4-0 în campionat, echipa lui Chivu este favorită să câștige, dar meciul va fi unul foarte strâns, cu atât mai mult cu cât lipsesc Lautaro Martinez și Bonny.

PONT: Como vs Inter Milano – X2 & sub 4,5 goluri – cota 1.51

Wolves vs Liverpool – cormoranii vor în Champions League

Pe locul 5 în Premier League, la 3 puncte de locurile care duc în Champions League, Liverpool joacă în această seară cu Wolves, ultima clasată. Meciul de pe Molineux Stadium începe la ora 22:15. Ambele echipe sunt în revenire de formă după perioade mai puțin faste. Wolves au învins-o pe Aston Villa în ultima rundă, iar oaspeții au câștigat ultimele 4 meciuri.

PONT: Wolves vs Liverpool – 2 solist – cota 1.51

Everton vs Burnley – mai crede Burnley în salvarea de la retrogradare?

Pe locul 8 după 28 de etape, Everton are șanse teoretice să lupte pentru primele 5 locuri în Premier League. Adversarii sunt unii de calibru: Manchester United, Aston Villa, Liverpool sau Chelsea. În aceste condiții, victoria este obligatorie în meciul pe care „caramelele” îl vor disputa cu Burnley în această seară, de la ora 21:30, pe propriul teren. Adversarii sunt pe poziția a 19-a în Premier League, la 9 puncte de primul loc situat deasupra liniei de retrogradare. Burnley a câștigat un singur meci de campionat din ultimele 19.

PONT: Everton vs Burnley – 1 solist – cota 1.59

Leeds vs Sunderland – gazdele vor să se îndepărteze de zona fierbinte a clasamentului

Tot de la ora 21:30, pe Elland Road, Leeds primește vizita celor de la Sunderland. Oaspeții sunt pe locul 12 și au 12 puncte avans față de echipa de pe primul loc retrogradabil. Nu la fel de relaxată este și Leeds. Echipa antrenată de Daniel Farke este la doar 6 puncte de locurile de retrogradare și trebuie să încerce să-și consolideze locul în prima ligă engleză. Leeds a pierdut un singur meci în ultimele 4 etape, în timp ce Sunderland a pierdut 3 din ultimele 4 meciuri.

PONT: Leeds vs Sunderland – 1X & Peste 1,5 goluri – cota 1.60

