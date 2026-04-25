Ponturi Pariuri XBets.ro pentru weekendul 25-26 aprilie 2026
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 09:18
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 09:21
  • Pe măsură ce se apropie finalul campionatelor de fotbal, meciurile devin din ce în ce mai intense.

În weekendul 25-26 aprilie sunt programate meciuri în toate campionatele de top ale Europei.

Din multitudinea de evenimente care vor avea loc în aceste zile, echipa XBets a selectat câteva pariuri care sperăm să înverzească multe bilete.

Biletul Zilei XBets.ro – 25-26 aprilie 2026

MeciPronosticCotă
Arsenal vs Newcastle1 & sub 3,5 goluri2.42
CFR Cluj vs U ClujGG & peste 2,5 goluri 2.22
Dinamo vs Rapid1X & GG2.22
AC Milan vs JuventusX2 & peste 1,5 goluri 1.78

Arsenal vs Newcastle – meci decisiv pentru tunari

Arsenal se află într-o situație ingrată. Implicată pe 4 fronturi, echipa londoneză se vede în situația în care le poate rata pe toate. Mai întâi a pierdut finala EFL Cup (0-2 cu Manchester City), apoi a fost eliminată de Southampton din FA Cup. Calificarea chinuită în semifinalele Champions League a fost umbrită de pierderea, în decurs de o lună, a avansului de 9 puncte pe care îl avea în campionat.

Arsenal este pe locul 2 în Premier League. „Tunarii” au același număr de puncte și același golaveraj ca Manchester City, dar rivalii au marcat mai multe goluri. Pentru a rămâne în bătălia pentru Premier League, londonezii trebuie să câștige meciul cu Newcastle care se joacă sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 19:30, pe Emirates Stadium. Ei trebuie să profite de dezorganizarea de la Newcastle (se pune problema schimbării antrenorului), echipă care a pierdut ultimele 4 meciuri oficiale.

PONT: Arsenal vs Newcastle: 1 & sub 3,5 goluri – cota 2.42

CFR Cluj vs U Cluj – duelul orgoliilor în Ardeal

CFR Cluj și U Cluj ne-au oferit unele dintre cele mai frumoase meciuri din acest sezon. Ambele echipe au marcat în cele 3 meciuri directe și, de fiecare dată au fost cel puțin 3 reușite. Meciul de sâmbătă 25 aprilie, de la ora 20:30, care se joacă în Gruia se anunță la fel de viu disputat.

U Cluj este în luptă directă pentru titlu cu Universitatea Craiova. Ultima pe podium, la 5 puncte distanță, CFR așteaptă pașii greșiți ai celor două. Echipele din Cluj sunt cele mai în formă din campionat. Înainte de Play-off, CFR a înregistrat 12 victorii consecutive. Înfrângerea cu Dinamo din ultima etapă a pus capăt unei serii de 10 victorii consecutive ale celor de la U Cluj.

PONT: CFR Cluj vs U Cluj – GG & peste 2,5 goluri – cota 2.22

Dinamo București vs Rapid București – două echipe cu probleme

Rivalitatea dintre Dinamo și Rapid a dus la meciuri extrem de spectaculoase. Cele două vor juca duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din București. Meciul contează pentru etapa a 6-a din Play-off Liga 1. Înaintea meciului direct, Dinamo este pe locul al 5-lea cu 31 de puncte, iar Rapid este pe 4 cu 32 de puncte.

Giuleștenii au câștigat cele 3 meciuri directe din acest sezon. Este momentul ca Dinamo să nu mai piardă, chiar dacă la acest meci se prezintă foarte obosită după semifinala Cupei României pierdută la lovituri de departajare cu Craiova, iar mai mulți dintre jucătorii săi au probleme de sănătate. Atmosfera din echipa Rapidului s-a stricat, iar giuleștenii nu au câștigat de 4 meciuri. Totuși, ambele formații își joacă una dintre ultimele șanse de a spera la cupele europene, așa că așteptăm un meci cu goluri marcate de fiecare dintre ele.

PONT: Dinamo București vs Rapid București: 1X & GG – cota 2.22

AC Milan vs Juventus Torino – meci de Champions League în Serie A

AC Milan și Juventus se întâlnesc duminică, 26 aprilie, de la ora 21:45, pe San Siro, într-un meci contând pentru etapa a 34-a din Serie A. Acesta este al 182-lea meci direct între echipele care au scris istorie pentru Italia în Europa. Cele două sunt despărțite în clasament de 3 puncte. Milan este pe locul 2, cu șanse foarte mici să câștige titlul, în timp ce Juventus este pe 4.

Meciul este unul în care statisticile nu contează. Jucătorii vor evolua pentru orgoliu, iar acest lucru s-a văzut în ultima confruntare care s-a terminat cu scorul de 0-0. Se anunță un meci echilibrat, în care Juventus este ușor favorită prin prisma ultimelor rezultate, dar în care de această dată se vor înscrie și goluri.

PONT: AC Milan vs Juventus – X2 & peste 1,5 goluri – cota 1.78

Pentru alte ponturi și bilete de pariuri pentru acest weekend vizitează XBets.ro!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
