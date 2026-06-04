Prima mutare la Arad  UTA a transferat fotbalistul care l-a „trădat” pe Mircea Rednic
Răzvan Oaidă. Foto: Facebook.com/UTA Arad
Superliga

Prima mutare la Arad UTA a transferat fotbalistul care l-a „trădat” pe Mircea Rednic

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 18:43
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 18:43
  • Răzvan Oaidă (28 de ani), jucător trecut pe la Rapid și FCSB, a semnat cu UTA Arad.
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Formația arădeană a încheiat play-out-ul pe primul loc și caută să întărească lotul pentru noua stagiune cu un prim transfer.

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Răzvan Oaidă este noul jucător al celor de la UTA Arad

După 4 sezoane petrecute la FCSB și unul în tricoului Rapidului, Oaidă se alătură acum celor de la UTA Arad, după experiența eșuată de la U Cluj.

„Răzvan Oaidă este noul jucător al UTA-ei pentru sezonul 2026-2027!

După junioratul petrecut la Atletico Arad și experiențe în Anglia, Italia și Superliga României, mijlocașul defensiv de 28 de ani va îmbrăca în premieră tricoul «Bătrânei Doamne».

Bun venit în familia roș-albă, Răzvan!”, este mesajul transmis de UTA Arad, pe pagina de Facebook.

După prezentare, Oaidă a oferit și o scurtă declarație:

„Sunt fericit că am ajuns aici. Pentru mine, multe lucruri îmi sunt familiare: atmosfera, oamenii, orașul, terenurile și tot ceea ce înseamnă Aradul. Vin cu dorință de muncă, cu energie și abia aștept să începem pregătirea.

Este clar că orice jucător își dorește să evolueze în fața unui stadion plin la fiecare meci. Acest lucru vine și cu responsabilitate.

Suporterii îți oferă energie, iar tu trebuie să le răspunzi prin atitudine, muncă și respect. UTA a fost mereu o echipă greu de învins, mai ales pe teren propriu”, a spus Oaidă.

7 meciuri
a bifat Răzvan Oaidă în tricoul echipei Universitatea Cluj, fără realizări (0 goluri și 0 pase decisive)

L-a „trădat” pe Mircea Rednic

Oaidă a mai fost dorit la Arad și în urmă cu aproape doi ani, însă a semnat pe ultima sută de metri cu U Cluj, după ce se înțelesese inițial cu Mircea Rednic, cel care pregătea UTA la acel moment.

Toți sunt interesați de bani, vedeți ce-am pățit și noi sezonul trecut. Nici nu au stat de vorbă cu noi unii dintre jucători, au zis clar că vor atâta și au plecat. Iar noi în competiție cu alte echipe nu putem face față din punct de vedere financiar. Au alte bugete, alți sponsori. Mircea Rednic, fost antrenor UTA

Ultimul meci oficial jucat de Răzvan Oaidă a avut loc pe 24 mai 2025, în ultima etapă a sezonului 2024-2025, contra celor de la Rapid, când a evoluat pentru 10 minute.

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