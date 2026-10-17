Popești Leordeni - CS Afumați 2-0. Constantin Robicek (37 de ani), căpitanul oaspeților, a suferit o accidentare îngrozitoare în meciul din etapa #10 din Liga 2.

Fundașul central și-a rupt piciorul și a fost transportat de urgență la spital.

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În minutul 22 al partidei de la Clinceni, Robicek a preluat mingea și a alergat spre poarta adversă.

Mihai Neicuțescu, atacantul gazdelor, a alunecat și i-a secerat picioarele jucătorului de la CS Afumați în careu, cauzându-i o accidentare gravă.

FOTO. Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek

Experimentatul fundaș a început să urle de durere, iar jucătorii aflați în preajma lui Robicek și-au pus mâinile pe cap când au văzut accidentarea acestuia.

Cristian Balgiu, mijlocașul de la Popești Leordeni, a mers spre acesta și a văzut că a suferit o fractură deschisă, solicitând imediat intervenția medicilor.

„Băă, i se vede osul!”, au strigat mai multe persoane aflate pe margine, scrie gsp.ro.

Jucătorii și arbitrul Vîrgolici Cristian au chemat cu insistență medicii pe teren, iar un ortoped a intervenit și a curățat zona fracturii.

O ambulanță a sosit mai apoi pe teren, l-a urcat pe Constantin Robicek pe targă și a fost transportat imediat la Spitalul Militar, acolo unde va fi operat.

Arbitrul i-a acordat doar cartonașul galben lui Mihai Neicuțescu, care i-a provocat accidentarea teribilă lui Robicek, decizie care a stârnit nemulțumiri în tabăra celor de la CS Afumați.

Partida a fost reluată după aproximativ 6 minute de așteptare, iar Popești Leordeni s-a impus cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Leafu (14) și Taiwo (78).

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