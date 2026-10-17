Accidentare horror în Liga 2  FOTO. Căpitanul și-a rupt piciorul: „Băă, i se vede osul!” » Dus de urgență la spital +17 foto
Foto: GSP.ro
Liga 2

Accidentare horror în Liga 2 FOTO. Căpitanul și-a rupt piciorul: „Băă, i se vede osul!” » Dus de urgență la spital

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 15:10
  • Popești Leordeni - CS Afumați 2-0. Constantin Robicek (37 de ani), căpitanul oaspeților, a suferit o accidentare îngrozitoare în meciul din etapa #10 din Liga 2.
  • Fundașul central și-a rupt piciorul și a fost transportat de urgență la spital.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În minutul 22 al partidei de la Clinceni, Robicek a preluat mingea și a alergat spre poarta adversă.

Mihai Neicuțescu, atacantul gazdelor, a alunecat și i-a secerat picioarele jucătorului de la CS Afumați în careu, cauzându-i o accidentare gravă.

Becali, obicei bizar Alimentul pe care refuză să-l mai mănânce: „Mestec și scuip. Îi arăt trupului cine-i stăpânul”
Citește și
Becali, obicei bizar Alimentul pe care refuză să-l mai mănânce: „Mestec și scuip. Îi arăt trupului cine-i stăpânul”
Citește mai mult
Becali, obicei bizar Alimentul pe care refuză să-l mai mănânce: „Mestec și scuip. Îi arăt trupului cine-i stăpânul”

FOTO. Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek

Experimentatul fundaș a început să urle de durere, iar jucătorii aflați în preajma lui Robicek și-au pus mâinile pe cap când au văzut accidentarea acestuia.

Cristian Balgiu, mijlocașul de la Popești Leordeni, a mers spre acesta și a văzut că a suferit o fractură deschisă, solicitând imediat intervenția medicilor.

Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube
Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube

Galerie foto (17 imagini)

Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube
+17 Foto
labels.photo-gallery

„Băă, i se vede osul!”, au strigat mai multe persoane aflate pe margine, scrie gsp.ro.

Jucătorii și arbitrul Vîrgolici Cristian au chemat cu insistență medicii pe teren, iar un ortoped a intervenit și a curățat zona fracturii.

O ambulanță a sosit mai apoi pe teren, l-a urcat pe Constantin Robicek pe targă și a fost transportat imediat la Spitalul Militar, acolo unde va fi operat.

Arbitrul i-a acordat doar cartonașul galben lui Mihai Neicuțescu, care i-a provocat accidentarea teribilă lui Robicek, decizie care a stârnit nemulțumiri în tabăra celor de la CS Afumați.

Partida a fost reluată după aproximativ 6 minute de așteptare, iar Popești Leordeni s-a impus cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Leafu (14) și Taiwo (78).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
accidentare liga 2 CS Afumați cs popesti leordeni Constantin Robicek
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:17
„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
22:52
„Nu mi se pare o idee bună” Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”
„Nu mi se pare o idee bună”  Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”
22:13
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat”
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Stranieri
10:15
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Citește mai mult
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Superliga
13:51
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Citește mai mult
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Stranieri
12:05
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Citește mai mult
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300
B365
16.10
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300
Citește mai mult
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 27 rapid 25 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share