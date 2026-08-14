Plecare neașteptată de la U Cluj Atacantul ardelenilor este aproape de o mutare în Australia: „În două-trei zile se face”  

Virgiliu Postolachi (26 de ani), atacantul moldovean de la U Cluj, este aproape de o plecare în Australia.

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Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii”, nu l-a folosit deloc în actualul sezon din Liga 1, iar joi Postolachi nici nu s-a antrenat alături de colegii săi.

Virgiliu Postolachi, atacantul celor de la U Cluj, este aproape de o mutare în Australia: „În două-trei zile se face”

Echipa interesată de atacant este Brisbane Roar, formație din prima ligă australiană, conform primasport.ro.

Clubul a încheiat sezonul trecut pe locul 11 din 12 și are un lot evaluat la aproximativ 4 milioane de euro.

Negocierile sunt într-un stadiu avansat, iar transferul s-ar putea încheia în următoarele zile.

„Dacă totul decurge normal, în două-trei zile se face transferul”, au precizat surse din jurul echipei.

18 goluri a marcat Virgiliu Postolachi în cele 91 de meciuri disputate în Liga 1

Născut la Edineț, în Republica Moldova, și crescut în Franța, Postolachi a făcut junioratul la Paris Saint-Germain, unde a evoluat la categoriile U17 și U19.

Nu a debutat pentru echipa mare și, în 2019, a fost transferat de Lille. A mai jucat pentru Mouscron (Belgia), Vendsyssel (Danemarca), UTA Arad și Grenoble (Franța).

Postolachi a ajuns la Universitatea Cluj în septembrie 2025, de la rivala CFR Cluj.

Sezonul trecut, atacantul a strâns 19 apariții pentru „șepcile roșii”, în care a reușit două goluri.

Fotbalistul este cotat la 550.000 de euro, conform Transfermarkt.

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