L-a șters din memorie VIDEO. Nuno Campos, blocat la conferința lui Dinamo, când a venit vorba de Pușcaș: „Scuze, am uitat...”
Superliga

L-a șters din memorie VIDEO. Nuno Campos, blocat la conferința lui Dinamo, când a venit vorba de Pușcaș: „Scuze, am uitat...”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 14:45
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 14:46
  • Rapid - Dinamo. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, a fost protagonistul unui moment amuzant la conferința de presă de vineri.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
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Nuno Campos a fost pus în încurcătură în timp ce prefața derby-ul cu Rapid.

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VIDEO. Nuno Campos, blocat la conferința lui Dinamo, când a venit vorba de Pușcaș: „Scuze, am uitat...”

Tehnicianul a fost întrebat care este situația jucătorilor indisponibili înainte de acest meci și voia să vorbească despre George Pușcaș.

Memoria l-a trădat pe portughez, care a avut nevoie de ceva timp ca să își aducă aminte care e numele atacantului său:

„Da, îl avem pe… Atacantul nostru e accidentat… Scuze, am uitat numele… George, George, George e accidentat. Toți ceilalți sunt la 100%.

Pușcaș n-a apucat să debuteze, fiind în continuare nerefăcut după o operație de hernie inghinală.

Și s-ar putea întoarce pe teren abia pe 10 octombrie, la meciul cu Sepsi.

„Pușcaș e în revenire. Săptămâna asta începe antrenamentele după o nouă perioadă în care a oscilat și, sperăm noi, după pauza competițională din septembrie, să fie apt pentru a ne putea ajuta”, a spus Andrei Nicolescu la Voyo Sport.

„Trebuie să ne gândim mai mult la noi, nu la adversar”

Nuno Campos a vorbit și despre duelul cu Rapid, primul său derby bucureștean pe banca lui Dinamo.

„E un adversar dificil, cu calitate multă. Cifrele arată asta. Cred că vom întâlni un adversar bun, dar avem și noi armele noastre, modul nostru de a gândi și a vedea jocul. De fiecare dată trebuie să ne gândim mai mult la noi, nu la adversar. Cu tot respectul pentru Rapid și pentru ceilalți adversari, dar gândul trebuie să stea doar la jocul nostru și ce trebuie să facem ca să câștigăm pe teren.

Când înfruntăm o echipă mare, ne place să jucăm într-o atmosferă cu stadion plin. Toți ne dorim oportunitatea de a juca astfel de meciuri, simt că asta își doresc și jucătorii mei. Avem mulți jucători cu multă experiență, unii sunt mai tineri, dar pot acumula repede experiență în astfel de medii. Cred că va fi un meci bun pentru toți.

Câteodată, astfel de meciuri sunt mult mai tacticizate. Nu știu dacă vor fi multe goluri. Poate că jocul va fi mai deschis dacă se marchează repede”, a spus Campos la conferință.

Întrebat despre declarațiile lui Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, care a lăudat-o pe Dinamo, portughezul a zis:

„Clasamentul nu arată că suntem cei mai buni. Îi mulțumesc lui Pancu pentru cuvintele frumoase, dar în astfel de jocuri trebuie să ne concentrăm la ce ar trebui să facem fără minge, dar și cu minge.

Vom întâlni o echipă puternică și trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră dacă vrem să avem șansa de a obține cele 3 puncte. Cred că și ei joacă un fotbal frumos și va fi un meci bun pentru fani, pentru toată lumea. Sper să câștigăm, dar asta depinde doar de noi”.

Fanii sunt alături de noi mereu. Vorbesc despre ei după fiecare meci pentru că sunt parte din grupul nostru. Ne-au ajutat foarte mult în ultimele meciuri și ne vor ajuta și în următoarele. Am simțit la ultimele partide că, atunci când nu aveam momente prea bune, ne-au împins de la spate ca să câștigăm. Sunt o parte foarte importantă din jocul nostru. Nuno Campos, despre fanii lui Dinamo

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