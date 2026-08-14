„Sunt primul român sub 15 minute” FOTO: Andrei-Theodor Proca  record național și calificare în finala de 1.500 m liber de la Paris +20 foto
Andrei-Theodor Proca. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Înot

„Sunt primul român sub 15 minute” FOTO: Andrei-Theodor Proca record național și calificare în finala de 1.500 m liber de la Paris

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 14:30
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 14:30
  • Românul Andrei-Theodor Proca (18 ani) a stabilit un nou record național la 1.500 m liber și s-a calificat în finala Campionatelor Europene de natație de la Paris.
  • Finala probei de 1.500 m liber, în care va concura Andrei-Theodor Proca, este programată sâmbătă, de la ora 20:20.
  • Celălalt român prezent în seriile de vineri, Robert Badea (18 ani), nu a reușit să se califice în semifinalele probei de 200 m fluture.
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Proca a oprit cronometrul la 14:57,97, devenind primul sportiv din România care coboară sub 15 minute în această probă.

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Andrei-Theodor Proca, record național și calificare în finala de 1.500 m liber de la Paris

Precedentul record național îi aparținea tot lui Proca: 15:00,36, performanță stabilită în luna mai, la etapa Mare Nostrum de la Canet-en-Roussillon, conform swimswam.com.

„Da, sunt foarte fericit cu rezultatul. Sunt primul român sub 15 minute. Mă apropii din ce în ce mai tare de baremul de Jocuri. Mai am șase secunde.

A fost o cursă bună. E un pic greu dimineața în continuare, dar parcă am început să mă obișnuiesc. E mai bine acum”, a spus Proca.

Andrei-Theodor Proca s-a calificat în finala probei de 1.500 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Andrei-Theodor Proca s-a calificat în finala probei de 1.500 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (20 imagini)

Andrei-Theodor Proca s-a calificat în finala probei de 1.500 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Andrei-Theodor Proca s-a calificat în finala probei de 1.500 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Andrei-Theodor Proca s-a calificat în finala probei de 1.500 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Andrei-Theodor Proca s-a calificat în finala probei de 1.500 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Andrei-Theodor Proca s-a calificat în finala probei de 1.500 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
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Întrebat dacă a urmărit indicațiile antrenorului pe parcursul cursei, românul a explicat că încearcă să rămână concentrat asupra ritmului său.

„De câteva ori. De obicei, nu prea ridic privirea din apă când înot, deci nu prea-l văd așa des, dar am simțit că trebuie să forțez. Am fost foarte aproape de ungur, o singură sutime, dar e bine.

Tactica a fost să plec cât mai bine, să mă poziționez cât mai bine și să am un finish bun. A fost, per total, o cursă bună.

Probabil dacă eram pe un alt culoar, mai de margine, era mai greu. A fost foarte bine”.

E interesant. E un concurs foarte greu. Nu mă așteptam să fie nivelul așa ridicat. La 800, de exemplu, s-a mers mai tare decât la Jocurile Olimpice. Nivelul e foarte ridicat, dar și noi, ușor-ușor, ridicăm nivelul. Suntem mulți băieți tineri care vrem rezultate Andrei Theodor-Proca, înotător român

Finaliștii probei de 1.500 m liber

  • Oliver Klemet (Germania) - 14:48,51
  • Johannes Liebmann (Germania) - 14:50,83
  • Sacha Velly (Franța) - 14:51,49
  • Zalan Sarkany (Ungaria) - 14:51,94
  • Sven Schwarz (Germania) – 14:52,16
  • Daniel Wiffen (Irlanda) – 14:52,29
  • David Betlehem (Ungaria) – 14:57,96
  • Andrei-Theodor Proca (România) – 14:57,97

Robert Badea nu s-a calificat în semifinalele probei de 200 m fluture

Tot în sesiunea de vineri dimineață a concurat și Robert Badea (18 ani), în seriile probei de 200 m fluture.

Badea a încheiat cursa cu 1:58,86 și nu a reușit să obțină calificarea în semifinale.

Tânărul înotător și-ar fi dorit să continue în competiție la această probă, dar consideră că perioada de pregătire a fost afectată de examenul de Bacalaureat.

„Sincer, îmi doream să particip în semifinală. Asta este în primul rând. Eu am dat tot ce am putut. Poate existau chestii pe care puteam să le îmbunătățesc.

Dar asta este concursul, nu avem ce să facem. Mai este o probă, încă o șansă, de ce nu? O tragem și pe aia la maximum, că așa se înoată la seniori, dar cu forțe proaspete.

Am avut foarte multe antrenamente lipsă, deci nu o să mai poată fi așa ceva. Mai ales împreună cu BAC-ul. Până la BAC, până la Naționalele în bazin lung, aveam un antrenament pe săptămână în minus”, a spus acesta.

Chiar m-am simțit bine. Într-adevăr, m-am simțit mai bine la Naționale. Dar, clar, trebuie să mă antrenez mai mult. Sincer, am venit strict să mă distrez. Știu că este primul an, nu am presiune de nicăieri. Am avut și o pauză destul de lungă, cu BAC-ul. Robert Badea, înotător român

Badea a vorbit și despre descalificarea suferită în proba de 400 m mixt din cadrul Campionatelor Europene de la Paris.

„Am aflat, am făcut picioare de crawl la bras. Trebuie să lucrez brasul. Vedem de mâine ce se întâmplă.

Până la urmă, de acum o să particip la câte Europene de seniori. Acesta este primul, o să mai am multe încolo”, a spus acesta.

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