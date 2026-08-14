„Politicienii văd asta” VIDEO. Ionuț Lupescu după ce derby-ul Dinamo - FCSB a fost mutat la Cluj. Ce spune despre problemele cu noua arenă din „Ștefan cel Mare” +29 foto
Ionuț Lupescu
Superliga

„Politicienii văd asta” VIDEO. Ionuț Lupescu după ce derby-ul Dinamo - FCSB a fost mutat la Cluj. Ce spune despre problemele cu noua arenă din „Ștefan cel Mare”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 18:05
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 10:12
  • Ionuț Lupescu (58 de ani) a vorbit despre faptul că derby-ul Dinamo – FCSB se va juca la Cluj.
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Partida este programată sâmbătă, 5 septembrie, în etapa #8 din Liga 1 și ar urma să se joace pe Cluj Arena. Arena Națională va fi indisponibilă în acea perioadă din cauza evenimentelor extrasportive.

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Ionuț Lupescu, despre Dinamo - FCSB la Cluj: „E ciudat”

Lupescu a precizat că este păcat ca un astfel de meci să nu se dispute în Capitală.

„E ciudat, pentru că oamenii, politicienii care au construit acolo văd un stadion, ceva în care trebuie să scoată neapărat bani din el.

Întrebarea mea este: de ce nu stadionul este exact asimilat ca o școală? E același lucru, da? Și atunci cred că s-ar putea bugeta.

Pe de altă parte, cu siguranță, se pot face și din stadioane activități în care să ai un beneficiu. Dar nu ar trebui să dramatizăm atât de mult.

Și dacă sunt încadrate stadioanele de sport, de fotbal și așa mai departe, de atletism, dacă se vor face așa în continuare, atunci cred eu că se poate bugeta așa-zisa pierdere.

Absolut că ar trebui să fie prioritar fotbalul. Cu siguranță e ciudat să joci Dinamo - Steaua la Cluj sau FCSB, cum îi spuneți voi. Tocmai de aceea nu e un derby, nu? E FCSB, nu e Steaua (n.r. ironic). E păcat. Ar fi bine dacă s-ar juca în București”, a declarat Ionuț Lupescu.

Ionuț Lupescu: „Primul test serios atât pentru Dinamo, cât și pentru Rapid”

Fostul mare internațional a precizat că va fi prezent la derby-ul Rapid - Dinamo, programat sâmbătă, cu începere de la ora 21:30.

Întrebat cine va câștiga derby-ul, „Kaiserul” a replicat:

„Nu știu, că nu sunt oracolul din Bălcești. Mâine o să merg și eu la meci și sper să văd și eu pe unde sunt echipele.

Cred că e primul test serios, atât pentru Dinamo, cât și pentru Rapid. Dinamo a jucat și cu Craiova, dar nu a jucat Craiova cu cine trebuie. Sper ca băieții să câștige mâine, că e important să câștigăm în continuare.

(n.r. despre apetitul ofensiv al lui Dinamo) E foarte bine, pentru că asta e istoria clubului Dinamo. Suporterii vor un joc ofensiv, cu multe goluri.

Pe Giulești întotdeauna e greu. Rapid este un club bun, o echipă foarte bună și va fi un meci interesant”.

Ionuț Lupescu, despre David Popovici: „Trebuie să-l aștepte comandantul clubului cu prima”

Lupescu a comentat și performanța lui David Popovici (21 de ani), care a cucerit medalia de aur în proba de 100 m la Campionatele Europene de Națație. Înotătorul român e calificat și în finala de la 200 m.

„Am văzut, da. Noi nu trebuie să-l așteptăm cu nimic, trebuie să-l aștepte comandantul clubului cu prima. Cred că asta e cel mai important.

Nu e numai el care ține steagul sus. Sunt și celelalte secții de sport care au fost campioane: de la handbal, de ani de zile, în Champions League, voleiul și baschetul vin din urmă.

Sperăm ca la rugby să luăm titlul anul acesta. Ne bucurăm pentru David Popovici că este acolo și că reprezintă și Dinamo”, a mai spus Lupescu.

David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (18).jpeg
David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (18).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
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Ionuț Lupescu, despre problemele cu noul stadion Dinamo: „Sper ca CNI să pună piciorul în prag”

Lucrările de demolare a vechiului stadion din „Ștefan cel Mare” au demarat cu mare fast pe 20 ianuarie, însă noua arenă a ajuns blocată înainte ca lucrările propriu-zise de construcție să înceapă.

Probleme tehnice apărute au determinat constructorul să ceară modificarea soluțiilor din proiect și o suplimentare a contractului cu până la 30 de milioane de euro. Licitația ar putea fi reluată.

„Nu știu, nu s-a updatat în ultimele zile ceea ce s-a întâmplat la CNI.

Sper ca CNI-ul să pună piciorul în prag odată și să spună foarte clar dacă se construiește, dacă nu se construiește, dacă se continuă sau nu se continuă, pentru că nu este normal așa ceva.

Cred că suntem singura țară, din câte am auzit eu, în care, atunci când se face un contract, se oprește și se cer alte lucruri.

Eu sper să-i dea drumul cât mai repede, pentru că știți foarte bine: nu numai că este în centrul Capitalei, dar, în special aici, în Sectorul 2, așa cum au zis și edilii Sectorului 2 și ai Capitalei, au nevoie de un stadion acolo care să fie gata și ca lumea să poată să meargă acolo, așa cum își dorește, să vină la meciuri și să facă activități sportive”.

Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (12).jpg
Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (12).jpg

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Ionuț Lupescu: „Gică Hagi va avea aceleași probleme ca Mircea Lucescu”

În final, Lupescu a vorbit și despre dificultățile pe care le va întâmpina Gică Hagi în alegerea jucătorilor pentru meciurile echipei naționale.

„Gică Hagi va avea aceleași probleme ca Mircea Lucescu. Nu s-a schimbat nimic, doar selecționerul”, a concluzionat Lupescu.

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