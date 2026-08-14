Vinicius, pe teren cu noul look FOTO. Starul lui  Real Madrid a revenit pe gazon după intervenția estetică la bărbie. Cum arată +5 foto
Vinicius Junior. Foto: Imago
Campionate

Vinicius, pe teren cu noul look FOTO. Starul lui Real Madrid a revenit pe gazon după intervenția estetică la bărbie. Cum arată

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 00:05
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 00:05
  • Vinicius Junior (26 de ani), extrema lui Real Madrid și unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Braziliei, a revenit pe teren după intervenția estetică la nivelul bărbiei pe care a făcut-o în această vară, în țara natală.
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Brazilianul a fost titular în amicalul câștigat de Real Madrid cu Deportivo La Coruna, scor 1-0, în Trofeul Teresa Herrera.

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Vinicius a revenit pe teren după intervenția estetică la bărbie

Procedura a fost realizată de dermatologul Alessandro Alarcao și a constat într-o armonizare a bărbiei, menită să ofere mai multă definire conturului feței.

Intervenția a fost realizată cu acid hialuronic, iar Alarcao ar fi venit din Miami special pentru procedură.

Intervenția a avut loc după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială din 2026, în optimile de finală, în urma înfrângerii cu 2-1 în fața Norvegiei.

Meciul a reprezentat prima apariție pe teren a lui Vinicius pentru Real Madrid după procedura estetică efectuată în iulie, la Goiania.

Vinicius Junior a revenit pe teren după intervenția estetică la nivelul bărbiei. Foto: Imago
Vinicius Junior a revenit pe teren după intervenția estetică la nivelul bărbiei. Foto: Imago

Galerie foto (5 imagini)

Vinicius Junior a revenit pe teren după intervenția estetică la nivelul bărbiei. Foto: Imago Vinicius Junior a revenit pe teren după intervenția estetică la nivelul bărbiei. Foto: Imago Vinicius Junior a revenit pe teren după intervenția estetică la nivelul bărbiei. Foto: Imago Vinicius Junior a revenit pe teren după intervenția estetică la nivelul bărbiei. Foto: Imago Vinicius Junior a revenit pe teren după intervenția estetică la nivelul bărbiei. Foto: Imago
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Revenirea brazilianului pe gazon vine la numai câteva zile după ce Real Madrid a anunțat prelungirea contractului său.

Pe 6 august, Real Madrid a anunțat oficial că Vinicius a semnat un nou contract, valabil până în 2032, cu un salariu de 24 de milioane de euro.

Înainte de acest anunț, au apărut informații privind un posibil acord între Vinicius și Arsenal.

71 de minute
a jucat Vinicius Junior în meciul cu Deportivo La Coruna, înainte ca Jose Mourinho să-l înlocuiască cu Cestero Sanchez. Brahim Diaz a marcat singurul gol al partidei, în minutul 45+2

Vinicius a marcat 128 de goluri în cele 375 de meciuri disputate pentru Real Madrid în toate competițiile, iar la naționala Braziliei înscris 13 goluri în 54 de selecții.

Trofeele câștigate de Vinicius la Real Madrid:

  • 2 x Liga Campionilor
  • 3 x Cupa Mondială a Cluburilor
  • 2 x Supercupa Europei
  • 3 X La Liga
  • 1 X Cupa Spaniei
  • 3 x Supercupa Spaniei

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