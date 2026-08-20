Începe Premier League Transferuri de sute de milioane de euro, o favorită certă la titlu și o bătălie epică pentru Top 4

Premier League, cel mai puternic campionat din lume revine vineri, de la 22:00, pe Emirates, unde campioana din sezonul trecut deschide sezonul în fața nou-promovatei Coventry.

Ce s-a schimbat din mai până astăzi la echipele din Big 6 și cum ar putea arăta noul sezon, în rândurile de mai jos.

Premier League se vede în România doar online, nu și la TV! Microbiștii pot vedea partidele pe platforma Voyo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Noul sezon din Premier League vine cu multe schimbări, atât în loturile echipelor mari, cât și pe băncile acestora. După 10 ani, Manchester City pornește în lupta pentru un nou titlu fără cel mai important antrenor din istoria sa, Pep Guardiola. Liverpool și Chelsea au făcut și ele schimbări la nivelul băncii tehnice.

Arsenal e favorită la titlu, în timp ce Manchester United caută să consolideze forma bună din sezonul trecut. O mare necunoscută va fi Tottenham, care s-a zbătut doi ani la rând în subsolul clasamentului, în ciuda primului său trofeu european câștigat în 2025.

Arsenal: Începe era „tunarilor”?

Campioană în sezonul trecut, după o pauză de 22 de ani, „tunarii” lui Mikel Arteta par cea mai puternică echipă și în acest sezon. Stabilitate, dubluri pe toate posturile și fotbaliști polivalenți.

La capitolul transferuri, Arsenal continuă să întărească mai degrabă compartimentul defensiv, așa cum a tot făcut-o Arteta în ultimii ani: Bruno Guimaraes, de la Newcastle, Christos Tzolis, de la Club Brugge și Illan Meslier, de la Leeds și Ezri Konsa, de la Aston Villa sunt fotbaliștii aduși de Arteta, până astăzi.

Iar cel care a impresionat cel mai mult în această vară este și cel mai neașteptat dintre cei veniți. Tzolis a atras atenția în meciurile de pregătire disputate de Arsenal, iar în Supercupa Angliei a contribuit din plin la câștigarea trofeului, cu două pase de gol în victoria categorică în fața lui Manchester City, 3-0.

Cea mai mare absență în startul sezonului o reprezintă William Saliba, care s-a accidentat în semifinala Campionatului Mondial. Stâlpul din defensiva „tunarilor” va lipsi măcar până la prima pauză provocată de meciurile echipelor naționale, din septembrie-octombrie.

Chiar și așa, până la revenirea francezului, Arteta îi are pe Mosquera, Hincapie și Konsa pentru a completa mijlocul apărării, alături de titularul Gabriel.

27 de goluri a primit Arsenal în sezonul trecut, în Premier League, având de departe cea mai bună defensivă din campionat. În prezent, „tunarii” au în lot 12 jucători de profil defensiv

Arsenal pleacă la drum cu o echipă mai liniștită, după titlul câștigat sezonul precedent, iar asta s-a văzut și în primul meci oficial al sezonului, în fața rivalei Manchester City.

Arsenal a dominat categoric și nu a fost un moment în care să ofere senzația că poate fi întoarsă, după ce a deschis scorul la primul atac al partidei.

Startul de sezon al campioanei este cel mai dificil dintre echipele cu pretenții la titlu. După meciul de deschidere cu Coventry, urmează Aston Villa (deplasare), Chelsea (acasă), Sunderland (deplasare) și Brighton (deplasare).

Echipa-tip a lui Arsenal pentru sezonul 2026/2027:

Raya – Timber, Konsa (Saliba), Gabriel, Calafiori – Rice, Odegaard, Guimaraes – Saka, Havertz, Tzolis

Un singur manager din Premier League are în palmares titlul în Anglia. E vorba despre Mikel Arteta

Manchester City: Viața după Pep

Enzo Maresca a fost alesul conducerii „cetățenilor” pentru înlocuirea legendarului Pep Guardiola, cel care a câștigat 6 titluri de campion în 10 ani și a adus pentru prima dată trofeul Champions League pe Etihad.

Deși familiarizat cu echipa, după ce a fost secundul lui Pep un sezon, înainte de a merge la Leicester, Maresca are în față o misiune extrem de complicată.

Pe lângă presiunea de a fi succesorul spaniolului, italianul i-a pierdut în această vară pe cel mai bun mijlocaș din Premier League, Rodri, transferat la Barcelona, dar și pe unul dintre cei mai creativi fotbaliști din lot, Bernardo Silva, plecat tot în Spania, la Real Madrid.

Cu toate acestea, City a fost discretă în perioada de mercato. Un singur transfer de răsunet, Elliot Anderson, înlocuitor pentru Rodri. Și Geronimo Rulli, pentru a fi rezerva lui Donnarumma.

135 milioane de euro a costat-o pe Manchester City transferul mijlocașului Elliot Anderson, de la Nottingham Forest

„Cetățenii” nu au arătat deloc bine în primul meci oficial al sezonului, în fața lui Arsenal. Echipa a arătat obosită și fără multe idei în atac. Pare că, în plan ofensiv, City se bazează exclusiv pe doi fotbaliști: Haaland și Semenyo. Un al 3-lea sezon consecutiv fără titlu ar putea agita apele în partea albastră a orașului Manchester.

Un alt factor de stres pentru echipa care a dominat Premier League în ultimii 15 ani este verdictul în procesul pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare, care vizează încălcarea regulamentelor Premier League, în perioada 2009-2018.

Au trecut 3 ani și jumătate de la acel moment. Nu e clar dacă acesta este sezonul în care City își va afla pedeapsa. Cel mai negru scenariu este retrogradarea în Championship, dar mai probabilă ar fi o depunctare.

City începe noul sezon acasă, împotriva echipei în fața căreia a pierdut matematic titlul, Bournemouth, urmând apoi dueluri cu Crystal Palace (deplasare), Coventry (acasă), Manchester United (deplasare) și Sunderland (acasă). Maresca poate spera la un start de sezon perfect.

Echipa-tip a lui Manchester City pentru sezonul 2026/2027:

Donnarumma – Nunes, Gvardiol, Guehi, O’Reilly – Anderson, Kovacic – Semenyo, Foden, Doku – Haaland

Manchester United: Reînvie gigantul adormit?

Au trecut mulți ani de când Manchester United câștiga titlu după titlu. Și tot pentru prima dată după mulți ani „diavolii” pot visa la mai mult decât Top 4. Venirea lui Carrick pe banca tehnică după eșecul Ruben Amorim a stabilizat neașteptat de mult echipa.

Dintr-un interimar care trebuia să acopere postul până când patronii găseau pe altcineva, legenda lui United s-a transformat în antrenor cu acte în regulă.

Sezonul trecut, Man. United a terminat pe 3 și a revenit astfel și în Champions League. Tocmai de aceea, liniștea din acest mercato ridică semne de întrebare.

Carrick pare hotărât să întărească consistent mijlocul echipei. După venirile lui Andrey Santos (Chelsea, 55 milioane de euro) și Youri Tielemans (Aston Villa, 41 milioane de euro), „diavolii” îl vor aduce și pe Carlos Baleba, de la Brighton, pentru aproximativ 70 milioane de euro, acesta din urmă devenind și cel mai scump transfer al sezonului pentru „diavoli”.

Deși United nu a excelat din punct de vedere defensiv, primind cele mai multe goluri dintre echipele clasate în Top 4 sezonul trecut, apărarea a fost ignorată când a fost făcută lista de transferuri pentru această vară.

Aproape 170 de milioane de euro este suma cheltuită de Manchester United pentru a întări mijlocul echipei. Este singura zona a terenului unde „diavolii” s-au îmbunătățit în adevăratul sens al cuvântului

Numai că United va avea în acest sezon cel puțin 8 meciuri tari în plus, în Champions League, dar și în FA Cup și Carabao Cup, dacă nu vor mai fi eliminați încă din primul tur.

Urmează un program mult mai încărcat față de anul trecut. Este foarte probabil să mai vedem, totuși, transferuri în zona de atac sau de apărare.

Programul lui United din primele 5 etape este accesibil, singurul test cu adevărat dificil fiind cel împotriva rivalei din oraș, Manchester City, în etapa a 4-a.

Bruno Fernandes și compania vor debuta în noul sezon pe terenul nou-promovatei Hull, urmând ca apoi să primească vizita lui Ipswich. În etapa a 3-a, United se deplasează pe terenul lui Everton, iar în etapa a 5-a, la Fulham.

Echipa-tip a lui Manchester United pentru sezonul 2026/2027:

Lammens – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Mainoo, Tielemans – Mbeumo, Fernandes, Cunha – Sesko

Chelsea: Xabi e manager, nu doar antrenor

Și asta se vede în transferurile efectuate de Chelsea vara aceasta. Strategia nu s-a schimbat în totalitate, „albaștrii” fiind și în acest sezon cei mai activi pe piață, dar profilul jucătorilor aduși diferă față de anii anteriori.

E pentru prima dată când echipa de pe Stamford Bridge aduce, după era Abramovich, fotbaliști trecuți de 30 de ani. Și trecuți bine. Henderson și Welbeck nu vin pentru a fi titulari. Este posibil să nici nu prindă prea multe minute, cel puțin în campionat. Dar Chelsea avea nevoie de experiență în vestiar, într-un lot unde media de vârstă nu atingea 25 de ani.

Xabi Alonso a preluat frâiele în totalitate, dar asta nu garantează încă normalitate. E suficient un sezon prost pentru a o lua de la capăt. Până atunci, fanii pot spera la cel puțin o clasare în Top 4, deși banii investiți în ultimii ani (inclusiv în această vară) ar trebui să ne arate o Chelsea care luptă pentru titlu. N-a fost niciodată așa, până acum.

Un detaliu important care întărește dezorganizarea din club este numărul de sezoane consecutive în care Chelsea nu are un sponsor principal, din cauza pretențiilor exagerate din partea conducerii.

Este pentru al 4-lea an la rând când „albaștrii” nu vor avea niciun sponsor pe piept. Au fost cazuri când, pe parcursul unui sezon, Chelsea s-a înțeles cu diferite companii pentru a ocupa locul vacant de pe tricou, însă de fiecare dată doar până la finalul sezonului respectiv.

12 fotbaliști a adus Chelsea vara aceasta, pe care a cheltuit puțin peste 400 de milioane de euro. „Albaștrii” au, de departe, cel mai numeros lot din Premier League

Un avantaj pe care îl are Xabi față de restul echipelor este programul aerisit. Fără meciuri în cupe europene, Chelsea se poate concentra exclusiv pe campionat. Și Cupe, unde, cu puțin noroc, poate avea un program facil până în fazele finale, asemănător cu cel din sezonul trecut.

Va fi de urmărit și cum se va adapta cel mai scump fotbalist britanic din istorie. Morgan Rogers a fost adus de la Aston Villa pentru 117 milioane de lire sterline și are garantat locul de titular în banda stângă, în ciuda lotului extrem de stufos.

Un mare semn de întrebare rămâne legat de sistemul de joc. Xabi a testat mai multe formații în amicale, având în lot opțiuni pentru a juca atât în sistemul clasic cu 4 fundași, cât și în sistemul său preferat de la Leverkusen, cu 3 fundași centrali.

Programul „albaștrilor” în primele 5 etape nu este dificil, dar nici ușor. Xabi debutează oficial pe banca lui Chelsea în deplasare, la Fulham.

Apoi, pe rând, le va întâlni pe Brighton (acasă), Arsenal (deplasare), Hull (acasă) și Brentford (deplasare). Între prima și a doua etapă, Chelsea are meci cu Luton în Carabao Cup.

Echipa-tip a lui Chelsea pentru sezonul 2026/2027:

Sanchez – Fofana, Lacroix, Colwill – Neto, Fernandez (James), Caicedo, Palestra – Palmer, Joao Pedro, Rogers

Liverpool: Plecarea-surpriză a lui Slot

Arne Slot a plecat de pe Anfield după doar două sezoane, timp în care a câștigat un titlu. Același număr de campionate în palmares pe care îl are și Jurgen Klopp. Surprinzătoare și necaracteriscă clubului concedierea batavului, după un sezon, ce-i drept, mult sub așteptări.

Există, totuși, o diferență între cei doi tehnicieni. Klopp nu a cheltuit niciodată aproape 500 de milioane de euro într-o fereastră de mercato, precum a făcut-o Slot vara trecută.

Locul lui Arne Slot a fost luat de Andoni Iraola, venit de la Bournemouth, echipă pe care a calificat-o pentru prima dată în istoria sa în Europa League.

Este dificil de apreciat cum vor arăta „cormoranii” după schimbarea de pe banca tehnică și după plecările celor care au scris istorie pe Anfield, Mohamed Salah (Trabzonspor) și Andy Robertson (Tottenham), la care se adaugă și plecarea lui Ibrahima Konate (Real Madrid).

257 de goluri și 123 de assisturi a înregistrat Mohamed Salah în tricoul lui Liverpool, în 442 de apariții oficiale, conform Transfermarkt

Iar la capitolul veniri, Liverpool pare că s-a întors la vechile obiceiuri, performanță cu bani puțini. Jeremy Jacquet, Victor Munoz și Ronald Araujo (împrumut) sunt noutățile lui Iraola pentru sezonul care urmează.

Banca pare că va fi subțire în acest sezon, iar orice absență îl poate încurca teribil pe spaniol în alcătuirea unui prim „11” competitiv.

Liverpool își începe aventura în noul sezon în deplasare, la Newcastle, o echipă care s-a destrămat în această vară, urmând ca apoi să joace, pe rând, cu Nottinham (acasă), Ipswich (deplasare), Fulham (acasă) și Bournemouth (deplasare)

Echipa-tip a lui Liverpool pentru sezonul 2026/2027:

Alisson – Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Ngumoha, Wirtz, Gakpo - Isak

Tottenham: Investiții masive și așteptări pe măsură

După doi ani la rând în care a terminat pe 17, sezonul trecut fiind, practic, la un meci distanță de a retrograda, Tottenham a turat serios motoarele în această vară.

Roberto De Zerbi și-a făcut toate poftele și a transferat jucători în valoare de peste 250 de milioane de euro, la care se adaugă venirile gratis ale lui Robertson și Senesi.

Lotul a fost subțiat, plecând nu mai puțin de 11 jucători, printre care și Radu Drăgușin, dar și căpitanul Cristian Romero. Și nu există garanția că Spurs a terminat treaba la capitolul veniri.

După emoțiile trăite sezonul precedent, pare că echipa din nordul Londrei are parte, în sfârșit, de stabilitate. Tottenham a disputat 7 amicale în această vară și nu a pierdut niciun meci.

Poate cel mai important fotbalist din sezonul trecut pentru Tottenham, Xavi Simons, nu va mai juca în acest an, după ruptura ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept suferită într-un meci cu Wolverhampton, în aprilie.

7 antrenori diferiți a avut Tottenham de la plecarea lui Mauricio Pochettino, din noiembrie 2019, fără a include interimarii

Misiunea nu este deloc ușoară pentru De Zerbi de a duce din nou echipa pe un loc de cupe europene. Pe lângă clasicele puteri din Anglia, vedem și echipe precum Bournemouth, Brentford sau Brighton care și-au ridicat nivelul extraordinar de mult în ultimii ani.

Atmosfera se poate strica rapid însă, dacă londonezii nu vor fi atenți la programul foarte greu pe care îl au în primele 5 etape: Brentford (deplasare), Newcastle (acasă), Nottingham (deplasare), Everton (acasă), Aston Villa (acasă).

Echipa-tip a lui Tottenham pentru sezonul 2026/2027:

Kinski – Gray, Van Hecke, van de Ven, Robertson – Tonali, Gallagher, Fernandes – Kudus, Solanke, Tel

Aston Villa: Surpriza plăcută din ultimele sezoane

Aston Villa are 3 sezoane consecutive în care a reușit să termine în primele 6, fără investiții enorme și constant cu probleme mari de lot.

Deși nu face parte în mod tradițional din Big 6, Aston Villa a devenit, de la venirea lui Emery pe bancă, în 2022, o echipă care luptă an de an pentru primele 5 locuri.

Chiar dacă Emery a trebuit să se despartă în fiecare vară de fotbaliști importanți, de la Douglas Luiz și Jhon Duran, la Jacob Ramsey, Moussa Diaby, Morgan Rogers, Youri Tielemans și Ezri Konsa.

Încă de la revenirea în Premier League, Villa s-a luptat constant cu Fair Play-ul Financiar, iar asta a limitat investițiile în achiziții, reușind deseori să completeze primul „11” cu jucători împrumutați, precum Rashford, Asensio, Douglas Luiz, Zaniolo, Sancho sau Garnacho.

Misiunea de a rămâne și în acest sezon printre primele 6 este una infernală pentru McGinn&compania.

Până la finalul verii sunt șanse mari ca trupa de pe Villa Park să piardă alți doi titulari: Ollie Watkins și Emi Martinez. Într-adevăr, Emery a primit fotbaliști care ar putea acoperi plecările acestora, cel puțin pe foaie.

Rămâne de văzut dacă impactul nou-veniților va fi la același nivel cu al celor care au adus primul trofeu european în vitrina clubului, după o pauză de 44 de ani.

Nicolas Jackson și Aaron Wan-Bissaka sunt și ei pe lista lui Emery pentru a întări lotul subțire din acest start de sezon. De urmărit dacă Chelsea va reduce pretențiile foarte mari pe care le are pentru atacantul senegalez, cotat de „albaștri” la peste 75 de milioane de euro.

O pierdere „invizibilă”, dar foarte importantă pentru sistemul dezvoltat de Emery la clubul din Birmingham o reprezintă plecarea antrenorului de faze fixe, Austin MacPhee, transferat de Chelsea la începutul verii.

Aston Villa a marcat același număr de goluri din faze fixe precum campioana Arsenal, considerată cea mai bună echipă din lume la momentele statice ale jocului.

Aproape 140 de milioane de euro a primit Aston Villa, de la Chelsea, pentru Morgan Rogers. Vara aceasta, trupa din Birmingham a încasat 300 milioane de euro din transferuri, sumă care, foarte probabil, va crește până în septembrie

O mare problemă în acest sezon o va reprezenta absența mijlocașului defensiv Amadou Onana, accidentat la Cupa Mondială, care va lipsi aproape întreg sezonul. Locul său în compartimentul median va fi luat de către Joao Gomes, brazilianul adus de la Wolverhampton pentru 40 de milioane de euro.

Următorul fotbalist care are potențialul de a pleca pe o sumă imensă de pe Villa Park este Brian Madjo, atacantul în vârstă de doar 17 ani. A impresionat deja în meciurile amicale disputate de Villa, reușind chiar să înscrie în poarta campioanei Europei, PSG.

Programul din startul acestui sezon nu a fost de partea lui Emery: Brighton (deplasare), Arsenal (acasă), Hull (deplasare), Nottingham (acasă) și Tottenham (deplasare).

Echipa-tip a lui Aston Villa pentru sezonul 2026/2027:

Suzuki (Martinez) – Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri – Gomes, Kamara – McGinn, Manzambi, Buendia - Madjo

4 dintre actualii manageri din Premier League s-au născut într-o provincie cu 700.000 de locuitori, numită Gipuzkoa, din regiunea bască a Spaniei: Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Xabi Alonso (Chelsea), Iraola (Liverpool). Arteta, Xabi Alonso și Iraola au fost chiar colegi la juniori la Antiguoko, clubul din San Sebastian!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport