 OFICIAL: Grealish, la Everton Cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City intrase în dizgrația lui Pep Guardiola » Detaliile mutării

Jack Grealish (29 de ani) a fost împrumutat de Manchester City la Everton pentru sezonul 2025-2026.

După încheierea împrumutului, dacă va dori să îl păstreze pe Grealish, Everton va trebui să plătească 58 de milioane de euro.

Internaționalul englez, 29 de ani, va purta tricoul cu numărul 18.

„Sunt extrem de încântat că am semnat cu Everton. Este extraordinar pentru mine, sincer. Este un club grozav, cu fani grozavi.

Imediat ce am vorbit cu antrenorul, am știut că e singurul loc unde vreau să merg. Pe rețelele de socializare am fost inundat de mesaje de la suporterii lui Everton și acesta este un alt motiv pentru care am ales Everton”.

We have completed the loan signing of Jack Grealish from Manchester City. 📝 pic.twitter.com/MXlYV7LMWb — Everton (@Everton) August 12, 2025

Potrivit dailymail.co.uk, Jack Grealish va evolua la Everton începând cu noul sezon de Premier League. Fotbalistul englez ar fi efectuat vizita medicală la noua echipă în cursul zilei de luni, anunțul oficial urmând să fie făcut în scurt timp.

Englezul ar urma să fie împrumutat pentru un singur sezon la Everton, urmând ca în vara anului viitor „caramelele” să ia o decizie definitivă în privința sa.

Grealish o părăsește pe Manchester City după 4 ani, acesta intrând în dizgrațiile tehnicianului Guardiola. Mijlocașul nu a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor, fiind lăsat în afara lotului de către antrenorul spaniol.

Conform sursei citate, Grealish câștigă aproximativ 347.000 de euro pe săptămână la City.

Jack Grealish este cel mai scump transfer realizat de Manchester City în toată istoria sa. „Cetățenii” plăteau 117,5 milioane de euro în 2021 pentru a-l cumpăra pe mijlocaș de la Aston Villa.

În sezonul trecut, Grealish a jucat în 32 de meciuri pentru Manchester City, fiind titular în doar 7 partide în Premier League.

În cazul în care Everton va dori să achite cele 58 de milioane de euro, Grealish ar deveni cel mai scump jucător transferat de formația britanică de-a lungul istoriei sale.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport