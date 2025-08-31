Au depășit 3 miliarde! Cluburile din Premier League au bătut recordul de transferuri în această vară. Urmează „bomba”?!
Cinci dintre cei mai scumpi jucători ai verii: Mbeumo, Sesko, Cunha (Man. United, sus), Wirtz (Liverpool) și Gyokeres (Arsenal, dreapta jos) Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Au depășit 3 miliarde! Cluburile din Premier League au bătut recordul de transferuri în această vară. Urmează „bomba"?!

  • Premier League, campionatul în care se fac cele mai importante transferuri ale lumii, a atins un nou record în mercato. Și se pregătește achiziția verii!

Asigurate de un nou contract TV colosal, 2025-2029, de peste 10 miliarde de euro pentru drepturile din Marea Britanie și străinătate, cluburile din Premier League accelerează și mai mult în mercato.

Atât de mult încât au mai depășit o barieră inimaginabilă. Au cheltuit în această vară peste 3 miliarde de euro, nou record al campionatului englez.

3,15 miliarde de euro
este suma plătită până acum de cele 20 de grupări din Premier

Premier League: 13,5 miliarde de euro între 2020 și 2025 pentru achiziții de vară!

Investițiile trecuseră de trei ori limita celor două miliarde în precedentele cinci stagiuni. Numai în vară!

  • 2024-2025: 2,37 miliarde. 
  • 2023-2024: 2,8 miliarde. 
  • 2022-2023: 2,31 miliarde. 
  • 2021-2022: 1,36 miliarde. 
  • 2020-2021: 1,49 miliarde. 

În șase ferestre de mercato intersezon, 2020-2025, s-a ajuns la 13,48 miliarde de euro în total!

12,23 miliarde de euro
valorează toți jucătorii din Premier League în acest moment, potrivit Transfermarkt

Wirtz e cel mai scump în Premier League: 125 de milioane. Vine Isak cu 150?

Transferul lui Florian Wirtz, de la Leverkusen la Liverpool, pentru 125 de milioane de euro, este momentan cel mai scump în 2025.

Dar, foarte probabil, nu va rămâne pe primul loc până la capăt.

Florian Wirtz a semnat pe 5 ani Foto: X Liverpool Florian Wirtz a semnat pe 5 ani Foto: X Liverpool
Florian Wirtz a semnat pe 5 ani Foto: X Liverpool

Luni este ultima zi de mercato în Premier, cu termen limită la 19:00 (21:00 ora României).

Se așteaptă „bomba verii”. Alexander Isak, în conflict cu Newcastle, s-ar putea muta la Liverpool pentru 150 de milioane. Mai ales după ce clubul suedezului l-a cumpărat pe germanul Nick Woltemade, de la Stuttgart, cu 85 de milioane.

Dacă se realizează, Liverpool se apropie de 500 de milioane plătite pentru noi jucători!

157,76 milioane de euro
a cheltuit în medie un club din Premier League în această fereastră de transferuri

Top 5 cluburi achiziții

  • 1. Liverpool - 339,68 milioane de euro
  • 2. Chelsea - 325,85 milioane
  • 3. Arsenal - 293,5 milioane 
  • 4. Newcastle - 231,15 milioane
  • 5. Manchester United - 229,7 milioane

Top 5 cluburi vânzări

  • 1. Chelsea - 315,75 milioane de euro
  • 2. Bournemouth - 237,26 milioane
  • 3. Liverpool - 219,5 milioane
  • 4. Wolverhampton - 137,5 milioane
  • 5. Brighton - 126,2 milioane

