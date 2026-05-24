Cristian Mungiu (58 de ani), regizorul român care a câștigat premiul Palme d'Or pentru filmul „Fjord”, a lansat „săgeți” către statul român la revenirea de la Cannes.

Premiul câștigat de Cristian Mungiu este al doilea de acest gen, după cel din urmă cu 16 ani, pe care l-a obținut pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu merităm, n-am dat cu mingea-n poartă”

La revenirea în țară, Mungiu a vorbit la aeroport și a făcut o declarație prin care a cerut implicarea statului român.

A încheiat cu o ironie, comparându-se cu un fotbalist, atunci când a venit vorba de o eventuală recompensă.

„Am luat primul Palme d'Or acum aproape 20 de ani. Nu poţi să-ţi propui să iei premiul, depinde de cine e în juriu. De fiecare dată m-am întors la Cannes cu alte filme, sperând să câştig.

E foarte complicat să iei un Palme d'Or. Ce mă bucură e că viaţa acestui film abia începe, o să avem şanse la un Oscar. O să avem o campanie pentru acest film. Dacă am mai reuşit încă o dată să luăm un Palme d'Or, avem nişte aşteptări de la statul român.

Noi ne-am făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că nu avem o sală de premieră la care să prezentăm filmul ăsta în Bucureşti. Avem nevoie ca statul să ne ajute!

Statul are o lege, există o taxă pe jocurile de noroc la loterie. Sunt ani de zile de când există legea respectivă şi taxa respectivă, dar banii aceia nu se plătesc şi statul nu face nimic. Aceasta este pretenţia mea, ca statul să-şi aplice propria lege, pentru că în momentul în care fondul de la loterie ar contribui la Fondul Naţional al Cinematografiei (FNC) cum e legal, noi n-am mai avea probleme de finanţare.

Statul să îşi facă treaba, medalii şi decoraţii am deja o valijoară întreagă. Nu aşteptăm să ni se facă statui, că n-am dat cu mingea în poartă” , a declarat Cristian Mungiu, potrivit observatornews.ro.

