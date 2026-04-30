Unde vedem Liga Campionilor UEFA a anunțat cine va transmite meciurile în România, începând din 2027

alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 19:01
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 19:04
  • Liga Campionilor va putea fi urmărită în continuare în România pentru următorii cinci ani.

UEFA a stabilit televiziunile care vor transmite partidele din Liga Campionilor în perioada 2027-2031, iar cea mai prestigioasă competiție va continua să fie prezentă și pe ecranele din România.

Două televiziuni vor transmite Liga Campionilor până în 2031

Printre televiziunile care vor transmite competiția la nivel european se numără și două din România: Digi Sport și Prima Sport.

Liga Campionilor va putea fi urmărită pe următorii cinci ani pe canalele celor două posturi TV, în prezent fiind transmise tot de acestea.

Licitația pentru drepturile de difuzare a meciurilor din Europa League și Conference League va fi organizată separat, câștigătorii urmând să fie anunțați în perioada următoare.

Cea mai importantă competiție europeană intercluburi a ajuns, în acest sezon, la penultimul act, finalistele urmând să fie stabilite săptămâna viitoare.

PSG și Bayern au făcut spectacol în tur la Paris, scor 5-4, iar Atletico și Arsenal au remizat, 1-1, pe Metropolitano.

Finala Ligii Campionilor va avea loc sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00, la Budapesta.

