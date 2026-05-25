„Am văzut moartea cu ochii” Ultramaratonistul Adrian Șovea, mesaj cutremurător după ce a fost lovit de o mașină în timpul unei curse caritabile +5 foto
Ultramaratonistul Adrian Șovea. Foto: Facebook
Diverse

„Am văzut moartea cu ochii” Ultramaratonistul Adrian Șovea, mesaj cutremurător după ce a fost lovit de o mașină în timpul unei curse caritabile

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 11:33
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 11:33
  • Ultramaratonisul Adrian Șovea (27 de ani) a transmis un prim mesaj după accidentul grav suferit în timpul cursei caritabile „Drumul Speranței”.
  • Sportivul își propusese să parcurgă 2.800 de kilometri de-a lungul granițelor României pentru a strânge bani destinați psihoterapiei copiilor instituționalizați.

Ultramaratonisul a fost lovit de o mașină pe DN 56B, în județul Mehedinți, în timp ce alerga pe partea stângă a drumului.

AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Citește și
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Citește mai mult
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!

Ultramaratonistul Adrian Șovea, primul mesaj după ce a fost lovit de o mașină în timpul cursei caritabile

Deși acesta ar fi alergat în mod regulamentar, a fost lovit de o mașină care circula din sens opus. Șoferul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și l-a lovit în plin pe Adrian Șovea, care a fost proiectat într-un șanț de pe margine, potrivit actualmehedinti.ro.

„Drumul Speranței s-a încheiat mai devreme decât aș fi crezut… Astăzi am văzut moartea cu ochii mei.

Mă îndreptam spre Ostrovu Mare când am fost lovit puternic de o mașină. Am fost inconștient și m-am trezit într-o ambulanță.

Acum mă aflu la Spitalul de Urgență din Drobeta-Turnu Severin. Am clavicula dreaptă ruptă, nu îmi pot mișca deloc mâna dreaptă, iar piciorul drept necesită operație.

Am cerut să fiu transferat de urgență la Iași, pentru a putea fi acasă și aproape de prieteni. Nu îmi găsesc încă cuvintele pentru tot ce s-a întâmplat astăzi. Sunt recunoscător că trăiesc”, a notat acesta într-un mesaj publicat pe Facebook.

1.408 kilometri
alergase Adrian Șovea în 22 de zile, ajungând la jumătatea traseului propus, potrivit spuselor sale

În același mesaj, sportivul le-a mulțumit celor care i-au transmis gânduri bune și a făcut apel ca proiectul caritabil să nu fie uitat, chiar dacă el nu mai poate continua traseul.

„Vă mulțumesc mult tuturor pentru susținere, pentru mesaje și pentru gândurile bune. Iar dacă puteți, vă rog să continuați să susțineți psihoterapia copiilor instituționalizați sprijiniți de Ajungem MARI.

Drumul meu s-a oprit aici. Dar lupta acestor copii continuă în fiecare zi”, a mai notat acesta.

Cu două zile înainte de accident, Adrian Șovea publicase un mesaj despre parcursul său, în care anunța că ajunsese la Drobeta-Turnu Severin și fusese întâmpinat de copiii și voluntarii de la Ajungem Mari.

Adrian Șovea, cu două zile înainte de accident, la Drobeta-Turnu Severin. Foto: Facebook / Adrian Șovea
Adrian Șovea, cu două zile înainte de accident, la Drobeta-Turnu Severin. Foto: Facebook / Adrian Șovea

Galerie foto (5 imagini)

Adrian Șovea, cu două zile înainte de accident, la Drobeta-Turnu Severin. Foto: Facebook / Adrian Șovea Adrian Șovea, cu două zile înainte de accident, la Drobeta-Turnu Severin. Foto: Facebook / Adrian Șovea Adrian Șovea, cu două zile înainte de accident, la Drobeta-Turnu Severin. Foto: Facebook / Adrian Șovea Adrian Șovea, cu două zile înainte de accident, la Drobeta-Turnu Severin. Foto: Facebook / Adrian Șovea Adrian Șovea, cu două zile înainte de accident, la Drobeta-Turnu Severin. Foto: Facebook / Adrian Șovea
+5 Foto
labels.photo-gallery

Cursa în care se afla Adrian Șovea a început pe 1 mai, iar sportivul își propusese să parcurgă 2.800 de kilometri în 50 de zile, de-a lungul granițelor României, în scopul de a strânge suma de 500.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro) pentru copiii instituționalizați.

Până astăzi, 25 mai 2026, a fost strânsă suma de 45.000 de lei din obiectivul de 500.000 de lei, prin 375 de donații. Campania mai are 219 zile rămase.

Citește și

„Îți stă mintea-n loc!” Ironii la pauza meciului FCSB - FC Botoșani. Declarația lui Becali a stârnit revoltă: „Neinspirație la cote maxime”
Superliga
09:56
„Îți stă mintea-n loc!” Ironii la pauza meciului FCSB - FC Botoșani. Declarația lui Becali a stârnit revoltă: „Neinspirație la cote maxime”
Citește mai mult
„Îți stă mintea-n loc!” Ironii la pauza meciului FCSB - FC Botoșani. Declarația lui Becali a stârnit revoltă: „Neinspirație la cote maxime”
Emoții pentru Argentina Messi a cerut să fie schimbat, cu mai puțin de o lună înainte de CM 2026. Ce s-a întâmplat
Campionatul Mondial
09:52
Emoții pentru Argentina Messi a cerut să fie schimbat, cu mai puțin de o lună înainte de CM 2026. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Emoții pentru Argentina Messi a cerut să fie schimbat, cu mai puțin de o lună înainte de CM 2026. Ce s-a întâmplat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
eveniment caritabil accident adrian sovea ultramaratonist
Știrile zilei din sport
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Superliga
25.05
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Citește mai mult
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Superliga
25.05
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Citește mai mult
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Superliga
25.05
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Citește mai mult
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
25.05
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:57
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
23:08
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
23:12
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
21:34
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Media
25.05
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Citește mai mult
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
25.05
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
25.05
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
B365
25.05
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
Citește mai mult
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share