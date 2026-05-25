Ultramaratonisul Adrian Șovea (27 de ani) a transmis un prim mesaj după accidentul grav suferit în timpul cursei caritabile „Drumul Speranței”.

Sportivul își propusese să parcurgă 2.800 de kilometri de-a lungul granițelor României pentru a strânge bani destinați psihoterapiei copiilor instituționalizați.

Ultramaratonisul a fost lovit de o mașină pe DN 56B, în județul Mehedinți, în timp ce alerga pe partea stângă a drumului.

Ultramaratonistul Adrian Șovea, primul mesaj după ce a fost lovit de o mașină în timpul cursei caritabile

Deși acesta ar fi alergat în mod regulamentar, a fost lovit de o mașină care circula din sens opus. Șoferul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și l-a lovit în plin pe Adrian Șovea, care a fost proiectat într-un șanț de pe margine, potrivit actualmehedinti.ro.

„Drumul Speranței s-a încheiat mai devreme decât aș fi crezut… Astăzi am văzut moartea cu ochii mei.

Mă îndreptam spre Ostrovu Mare când am fost lovit puternic de o mașină. Am fost inconștient și m-am trezit într-o ambulanță.

Acum mă aflu la Spitalul de Urgență din Drobeta-Turnu Severin. Am clavicula dreaptă ruptă, nu îmi pot mișca deloc mâna dreaptă, iar piciorul drept necesită operație.

Am cerut să fiu transferat de urgență la Iași, pentru a putea fi acasă și aproape de prieteni. Nu îmi găsesc încă cuvintele pentru tot ce s-a întâmplat astăzi. Sunt recunoscător că trăiesc”, a notat acesta într-un mesaj publicat pe Facebook.

1.408 kilometri alergase Adrian Șovea în 22 de zile, ajungând la jumătatea traseului propus, potrivit spuselor sale

În același mesaj, sportivul le-a mulțumit celor care i-au transmis gânduri bune și a făcut apel ca proiectul caritabil să nu fie uitat, chiar dacă el nu mai poate continua traseul.

„Vă mulțumesc mult tuturor pentru susținere, pentru mesaje și pentru gândurile bune. Iar dacă puteți, vă rog să continuați să susțineți psihoterapia copiilor instituționalizați sprijiniți de Ajungem MARI.

Drumul meu s-a oprit aici. Dar lupta acestor copii continuă în fiecare zi”, a mai notat acesta.

Cu două zile înainte de accident, Adrian Șovea publicase un mesaj despre parcursul său, în care anunța că ajunsese la Drobeta-Turnu Severin și fusese întâmpinat de copiii și voluntarii de la Ajungem Mari.

Cursa în care se afla Adrian Șovea a început pe 1 mai, iar sportivul își propusese să parcurgă 2.800 de kilometri în 50 de zile, de-a lungul granițelor României, în scopul de a strânge suma de 500.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro) pentru copiii instituționalizați.

Până astăzi, 25 mai 2026, a fost strânsă suma de 45.000 de lei din obiectivul de 500.000 de lei, prin 375 de donații. Campania mai are 219 zile rămase.

