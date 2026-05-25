Toți conduc un BMW, el are un Ferrari de lux FOTO: Thibaut Courtois sfidează regula de la Real Madrid. Cum arată bolidul său și ce preț are

  • În timp ce aproape întreg lotul lui Real Madrid ajunge zilnic la baza de pregătire din Valdebebas la volanul unor modele BMW, portarul belgian Thibaut Courtois face notă discordantă. Ce bolid conduce goalkeeperul, în rândurile de mai jos.

Din 2022, compania germană BMW este sponsor oficial al clubului Real Madrid.

În fiecare an, jucătorii madrileni primesc câte un automobil BMW pentru uz personal, cu care sosesc de regulă la antrenamente.

Chiar și președintele Florentino Perez utilizează unul dintre aceste modele.

Toți conduc un BMW, Courtois are un Ferrari Purosangue

În parcarea de la Valdebebas e plin de bolizi precum BMW iX, i4 sau i7.

Fede Valverde, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni, Fran Garcia și Thiago Pitarch au ales impresionantul BMW XM, în timp ce Mastantuono preferă BMW i4 M60.

Vinicius, Antonio Rudiger, Arda Guler, Alvaro Carreras, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Raul Asencio și Eder Militao conduc câte un BMW i7 xDrive60.

Gonzalo Garcia a ales BMW i5 M60, iar Dani Carvajal, un BMW i7 M70, scrie El Motor.

Există și excepții, însă. Portarul belgian Thibaut Courtois vine la antrenamente la volanul unuia dintre cele mai scumpe SUV-uri din lume: Ferrari Purosangue.

Între 500.000 și 800.000 de euro
e prețul unui Ferrari Purosangue în Europa

Modelul condus de goalkeeper a reprezentat intrarea oficială a mărcii în segmentul SUV-urilor, păstrând însă ADN-ul sportiv caracteristic companiei.

Ferrari Purosangue, bolidul pe care-l conduce Thibaut Courtois (foto: Imago)

Ferrari Purosangue este și primul model cu patru uși din istoria Ferrari, conceput pentru a combina performanța specifică mărcii cu confortul și utilizarea zilnică.

Motor și performanțe

  • Motor V12 aspirat natural de 6,5 litri
  • Putere: aproximativ 725 CP
  • Accelerație: 0–100 km/h în aproximativ 3,3 secunde
  • Tracțiune integrală și transmisie sportivă cu dublu ambreiaj
  • Suspensie activă avansată care controlează ruliul și stabilitatea în viraje
  • Comportament gândit să ofere senzația unei mașini sport, nu a unui SUV clasic
  • Poziție de condus joasă, specifică Ferrari
  • Sistem AWD pentru aderență optimă

Design și interior

  • Configurație 4 locuri individuale
  • Uși spate cu deschidere inversă pentru acces facil
  • Interior orientat spre șofer, cu materiale premium Ferrari
  • Portbagaj spațios pentru standardele mărcii

