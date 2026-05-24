Arthur Gea (21 de ani, #140 ATP) s-a confruntat cu probleme digestive în timpul partidei cu Karen Khachanov (30 de ani, #15 ATP), din primul tur de la Roland Garros.

Francezul a fost învins în minimum de seturi, scor 3-6, 6-7 (3), 0-6.

Arthur Gea s-a văzut nevoit să oprească brusc meciul de pe „Suzanne Lenglen” în primul set, din cauza unor probleme digestive.

Meci întrerupt la Roland Garros de un moment neobișnuit: „O să fac pe teren!” 😅

La acel moment, scorul era 4-1 pentru Khachanov, iar francezul avea minge de game.

Gea s-a îndreptat spre arbitrul de scaun și a cerut să meargă de urgență la baie. Ulterior, medicul și supervizorul și-au făcut apariția pe teren.

Pentru câteva minute, duelul a fost complet oprit, în timp ce situația era evaluată, moment în care Gea a izbucnit la adresa supervizorului:

„Vorbești franceză? Am diaree. Trebuie neapărat să merg la baie. Nu mă mai pot mișca. O să fac pe teren”.

🥵 "¿Hablas francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo aguantar más, me voy a c*gar encima"



Gea nu a fost lăsat să meargă imediat la baie, deoarece organizatorii nu au vrut să se abată de la regulamentul.

Tenismenul în vârstă de 21 de ani a servit excelent pentru a câștiga game-ul și a fugit glonț la vestiare.

Publicul francez a reacționat, de asemenea, cu un amestec de îngrijorare și înțelegere față de compatrioțul lor.

Mulți fani au aplaudat efortul lui Arthur Gea de a continua în ciuda disconfortului fizic, apreciind în special sinceritatea cu care a explicat autorităților turneului ce s-a întâmplat, scrie sport.es.

Problemele și-au spus cuvântul, iar tenismenul francez a trebuit să se recunoască învinsă, scor 3-6, 6-7 (3), 0-6, după două ore și 39 de minute de joc.

