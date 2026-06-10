Program CM 2026. Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic reunește pentru prima dată la start 48 de naționale împărțite în 12 grupe.

Turneul final va avea un număr record de 104 meciuri!

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Vară plină de fotbal pentru microbiști. Campionatul Mondial debutează pe 11 iunie și oferă 27 de zile consecutive pline cu meciuri până la prima pauză!

Programul complet CM 2026. La ce ore trebuie să te trezești pentru a vedea Mondialul

Apogeul va fi atins pe 28 iunie, când, în decurs de 24 de ore, sunt programate nu mai puțin de 7 partide, șase din ultima etapă a grupelor și primul duel din șaisprezecimi.

Marea problemă pe care o vor întâmpina fanii fotbalului din România e reprezentată de orele la care se desfășoară partidele. În total, vor exista nu mai puțin de 17 ore de start!

Cel mai devreme vor începe meciuri la ora 19:00, în timp ce trei partide vor debuta la 7 dimineața!

Cele mai multe meciuri sunt programate la 22:00, nu mai puțin de 20, adică aproape o cincime din total. Din păcate, 60 de partide vor începe după miezul nopții. 28 dintre ele după ora 4 dimineața în România!

Câte partide vor începe la fiecare oră de start:

Ora de start Nr. meciuri 19:00 5 20:00 7 20:30 1 21:00 1 22:00 20 23:00 10 00:00 7 01:00 9 02:00 6 02:30 2 03:00 7 03:30 1 04:00 11 04:30 1 05:00 8 06:00 5 07:00 3

Cine transmite CM 2026 la TV și online în România

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Toate vor fi disponibile și online, contracost, pe aplicația Antena Play. Prețul pentru o lună de abonament este de 7,99 euro (TVA inclus), aproximativ 42 de lei.

Cum turneul final se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie, vei avea nevoie de un abonament pe două luni pentru a vedea online toate meciurile, adică un total de 84 de lei.

Programul complet CM 2026

Joi, 11 iunie

22:00 » Mexic - Africa de Sud (Mexico City, Grupa A)

Vineri, 12 iunie

05:00 » Coreea de Sud - Cehia (Guadalajara, Grupa A)

22:00 » Canada - Bosnia (Toronto, Grupa B)

Sâmbătă, 13 iunie

04:00 » SUA - Paraguay (Los Angeles, Grupa D)

22:00 » Qatar - Elveția (San Francisco, Grupa B)

Duminică, 14 iunie

01:00 » Brazilia - Maroc (New York/New Jersey, Grupa C)

04:00 » Haiti - Scoția (Boston, Grupa C)

07:00 » Australia - Turcia (Vancouver, Grupa D)

20:00 » Germania - Curaçao (Houston, Grupa E)

23:00 » Olanda - Japonia (Dallas, Grupa F)

Luni, 15 iunie

02:00 » Coasta de Fildeș - Ecuador (Philadelphia, Grupa E)

05:00 » Suedia - Tunisia (Monterrey, Grupa F)

19:00 » Spania - Capul Verde (Atlanta, Grupa H)

22:00 » Belgia - Egipt (Seattle, Grupa G)

Marți, 16 iunie

01:00 » Arabia Saudită - Uruguay (Miami, Grupa H)

04:00 » Iran - Noua Zeelandă (Los Angeles, Grupa G)

22:00 » Franța - Senegal (New York/New Jersey, Grupa I)

Miercuri, 17 iunie

01:00 » Irak - Norvegia (Boston, Grupa I)

04:00 » Argentina - Algeria (Kansas City, Grupa J)

07:00 » Austria - Iordania (San Francisco, Grupa J)

20:00 » Portugalia - RD Congo (Houston, Grupa K)

23:00 » Anglia - Croația (Dallas, Grupa L)

Joi, 18 iunie

02:00 » Ghana - Panama (Toronto, Grupa L)

05:00 » Uzbekistan - Columbia (Mexico City, Grupa K)

19:00 » Cehia - Africa de Sud (Atlanta, Grupa A)

22:00 » Elveția - Bosnia (Los Angeles, Grupa B)

Vineri, 19 iunie

01:00 » Canada - Qatar (Vancouver, Grupa B)

04:00 » Mexic - Coreea de Sud (Guadalajara, Grupa A)

22:00 » SUA - Australia (Seattle, Grupa D)

Sâmbătă, 20 iunie

01:00 » Scoția - Maroc (Boston, Grupa C)

03:30 » Brazilia - Haiti (Philadelphia, Grupa C)

06:00 » Turcia - Paraguay (San Francisco, Grupa D)

20:00 » Olanda - Suedia (Houston, Grupa F)

23:00 » Germania - Coasta de Fildeș (Toronto, Grupa E)

Duminică, 21 iunie

03:00 » Ecuador - Curaçao (Kansas City, Grupa E)

07:00 » Tunisia - Japonia (Monterrey, Grupa F)

19:00 » Spania - Arabia Saudită (Atlanta, Grupa H)

22:00 » Belgia - Iran (Los Angeles, Grupa G)

Luni, 22 iunie

01:00 » Uruguay - Capul Verde (Miami, Grupa H)

04:00 » Noua Zeelandă - Egipt (Vancouver, Grupa G)

22:00 » Argentina - Austria (Dallas, Grupa J)

Marți, 23 iunie

00:00 » Franța - Irak (Philadelphia, Grupa I)

03:00 » Norvegia - Senegal (New York/New Jersey, Grupa I)

06:00 » Iordania - Algeria (San Francisco, Grupa J)

20:00 » Portugalia - Uzbekistan (Houston, Grupa K)

23:00 » Anglia - Ghana (Boston, Grupa L)

Miercuri, 24 iunie

02:00 » Panama - Croația (Toronto, Grupa L)

05:00 » Columbia - RD Congo (Guadalajara, Grupa K)

22:00 » Elveția - Canada (Vancouver, Grupa B)

22:00 » Bosnia - Qatar (Seattle, Grupa B)

Joi, 25 iunie

01:00 » Scoția - Brazilia (Miami, Grupa C)

01:00 » Maroc - Haiti (Atlanta, Grupa C)

04:00 » Cehia - Mexic (Mexico City, Grupa A)

04:00 » Africa de Sud - Coreea de Sud (Monterrey, Grupa A)

23:00 » Curaçao - Coasta de Fildeș (Philadelphia, Grupa E)

23:00 » Ecuador - Germania (New York/New Jersey, Grupa E)

Vineri, 26 iunie

02:00 » Japonia - Suedia (Dallas, Grupa F)

02:00 » Tunisia - Olanda (Kansas City, Grupa F)

05:00 » Turcia - SUA (Los Angeles, Grupa D)

05:00 » Paraguay - Australia (San Francisco, Grupa D)

22:00 » Norvegia - Franța (Boston, Grupa I)

22:00 » Senegal - Irak (Toronto, Grupa I)

Sâmbătă, 27 iunie

03:00 » Capul Verde - Arabia Saudită (Houston, Grupa H)

03:00 » Uruguay - Spania (Guadalajara, Grupa H)

06:00 » Egipt - Iran (Seattle, Grupa G)

06:00 » Noua Zeelandă - Belgia (Vancouver, Grupa G)

Duminică, 28 iunie

00:00 » Panama - Anglia (New York/New Jersey, Grupa L)

00:00 » Croația - Ghana (Philadelphia, Grupa L)

02:30 » Columbia - Portugalia (Miami, Grupa K)

02:30 » RD Congo - Uzbekistan (Atlanta, Grupa K)

05:00 » Algeria - Austria (Kansas City, Grupa J)

05:00 » Iordania - Argentina (Dallas, Grupa J)

22:00 » 2A vs. 2B (Los Angeles, Șaisprezecime 1)

Luni, 29 iunie

20:00 » 1C vs. 2F (Houston, Șaisprezecime 2)

23:30 » 1E vs. 3A/B/C/D/F (Boston, Șaisprezecime 3)

Marți, 30 iunie

04:00 » 1F vs. 2C (Monterrey, Șaisprezecime 4)

20:00 » 2E vs. 2I (Dallas, Șaisprezecime 5)

Miercuri, 1 iulie

00:00 » 1I vs. 3C/D/F/G/H (New York/New Jersey, Șaisprezecime 6)

04:00 » 1A vs. 3C/E/F/H/I (Mexico City, Șaisprezecime 7)

19:00 » 1L vs. 3E/H/I/J/K (Atlanta, Șaisprezecime 8)

23:00 » 1G vs. 3A/E/H/I/J (Seattle, Șaisprezecime 9)

Joi, 2 iulie

03:00 » 1D vs. 3B/E/F/I/J (San Francisco, Șaisprezecime 10)

22:00 » 1H vs. 2J (Los Angeles, Șaisprezecime 11)

Vineri, 3 iulie

02:00 » 2K vs. 2L (Toronto, Șaisprezecime 12)

06:00 » 1B vs. 3E/F/G/I/J (Vancouver, Șaisprezecime 13)

21:00 » 2D vs. 2G (Dallas, Șaisprezecime 14)

Sâmbătă, 4 iulie

01:00 » 1J vs. 2H (Miami, Șaisprezecime 15)

04:30 » 1K vs. 3D/E/I/J/L (Kansas City, Șaisprezecime 16)

20:00 » Șaisprezecime 1 vs. Șaisprezecime 4 (Houston, Optime 1)

Duminică, 5 iulie

00:00 » Șaisprezecime 3 vs. Șaisprezecime 6 (Philadelphia, Optime 2)

23:00 » Șaisprezecime 2 vs. Șaisprezecime 5 (New York/New Jersey, Optime 3)

Luni, 6 iulie

03:00 » Șaisprezecime 7 vs. Șaisprezecime 8 (Mexico City, Optime 4)

22:00 » Șaisprezecime 12 vs. Șaisprezecime 11 (Dallas, Optime 5)

Marți, 7 iulie

03:00 » Șaisprezecime 10 vs. Șaisprezecime 9 (Seattle, Optime 6)

19:00 » Șaisprezecime 15 vs. Șaisprezecime 14 (Atalanta, Optime 7)

23:00 » Șaisprezecime 13 vs. Șaisprezecime 16 (Vancouver, Optime 8)

Miercuri, 8 iulie

zi de pauză

Joi, 9 iulie

23:00 » Optime 2 vs. Optime 1 (Boston, Sfert 1)

Vineri, 10 iulie

22:00 » Optime 5 vs. Optime 6 (Los Angeles, Sfert 2)

Sâmbătă, 11 iulie

zi de pauză

Duminică, 12 iulie

00:00 » Optime 3 vs. Optime 4 (Miami, Sfert 3)

04:00 » Optime 7 vs. Optime 8 (Kansas City, Sfert 4)

Luni, 13 iulie

zi de pauză

Marți, 14 iulie

22:00 » Sfert 1 vs. Sfert 2 (Boston, Semifinală 1)

Miercuri, 15 iulie

22:00 » Sfert 3 vs. Sfert 4 (Atlanta, Semifinală 2)

Joi, 16 iulie

zi de pauză

Vineri, 17 iulie

zi de pauză

Sâmbătă, 18 iulie

zi de pauză

Duminică, 19 iulie

00:00 » Învinsă Semifinala 1 vs. Învinsă Semifinala 2 (Miami, Finala mică)

22:00 » Câștigătoare Semifinala 1 vs. Câștigătoare Semifinala 2 (New York/New Jersey, Sfert 1)

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