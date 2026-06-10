- Program CM 2026. Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic reunește pentru prima dată la start 48 de naționale împărțite în 12 grupe.
- Turneul final va avea un număr record de 104 meciuri!
Vară plină de fotbal pentru microbiști. Campionatul Mondial debutează pe 11 iunie și oferă 27 de zile consecutive pline cu meciuri până la prima pauză!
Programul complet CM 2026. La ce ore trebuie să te trezești pentru a vedea Mondialul
Apogeul va fi atins pe 28 iunie, când, în decurs de 24 de ore, sunt programate nu mai puțin de 7 partide, șase din ultima etapă a grupelor și primul duel din șaisprezecimi.
Marea problemă pe care o vor întâmpina fanii fotbalului din România e reprezentată de orele la care se desfășoară partidele. În total, vor exista nu mai puțin de 17 ore de start!
Cel mai devreme vor începe meciuri la ora 19:00, în timp ce trei partide vor debuta la 7 dimineața!
Cele mai multe meciuri sunt programate la 22:00, nu mai puțin de 20, adică aproape o cincime din total. Din păcate, 60 de partide vor începe după miezul nopții. 28 dintre ele după ora 4 dimineața în România!
Câte partide vor începe la fiecare oră de start:
|Ora de start
|Nr. meciuri
|19:00
|5
|20:00
|7
|20:30
|1
|21:00
|1
|22:00
|20
|23:00
|10
|00:00
|7
|01:00
|9
|02:00
|6
|02:30
|2
|03:00
|7
|03:30
|1
|04:00
|11
|04:30
|1
|05:00
|8
|06:00
|5
|07:00
|3
Cine transmite CM 2026 la TV și online în România
Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.
Toate vor fi disponibile și online, contracost, pe aplicația Antena Play. Prețul pentru o lună de abonament este de 7,99 euro (TVA inclus), aproximativ 42 de lei.
Cum turneul final se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie, vei avea nevoie de un abonament pe două luni pentru a vedea online toate meciurile, adică un total de 84 de lei.
Programul complet CM 2026
Joi, 11 iunie
- 22:00 » Mexic - Africa de Sud (Mexico City, Grupa A)
Vineri, 12 iunie
- 05:00 » Coreea de Sud - Cehia (Guadalajara, Grupa A)
- 22:00 » Canada - Bosnia (Toronto, Grupa B)
Sâmbătă, 13 iunie
- 04:00 » SUA - Paraguay (Los Angeles, Grupa D)
- 22:00 » Qatar - Elveția (San Francisco, Grupa B)
Duminică, 14 iunie
- 01:00 » Brazilia - Maroc (New York/New Jersey, Grupa C)
- 04:00 » Haiti - Scoția (Boston, Grupa C)
- 07:00 » Australia - Turcia (Vancouver, Grupa D)
- 20:00 » Germania - Curaçao (Houston, Grupa E)
- 23:00 » Olanda - Japonia (Dallas, Grupa F)
Luni, 15 iunie
- 02:00 » Coasta de Fildeș - Ecuador (Philadelphia, Grupa E)
- 05:00 » Suedia - Tunisia (Monterrey, Grupa F)
- 19:00 » Spania - Capul Verde (Atlanta, Grupa H)
- 22:00 » Belgia - Egipt (Seattle, Grupa G)
Marți, 16 iunie
- 01:00 » Arabia Saudită - Uruguay (Miami, Grupa H)
- 04:00 » Iran - Noua Zeelandă (Los Angeles, Grupa G)
- 22:00 » Franța - Senegal (New York/New Jersey, Grupa I)
Miercuri, 17 iunie
- 01:00 » Irak - Norvegia (Boston, Grupa I)
- 04:00 » Argentina - Algeria (Kansas City, Grupa J)
- 07:00 » Austria - Iordania (San Francisco, Grupa J)
- 20:00 » Portugalia - RD Congo (Houston, Grupa K)
- 23:00 » Anglia - Croația (Dallas, Grupa L)
Joi, 18 iunie
- 02:00 » Ghana - Panama (Toronto, Grupa L)
- 05:00 » Uzbekistan - Columbia (Mexico City, Grupa K)
- 19:00 » Cehia - Africa de Sud (Atlanta, Grupa A)
- 22:00 » Elveția - Bosnia (Los Angeles, Grupa B)
Vineri, 19 iunie
- 01:00 » Canada - Qatar (Vancouver, Grupa B)
- 04:00 » Mexic - Coreea de Sud (Guadalajara, Grupa A)
- 22:00 » SUA - Australia (Seattle, Grupa D)
Sâmbătă, 20 iunie
- 01:00 » Scoția - Maroc (Boston, Grupa C)
- 03:30 » Brazilia - Haiti (Philadelphia, Grupa C)
- 06:00 » Turcia - Paraguay (San Francisco, Grupa D)
- 20:00 » Olanda - Suedia (Houston, Grupa F)
- 23:00 » Germania - Coasta de Fildeș (Toronto, Grupa E)
Duminică, 21 iunie
- 03:00 » Ecuador - Curaçao (Kansas City, Grupa E)
- 07:00 » Tunisia - Japonia (Monterrey, Grupa F)
- 19:00 » Spania - Arabia Saudită (Atlanta, Grupa H)
- 22:00 » Belgia - Iran (Los Angeles, Grupa G)
Luni, 22 iunie
- 01:00 » Uruguay - Capul Verde (Miami, Grupa H)
- 04:00 » Noua Zeelandă - Egipt (Vancouver, Grupa G)
- 22:00 » Argentina - Austria (Dallas, Grupa J)
Marți, 23 iunie
- 00:00 » Franța - Irak (Philadelphia, Grupa I)
- 03:00 » Norvegia - Senegal (New York/New Jersey, Grupa I)
- 06:00 » Iordania - Algeria (San Francisco, Grupa J)
- 20:00 » Portugalia - Uzbekistan (Houston, Grupa K)
- 23:00 » Anglia - Ghana (Boston, Grupa L)
Miercuri, 24 iunie
- 02:00 » Panama - Croația (Toronto, Grupa L)
- 05:00 » Columbia - RD Congo (Guadalajara, Grupa K)
- 22:00 » Elveția - Canada (Vancouver, Grupa B)
- 22:00 » Bosnia - Qatar (Seattle, Grupa B)
Joi, 25 iunie
- 01:00 » Scoția - Brazilia (Miami, Grupa C)
- 01:00 » Maroc - Haiti (Atlanta, Grupa C)
- 04:00 » Cehia - Mexic (Mexico City, Grupa A)
- 04:00 » Africa de Sud - Coreea de Sud (Monterrey, Grupa A)
- 23:00 » Curaçao - Coasta de Fildeș (Philadelphia, Grupa E)
- 23:00 » Ecuador - Germania (New York/New Jersey, Grupa E)
Vineri, 26 iunie
- 02:00 » Japonia - Suedia (Dallas, Grupa F)
- 02:00 » Tunisia - Olanda (Kansas City, Grupa F)
- 05:00 » Turcia - SUA (Los Angeles, Grupa D)
- 05:00 » Paraguay - Australia (San Francisco, Grupa D)
- 22:00 » Norvegia - Franța (Boston, Grupa I)
- 22:00 » Senegal - Irak (Toronto, Grupa I)
Sâmbătă, 27 iunie
- 03:00 » Capul Verde - Arabia Saudită (Houston, Grupa H)
- 03:00 » Uruguay - Spania (Guadalajara, Grupa H)
- 06:00 » Egipt - Iran (Seattle, Grupa G)
- 06:00 » Noua Zeelandă - Belgia (Vancouver, Grupa G)
Duminică, 28 iunie
- 00:00 » Panama - Anglia (New York/New Jersey, Grupa L)
- 00:00 » Croația - Ghana (Philadelphia, Grupa L)
- 02:30 » Columbia - Portugalia (Miami, Grupa K)
- 02:30 » RD Congo - Uzbekistan (Atlanta, Grupa K)
- 05:00 » Algeria - Austria (Kansas City, Grupa J)
- 05:00 » Iordania - Argentina (Dallas, Grupa J)
- 22:00 » 2A vs. 2B (Los Angeles, Șaisprezecime 1)
Luni, 29 iunie
- 20:00 » 1C vs. 2F (Houston, Șaisprezecime 2)
- 23:30 » 1E vs. 3A/B/C/D/F (Boston, Șaisprezecime 3)
Marți, 30 iunie
- 04:00 » 1F vs. 2C (Monterrey, Șaisprezecime 4)
- 20:00 » 2E vs. 2I (Dallas, Șaisprezecime 5)
Miercuri, 1 iulie
- 00:00 » 1I vs. 3C/D/F/G/H (New York/New Jersey, Șaisprezecime 6)
- 04:00 » 1A vs. 3C/E/F/H/I (Mexico City, Șaisprezecime 7)
- 19:00 » 1L vs. 3E/H/I/J/K (Atlanta, Șaisprezecime 8)
- 23:00 » 1G vs. 3A/E/H/I/J (Seattle, Șaisprezecime 9)
Joi, 2 iulie
- 03:00 » 1D vs. 3B/E/F/I/J (San Francisco, Șaisprezecime 10)
- 22:00 » 1H vs. 2J (Los Angeles, Șaisprezecime 11)
Vineri, 3 iulie
- 02:00 » 2K vs. 2L (Toronto, Șaisprezecime 12)
- 06:00 » 1B vs. 3E/F/G/I/J (Vancouver, Șaisprezecime 13)
- 21:00 » 2D vs. 2G (Dallas, Șaisprezecime 14)
Sâmbătă, 4 iulie
- 01:00 » 1J vs. 2H (Miami, Șaisprezecime 15)
- 04:30 » 1K vs. 3D/E/I/J/L (Kansas City, Șaisprezecime 16)
- 20:00 » Șaisprezecime 1 vs. Șaisprezecime 4 (Houston, Optime 1)
Duminică, 5 iulie
- 00:00 » Șaisprezecime 3 vs. Șaisprezecime 6 (Philadelphia, Optime 2)
- 23:00 » Șaisprezecime 2 vs. Șaisprezecime 5 (New York/New Jersey, Optime 3)
Luni, 6 iulie
- 03:00 » Șaisprezecime 7 vs. Șaisprezecime 8 (Mexico City, Optime 4)
- 22:00 » Șaisprezecime 12 vs. Șaisprezecime 11 (Dallas, Optime 5)
Marți, 7 iulie
- 03:00 » Șaisprezecime 10 vs. Șaisprezecime 9 (Seattle, Optime 6)
- 19:00 » Șaisprezecime 15 vs. Șaisprezecime 14 (Atalanta, Optime 7)
- 23:00 » Șaisprezecime 13 vs. Șaisprezecime 16 (Vancouver, Optime 8)
Miercuri, 8 iulie
- zi de pauză
Joi, 9 iulie
- 23:00 » Optime 2 vs. Optime 1 (Boston, Sfert 1)
Vineri, 10 iulie
- 22:00 » Optime 5 vs. Optime 6 (Los Angeles, Sfert 2)
Sâmbătă, 11 iulie
- zi de pauză
Duminică, 12 iulie
- 00:00 » Optime 3 vs. Optime 4 (Miami, Sfert 3)
- 04:00 » Optime 7 vs. Optime 8 (Kansas City, Sfert 4)
Luni, 13 iulie
- zi de pauză
Marți, 14 iulie
- 22:00 » Sfert 1 vs. Sfert 2 (Boston, Semifinală 1)
Miercuri, 15 iulie
- 22:00 » Sfert 3 vs. Sfert 4 (Atlanta, Semifinală 2)
Joi, 16 iulie
- zi de pauză
Vineri, 17 iulie
- zi de pauză
Sâmbătă, 18 iulie
- zi de pauză
Duminică, 19 iulie
- 00:00 » Învinsă Semifinala 1 vs. Învinsă Semifinala 2 (Miami, Finala mică)
- 22:00 » Câștigătoare Semifinala 1 vs. Câștigătoare Semifinala 2 (New York/New Jersey, Sfert 1)