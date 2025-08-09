- Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul exact al etapei #7 din Liga 1.
- Toate partidele din Liga 1 vor fi televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro veți găsi cele mai interesante informații.
UTA Arad și Unirea Slobozia deschid etapa vineri, 22 august, de la ora 19:00, iar Hermannstadt și Farul Constanța o închid trei zile mai târziu.
Derby-ul etapei este reprezentat de către meciul dintre Universitatea Cluj și Dinamo.
Programul etapei #7 din Liga 1
Vineri, 22 august
- Ora 19.00 UTA Arad - Unirea Slobozia
- Ora 21.30 Metaloglobus București - FC Rapid
Sâmbătă, 23 august
- Ora 18.45 FC Botoșani - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 21.30 Universitatea Cluj - Dinamo
Duminică, 24 august
- Ora 16.15 Oțelul Galați - CFR 1907 Cluj
- Ora 18.30 Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești
- Ora 21.30 FCSB - FC Argeș
Luni, 25 august
- Ora 19.00 FC Hermannstadt - Farul Constanța