Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Radu Naum: Căderea în gol Radu Naum: Căderea în gol

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa? Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs? Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Radu Naum: Omul din tribună Radu Naum: Omul din tribună

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină? Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani! Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea” Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun! Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!