Tragedie în Franța  Multiplul campion cu Lyon și antrenorul unei echipe din Ligue 1  a decedat la vârsta de 43 de ani
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 13:06
  • Bryan Bergougnoux, multiplu campion al Franței cu Olympique Lyon și actualul antrenor secund al formației Le Havre, a decedat, vineri, la vârsta de 43 de ani.
  • Fostul mijlocaș suferea de o formă rară de cancer, descoperită în 2023.
Bryan Bergougnoux, care a câștigat de patru ori titlul cu Olympique Lyon, s-a retras din activitate în anul 2019, la echipa Thonon Évian Grand Genève FC, acolo unde a avut un rol dublu, de antrenor și jucător.

Bryan Bergougnoux a decedat la vârsta de 43 de ani

În 2023, Bergougnoux a fost diagnosticat cu cancer al glandei parotide, o formă rară de cancer la nivelul capului și gâtului, conform thesun.co.uk.

În ciuda problemelor de sănătate pe care le avea, Bryan Bergougnoux a continuat să antreneze. În sezonul 2024/2025 a pregătit formația Tours, iar în ultimul an a fost „secundul” echipei Le Havre, din Ligue 1.

Vineri, fostul fotbalist trebuia să participe la un turneu al legendelor, alături de alți foști jucători ai lui Toulouse, eveniment la care luase parte și anul trecut.

Totuși, Bergougnoux și-ar fi pierdut cunoștința într-un vehicul în drum spre stadion. A fost transportat de urgență la spital, dar a decedat ulterior.

21 de selecții
a bifat Bryan Bergougnoux pentru naționala U21 a Franței. A marcat 10 goluri

În ultimul sezon petrecut la Le Havre, Bryan Bergougnoux a fost „secundul” lui Didier Digard și a contribuit la salvarea echipei de la retrogradare.

Fostul mijlocaș și-a început cariera la academia celor de la Olympique Lyon. A făcut pasul la echipa mare în 2001, acolo unde a evoluat patru sezoane.

În 2005 a fost transferat de Toulouse, unde a jucat în urmăritorii patru ani. Bergougnoux a mai trecut și pe la Lecce, Châteauroux, Omonia Nicosia și Tours.

414 meciuri
a jucat Bryan Bergougnoux în cariera sa. A marcat 59 de goluri și a oferit 40 de pase decisive

Trofeele câștigate de Bergougnoux în carieră:

  • 4X Ligue 1, cu Lyon (2002, 2003, 2004, 2005)
  • 3X Supercupa Franței, cu Lyon (2003, 2004, 2005)

Mesajul postat de clubul Olympique Lyon

Imediat după aflarea veștii tragice, clubul Olympique Lyon a postat un amplu mesaj pe site-ul oficial în care și-a exprimat regretul cu privire la decesul lui Bryan Bergougnoux.

„Așa a fost Bryan Bergougnoux: un copil etern al clubului, un om care a iubit sincer tot ceea ce înseamnă Olympique Lyon. Un om bun, în sensul cel mai profund al cuvântului.

Soției sale, celor patru copii de care era atât de mândru, familiei, foștilor coechipieri, colegilor din staff-urile tehnice, tuturor camarazilor și formatorilor din academia OL și tuturor celor care iubesc emoțiile fotbalului cu aceeași sinceritate cu care le-a iubit Bryan, Olympique Lyon le transmite cele mai sincere și profunde condoleanțe”, se arată în doar o parte a mesajului postat de club.

Și Le Havre, clubul pe care Bergougnoux îl antrena, a postat un mesaj pe Facebook:

„Cu o tristețe infinită, Le Havre AC a aflat despre decesul lui Bryan Bergougnoux.

Antrenor secund al lui Didier Digard, Bryan s-a stins din viață vineri, la vârsta de 43 de ani.

Familiei sale, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut, Le Havre AC le transmite cele mai sincere condoleanțe”.

