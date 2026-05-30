Final de drum pentru Olăroiu Tehnicianul român a fost demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite.

Federația de Fotbal din Emiratele Arabe Unite a anunțat rezilierea contractului cu Cosmin Olăroiu, la doar 2 zile după revenirea acestuia în România pentru reeditararea sfertului UEFAntastic.

„Consiliul de administrație al Federației de Fotbal din Emiratele Arabe Unite a decis să rezilieze contractul antrenorului naționalei de seniori, Cosmin Olăroiu, și al staffului său tehnic, mulțumindu-le pentru eforturile depuse alături de echipă.

Federația de Fotbal va anunța noul staff tehnic al echipei naționale în perioada următoare”, se arată în comunicatul Federației de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite.

Tehnicianul român preluase postul de selecționer al naționalei arabe în mai 2025, când l-a succedat pe portughezul Paulo Bento.

Acesta semnase un contract pe doi ani, dar ratarea calificării la Campionatul Mondial a cântărit decisiv în hotărârea federației.

13 meciuri a adunat Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite: a bifat 4 victorii, 4 eșecuri și 5 remize.

FC Național, FCSB, Poli Timișoara, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli, naționala Arabiei Saudite, și Jiangsu Suning sunt echipele pe care Olăroiu le-a mai antrenat de-a lungul carierei

Cosmin Olăroiu: „Există această posibilitate, de ce nu?”

Întrebat la meciul de joi seară, Steaua 2006 - Rapid 2006, dacă există vreo șansă să mai revină ca antrenor în Liga 1, tehnicianul nu a exclus deloc această variantă.

„Nu știu. Depinde de ce se întâmplă, cum pot să spun lucrurile astea? Sunt lucruri pe care nu le știm în viață, nu știm ce se va întâmpla nici măcar mâine.

Viața ne poate purta pe diferite drumuri. Se poate, există această posibilitate, de ce nu? E țara mea, e casa mea și m-aș bucura, însă depinde cum se vor derula lucrurile în viitor”, a declarat Cosmin Olăroiu.

