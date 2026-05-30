„Am început să țip de bucurie” FOTO-VIDEO. După eventul la Craiova, Romanchuk își împlinește visul: cum a fost prima zi la naționala Ucrainei

Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, continuă momentele fericite. Stoperul Craiovei a cucerit titlul și Cupa României, acum e în premieră la naționala Ucrainei.

Jucătorul a povestit cum a aflat de convocare, cum a reacționat și cum s-a simțit la primul antrenament în echipamentul galben-albastru.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În ianuarie, în cantonamentul Craiovei din Antalya, Oleksandr Romanchuk a spus într-un interviu emoționant pentru GOLAZO.ro ce își dorește în carieră:

„Să fiu sănătos și visez să joc pentru echipa națională. Sper să reușesc”.

Craiova l-a propulsat pe Romanchuk la naționala Ucrainei

Astăzi, la 26 de ani, își împlinește visul. După ce a cucerit titlul în Liga 1 și Cupa României cu Universitatea, a fost convocat de noul selecționer al Ucrainei, italianul Andrea Maldera, pentru amicalele cu Polonia (31 mai, Wroclaw) și Danemarca (7 iunie, Odense).

Poate fi șansa lui să debuteze în tricoul galben-albastru. A evoluat de trei ori, în 2019, pentru Ucraina U21.

48 de meciuri a jucat Oleksandr Romanchuk în primul sezon la Craiova: 6 goluri, două assisturi, 4.203 de minute

Romanchuk: „Încă nu pot înțelege pe deplin că sunt jucător al naționalei”

După primul antrenament, a dat un interviu pentru canalul de YouTube al federației ucrainene.

„Încă nu pot înțelege pe deplin că sunt jucător al naționalei. Cred că odată ce vom juca primul meci, voi simți că sunt cu adevărat membru al selecționatei Ucrainei”, a declarat Romanchuk.

Nu a ascuns că „a fost o surpriză. Când am aflat, am început să țip de bucurie. Am fost fericit”.

Cum a fost întâlnirea cu internaționalii? „E foarte plăcut să-i văd pe toți băieții și să simt atmosfera. Asta e ceea ce am urmărit toată viața. Și acum se întâmplă aici, astăzi. Așa că, bineînțeles, trăiesc doar emoții pozitive. Sunt atât de inspirat”.

Romanchuk: „ L-am sunat imediat pe selecționer. M-am temut că s-ar putea răzgândi”

Și-a amintit cum a reacționat la convocare. „Când am văzut mesajul primit pe telefon de la selecționer, m-am gândit: «Serios? Wow!»”.

Selecționerul mi-a scris să-l sun înapoi. Bineînțeles că am făcut-o. Era imediat după antrenament. Tocmai ieșisem de pe teren, am văzut mesajul pe telefon și l-am sunat imediat. M-am temut că ar putea fi prea târziu și că s-ar putea răzgândi Oleksandr Romanchuk, apărător Craiova

„Am vorbit și mi-a zis că plănuia să mă cheme la lot. Nu era oficial încă, dar probabilitatea era foarte mare.

Am început să țip de bucurie. Nimeni de la bază nu a înțeles ce se întâmplase. Așa a fost”, a adăugat Sasha.

Experiența m-a învățat să mă adaptez destul de repede la echipă. Și probabil că asta mă va ajuta aici. Băieții m-au primit cu căldură. Glumim, stăm de vorbă, m-au întrebat despre fotbalul românesc și m-au felicitat pentru trofee Oleksandr Romanchuk, apărător Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport