Augustus Constantin, șeful Departamentului Arbitri din cadrul CCA, a fost delegat la o partidă din cupele europene, după sancțiunea primită în România.

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Kyros Vassaras l-a suspendat pe Constantin din activitatea de observator de arbitri, timp de 6 etape, în competițiile Liga 1, Liga 2 și Cupa României, conform comunicatului emis, luni, de FRF, însă acest lucru nu i-a blocat accesul la partidele europene.

Augustus Constantin, observator de arbitri la Sheriff Tiraspol - Maccabi Tel-Aviv

Deși în România își va ispăși pedeapsa ca urmare a neregulilor găsite în cadrul examenelor de promovare pentru arbitri în Liga 2 și Liga 3, Augustus Constantin a fost „premiat” pe plan extern.

UEFA l-a delegat ca observator la partida din play-off-ul Youth League, dintre Sheriff Tiraspol U19 și Maccabi Tel-Aviv U19.

Partida va avea loc miercuri, de la ora 18:00, la Tiraspol, și va fi condusă de la lituanianul Vilius Paulauskas.

Sheriff Tiraspol este echipa care a eliminat Farul Constanța U19 în turul anterior, după 3-3 la general și 7-6 la loviturile de departajare.

Brigada de arbitri a partidei de la Tiraspol:

Arbitru: Vilius Paulauskas (Lituania)

Vilius Paulauskas (Lituania) A1: Edvardas Korotkovas (Lituania)

Edvardas Korotkovas (Lituania) A2: Deividas Lomsargis (Lituania)

Deividas Lomsargis (Lituania) Arbitru de rezervă: Andrei Breguța (Republica Moldova)

Andrei Breguța (Republica Moldova) Observator: Augustus Constantin (România)

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