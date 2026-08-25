PSG a început noul sezon de Ligue 1 cu un avertisment clar din partea lui Luis Enrique: nimeni nu are postul garantat, indiferent de performanțele sau trofeele câștigate în trecut. Principalii vizați: Ousmane Dembele (29 de ani) și Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenorul parizienilor s-a enervat după remiza, 2-2 cu Rennes. PSG a fost condusă cu 2-0 la pauză, iar Luis Enrique i-a înlocuit după primele 45 de minute pe Ousmane Dembele și Khvicha Kvaratskhelia, fiind evident nemulțumit de prestația lor, pe care le-a și reproșat-o după meci.

Decizia tehnicianului spaniol a fost urmată de o revenire a parizienilor.

Furtună în vestiarul de la PSG: Luis Enrique, supărat pe Dembele și Kvaratskhelia

Ferran Torres și Mika Godts au intrat în locul celor doi titulari, iar campionul mondial a înscris de două ori, contribuind decisiv la revenirea lui PSG.

Maghnes Akliouche, un alt nou venit în compartimentul ofensiv, a primit și el minute în partea secundă.

Întrebat despre decizia de a-i scoate pe Dembele și Kvaratskhelia la pauză, antrenorul lui PSG a avut un mesaj clar:

„Așa e fotbalul. PSG nu a câștigat nimic. La PSG, nimeni nu are nimic garantat! Dacă te gândești la ceea ce ai câștigat, nu vei mai câștiga nimic .

Trebuie să arăți în fiecare zi, la fiecare antrenament, în fiecare meci, că ești pregătit. Ar trebui să câștigăm tot timpul. E prea ușor să te complaci. Pentru a câștiga tot timpul, trebuie să ieși din zona ta de confort. Este clar?”.

Conform lequipe.fr, pe lângă Dembele și Kvara, Senny Mayulu ar fi fost, de asemenea, sancționat de Luis Enrique. Fotbalistul de 20 de ani nu a fost convocat pentru deplasarea la Rennes .

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport