„Ești la fel de rapid și în privat?” VIDEO. Comentarii scandaloase făcute de  o influenceriță în Turul Spaniei: „Ia-mă și pe mine o tură” +15 foto
Tadej Pogacar și Erola Jons (IMAGO, Instagram @erolajons / fotomontaj GOLAZO.ro)
Ciclism

„Ești la fel de rapid și în privat?” VIDEO. Comentarii scandaloase făcute de o influenceriță în Turul Spaniei: „Ia-mă și pe mine o tură”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 23:27
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 00:25
  • Organizatorii Turului Spaniei au restricționat accesul influenceriței Erola Jons (28 de ani), pe fondul unei serii de controverse legate de natura conținutului produs de aceasta.
  • Creatoarea de conținut va trebui să obțină permisiunea echipelor dacă dorește să discute cu un ciclist.
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Erola Jons este o influenceriță spaniolă care a strâns 3,2 milioane de urmăritori pe Instagram și încă 2,9 milioane pe TikTok, datorită farselor sale filmate cu camera ascunsă.

Conform presei spaniole, în majoritatea videoclipurilor sale, Jons abordează bărbați aleși la întâmplare în locuri publice și încearcă să-i pună în situații incomode cu întrebări cu conotații sexuale.

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Erola Jons, comentarii nepotrivite în Turul Spaniei: „De ce hiperventilezi de fiecare dată când mă vezi?”

ASO, compania organizatoare a Turului Spaniei, i-a pus influenceriței la dispoziție un microfon, acces la cicliști și libertate de mișcare pentru a transmite în direct după încheierea cursei.

Ediția din acest an a competiției a început la Monaco, iar Tadej Pogacar s-a impus în prima etapă.

Erola Jons s-a adresat unor polițiști spunându-le „arestați-mă” și a comentat în fața camerei că „hai să vedem dacă putem prinde vreun ciclist”.

În timpul transmisiunii în direct, creatoarea de conținut, care se pare că nu are nici cunoștințe în domeniul ciclismului, a întrebat un spectator care este pronosticul său: „A câștigat Pogaçar”, i-a spus suporterul. „Ahhh, nu am aflat”, a răspuns Erola, potrivit Marca.

Pe acest canal vom difuza doar sport, aici nu vor fi bârfe sau lucruri care nu au legătură cu sportul, doar sport. Și de calitate! Erola Jons, creatoare de conținut

Ulterior, femeia s-a apropiat de camionul în care se schimbau cicliștii care urmau să urce pe podium. „Dacă se dezbracă mai mult, crește audiența”, a afirmat Jons în timp ce se uita printr-o crăpătură. Apoi a adăugat: „Da, se schimbă, se vede puțin prin tricou și nu e rău… îmi place”.

După ce slovenul a primit premiul de câștigător al etapei, Jons a afirmat: „Uite cum arată, cine ar zice că a pedalat 200 de kilometri”. De fapt, în acea zi a avut loc o cursă individuală contra cronometru de 9 kilometri.

„Nu știu cum stă băiatul ăsta în clasamentul general, dar în al meu e pe primul loc”, a continuat Jons, înainte de a adăuga: „Uite ce drăguț e… mare Pogachita… ia-mă și pe mine o tură”.

Erola Jons, comentarii scandaloase în Turul Spaniei (FOTO: captură video x.com/labanderaes)
Erola Jons, comentarii scandaloase în Turul Spaniei (FOTO: captură video x.com/labanderaes)

Galerie foto (15 imagini)

Erola Jons, comentarii scandaloase în Turul Spaniei (FOTO: captură video x.com/labanderaes) Erola Jons, comentarii scandaloase în Turul Spaniei (FOTO: captură video x.com/labanderaes) Erola Jons, comentarii scandaloase în Turul Spaniei (FOTO: captură video x.com/labanderaes) Erola Jons, comentarii scandaloase în Turul Spaniei (FOTO: captură video x.com/labanderaes) Erola Jons, comentarii scandaloase în Turul Spaniei (FOTO: captură video x.com/labanderaes)
+15 Foto
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În timp ce se apropie de campionul mondial, purtătorul de cuvânt al echipei UAE Team Emirates, irlandezul Luke Maguire, a intervenit: „Nu, nu, nu, nu”. După câteva minute, Jons a comentat: „O să-l întreb dacă e la fel de rapid și în privat, hahaha”.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc puțin mai târziu. Jons s-a adresat liderului cursei cu următoarele cuvinte: „Pogachita, felicitări, de ce hiperventilezi de fiecare dată când mă vezi?”.

Pogacar a răspuns mai întâi „Ce?”. După ce Jons a explicat „Vreau să spun că «respiri»”, slovenul a adăugat „Respir 24/7, mulțumesc”. Ciclistul și-a continuat drumul spre zona mixtă, unde a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Tadej Pogacar nu a fost singurul abordat de influencerița Erola Jons

Erola Jons s-a apropiat și de un asistent al echipei Ineos și l-a întrebat în engleză: „Ești aici pentru a distrage jurnaliștii? Ești aici pentru a câștiga sau pentru a-mi distrage mie atenția? Ești prea drăguț”. Asistentul s-a îndepărtat spunând „oh my God” (Oh, Doamne!).

Ulterior, femeia a adăugat: „Nu mi se pare normal, asta ar trebui să fie ilegal, atâta frumusețe îmi distrage atenția, mă încălzesc când văd atâtea costume de baie și atât de mulate…”.

Erola Jons a încercat să-l abordeze și pe Joshua Tarling. Ciclistul britanic, al cărui frate a murit în urmă cu doar 10 zile, s-a clasat pe locul al treilea în proba de contratimp.

Influencerița nu a făcut referire la tragicul eveniment din viața ciclistului și a comentat:

Cred că nu-i plac interviurile, și cu atât mai puțin ale mele, haha, dar mai am 20 de etape la dispoziție să-l cuceresc, nu vă faceți griji, pe ăsta îl cuceresc eu repede. Erola Jons, creatoare de conținut

Imagini cu Erola Jons postate de contul oficial al competiției: „Dăm o tură prin La Vuelta cu Erola Jons, pentru a te bucura de cele mai bune momente din culise”:

Erola Jons, luată la țintă după imaginile din Turul Spaniei

Imaginile au început să circule pe rețelele sociale și au stârnit reacții critice cu privire la modul în care Erola Jons i-a tratat pe cicliști.

Laura Meseguer, jurnalistă la Eurosport, consideră că angajarea unei persoane al cărei conținut se poate baza pe astfel de comentarii este „o greșeală gravă” și susține că niciun profesionist nu ar trebui tratat ca un obiect, indiferent dacă este bărbat sau femeie.

„Imaginea care s-a conturat după prima etapă a fost cea a unei femei fără cunoștințe despre ciclism și fără respect față de cicliști.

În mijlocul unei dezbateri privind rolul «influencerilor», este necesar să ne asumăm mai multă responsabilitate și să reflectăm profund asupra publicului pe care încercăm să-l atingem și cu ce preț.

Să nu lăsăm ca acest preț să erodeze progresele realizate de femei în această industrie și nici să devalorizeze sportul sau sportivele în goana după divertisment și «like-uri»”, a scris Meseguer în El Pais.

Mă enervează pentru că asta nu e jurnalism. Nouă, femeilor, ne este extrem de greu să fim luate în serios în această lume, ca apoi să fim reduse la așa ceva. Laura Meseguer, jurnalistă Eurosport

Nici fanii ciclismului nu au fost de acord cu abordarea creatoarei de conținut. I-au criticat și pe cei care i-au acordat acreditarea:

  • „În mintea unui oficial La Vuelta, părea o idee grozavă ca o «influenceriță» fără nicio cunoștință despre ciclism să facă acest sport accesibil unui alt public. Ce greșeală uriașă, dar ce știm noi, simplii muritori fără influență?”
  • „Mi se pare doar mie sau e incredibil de jenant? Oare La Vuelta a angajat o influenceriță ca să-l hărțuiască pe Pog?”.

După acest scandal, organizatorii au decis că Erola Jons nu va mai avea acces la zona mixtă, la autobuzele echipelor și nici la punctele de trecere unde ar putea interacționa direct cu cicliștii în timpul competiției.

De asemenea, aceștia i-au solicitat oficial influenceriței să-și adapteze tonul și stilul postărilor la contextul unui eveniment sportiv de prim rang.

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