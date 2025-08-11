Petrila, cu gândul la FCSB Jucătorul de la Rapid nu concepe să rateze derby-ul cu campioana: „Abia aștept!” » Ce spune despre accidentare +31 foto
Claudiu Petrila/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Petrila, cu gândul la FCSB Jucătorul de la Rapid nu concepe să rateze derby-ul cu campioana: „Abia aștept!" » Ce spune despre accidentare

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 18:00
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 18:01
  • RAPID - FCSB. Claudiu Petrila (24 de ani), extrema stângă a giuleștenilor, nu concepe să rateze derby-ul din etapa #6.
  • Rapid - FCSB va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, duminică, cu începere de la ora 21:30.

Claudiu Petrila a suferit o accidentare musculară la scurt timp, după ce a marcat în victoria celor de la Rapid, 2-0, în deplasare, cu Csikszereda.

Atacantul lateral nu a jucat în ultimul meci al giuleștenilor, cu FC Botoșani și va fi lăsat în afara lotului de Constantin Gâlcă și pentru deplasarea de la Galați, cu Oțelul.

Acum, Petrila trage din greu să fie apt pentru meciul cu rivala FCSB.

RAPID - FCSB. Claudiu Petrila vrea să fie apt pentru meciul cu FCSB

Fotbalistul celor de la Rapid a declarat că urmează să revină în câteva zile la antrenamente, după 10 zile în afara gazonului.

„Starea mea e mai bună, pot să spun așa! În câteva zile mă voi pregăti cu echipa. Abia aștept să joc. În timpul unui antrenament am forțat mai mult și am simțit o jenă, o înțepătură și n-avea rost să mai forțez.

N-am avut multe accidentări în cariera mea, cred că în SuperLiga, de 6 ani de când joc, sunt cam la a treia ruptură, însă e bine că nu e ceva grav. În rest, mici accidentări pe la glezne, nimic grav”, a declarat Petrila, pentru prosport.ro.

Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+31 Foto
labels.photo-gallery

Claudiu Petrila: „Nu vreau să mă gândesc la ceva negativ”

Petrila a dezvăluit ce înseamnă un derby Rapid - FCSB și faptul că nu concepe să rateze un asemenea joc.

„La un astfel de meci crește pulsul pentru că știi că joci pentru fani. Nu vreau să mă gândesc că e ghinion sau altceva, nu vreau să mă gândesc la ceva negativ ca să nu-l atrag asupra mea. Acum fac forță, mă odihnesc pentru că odihna e importantă acum să trec peste această problemă musculară”, a concluzionat.

3 goluri și 4 pase decisive
are Petrila în cele 21 de meciuri jucate împotriva celor de la FCSB, de-a lungul carierei pentru Sepsi, CFR Cluj și Rapid

rapid bucuresti liga 1 rapid fcsb superliga Claudiu Petrila
fcsb 110 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 20 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

