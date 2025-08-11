Probleme pentru Luis Enrique VIDEO. Joao Neves a fost suspendat de UEFA după ce a tras de păr un adversar! Câte meciuri va lipsi

Joao Neves (20 de ani), mijlocașul celor de la PSG, va rata meciul cu Tottenham din Supercupa Europei, după ce a fost suspendat de UEFA.

PSG și Tottenham se vor întâlni miercuri, 13 august, pe stadionul Friuli din Udine, Italia. Partida va începe la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Joao Neves va rata Supercupa Europei

Luis Enrique nu îl va putea folosi pe mijlocașul portughez la meciul cu Tottenham. Neves a fost suspendat pentru două meciuri de către UEFA, ca urmare a incidentului în care a fost implicat la finala Mondialului Cluburilor, anunță mundodeportivo.com.

Concret, în ultimul act al turneului final, Neves l-a tras de păr pe spaniolul Marc Cucurella, fotbalistul celor de la Chelsea, în urma unui duel în apropierea careului.

Incidentul s-a petrecut pe final de meci, în minutul 84. După ce a analizat faza la monitorul VAR, arbitrul Alireza Faghani i-a acordat cartonașul roșu fotbalistului portughez.

¡A LA CALLE... POR TIRARLE DEL PELO A CUCURELLA! 😱🟥



El VAR pilló a Joao Neves de lleno 📺 El tirón que le costó la expulsión al del PSG @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/qr0jXfaTts — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025

Joao Neves a ajuns la PSG în urmă cu un an pentru 60 de milioane de euro și s-a integrat imediat în echipa din capitala Franței, devenind jucător de bază în primul 11 aliniat de Luis Enrique.

Acesta a evoluat în 42 de partide pentru PSG, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 5 pase decisive.

