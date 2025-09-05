Nu-l mai așteaptă pe Drăgușin Excluderea stoperului din lotul pentru Ligă arată când speră Tottenham să revină la capacitate maximă

Radu Drăgușin, 23 de ani, se pregătește în așteptarea revenirii după cea mai gravă accidentare din fotbal.

Dar îndepărtarea sa din lotul de Champions League sugerează că antrenorul lui Tottenham nu se mai gândește la el în 2025.

În cazul unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior, cea mai gravă accidentare din fotbal, perioada de recuperare și data revenirii nu pot fi niciodată estimate sută la sută corect.

Chiar dacă nu mai este o leziune care pune capăt carierei, cum era în trecut, medicina evoluând foarte mult și în refacerea genunchiului, momentul întoarcerii pe teren, la meciuri, variază de la jucător la jucător.

Drăgușin, fără Ligă. Tottenham contează pe el 100% din februarie

Unii pot juca din nou după 6-9 luni (acesta este intervalul obișnuit). Alții, precum Ianis Hagi la Rangers, reapar în partide oficiale după un an.

Ultima decizie luată de antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, și care se referă în mod direct și la Radu Drăgușin, arată când îl așteaptă clubul londonez înapoi pe „tricolor” la capacitate maximă.

Radu Drăgușin a reluat în iulie antrenamentele individuale la Tottenham Foto: Instagram

Stoperul în vârstă de 23 de ani, accidentat pe 30 ianuarie, într-un meci de Europa League, nu a fost oprit în lotul de 22 de jucători anunțat la UEFA pentru faza principală a Ligii Campionilor.

Chiar dacă nu sunt decât trei fundași centrali clasici pe listă: Cristian Romero, Micky van de Ven, titulari, și Kevin Danso, rezervă. Plus Ben Davies , în mod normal lateral stânga, dar care poate evolua și în axul apărării.

Genunchiul drept al lui Radu Drăgușin Foto: captură TV

Ceea ce înseamnă că Frank speră să poată conta 100% pe Drăgușin de la începutul lui februarie, în ultimele patru luni ale stagiunii.

Frank despre Drăgușin: „Dacă nu joci nouă luni, ai nevoie de mai mult timp de pregătire”

În urmă cu o săptămână, tehnicianul danez al lui Spurs s-a referit și la Radu.

„Ar trebui să se alăture echipei (n.r. pentru antrenamente colective) în șapte-zece zile, o veste pozitivă”, a declarat Frank, potrivit presei britanice.

Thomas Frank l-a înlocuit pe Ange Postecoglou în această vară la Spurs Foto: Imago

După pauza dedicată naționalelor, în jur de 11 septembrie.

Antrenorul scandinav a atras atenția însă că e o leziune care trebuie tratată întotdeauna cu circumspecție.

Când e vorba de ruptură a ligamentului încrucișat anterior, sunt mereu… nu îngrijorat, ci conștient că durează ceva întoarcerea Thomas Frank, antrenor Tottenham

A încheiat discuția legată de Drăgușin: „Dacă nu joci nouă luni, ai nevoie de timp, nu e suficient să faci șase săptămâni de pregătire înaintea sezonului, ai nevoie de ceva mai mult”.

Dacă, teoretic, ar putea juca spre sfârșitul lui octombrie, nu înseamnă că va intra automat și în cea mai bună formă.

Frank îl vrea înapoi și sută la sută refăcut, și în formă. De aceea se gândește la el pentru a doua parte a sezonului.

