Radu Drăgușin (23 de ani) nu a fost inclus pe lista UEFA pentru Liga Campionilor de Tottenham.

Fundașul de la echipa națională se află încă în perioada de recuperare, după ce a suferit o accidentare groaznică la începutul anului: ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

Drăgușin nu a fost inclus pe lista UEFA de Tottenham

Antrenorul Thomas Frank a decis să nu îl ia în calcul pe fundașul român pentru cupele europene, astfel că Drăgușin va rata toate meciurile celor de la Tottenham, din faza principală a Ligii Campionilor.

Conform ultimelor estimări, Radu Drăgușin ar urma să intre în programul de pregătire al echipei în jurul datei de 11 septembrie.

Tehnicianul danez al celor de la Tottenham a trecut 7 fundași pe lista UEFA: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies și Micky van de Ven.

Alături de Drăgușin, alți 5 jucători importanți au fost lăsați în afara lotului. Conform jurnalistului Chris Cowlin, Kota Takai, Yves Bissouma, James Madisson, Dejan Kulusevski și Mathys Tel nu vor evolua în Champions League pentru formația londoneză.

Lista UEFA va putea fi modificată odată cu faza eliminatorie a competiției, la finalul lunii ianuarie.

Tottenham, program accesibil în Champions League

Deși a încheiat sezonul trecut pe locul #17 al Premier League, Tottenham va evolua în Champions League, grație triumfului din Europa League.

În faza principală a Ligii, Tottenham va juca 8 meciuri, programul fiind unul accesibil. Cei mai puternici adversari pe care îi vor întâlni londonezii sunt PSG și Borussia Dortmund.

Meciurile pe care le va juca Tottenham în Champions League:

Tottenham - Villarreal - 16 septembrie

Bodo/Glimt - Tottenham - 30 septembrie

AS Monaco - Tottenham - 22 octombrie

Tottenham - Copenhaga - 4 noiembrie

PSG - Tottenham - 26 noiembrie

Tottenham - Slavia Praga - 12 decembrie

Tottenham - Borussia Dortmund - 20 ianuarie

Eintracht Frankfurt - Tottenham - 28 ianuarie

Lotul lui Tottenham pentru cupele europene

Thomas Frank a trecut 22 de jucători pe lista pentru meciurile europene.

Portari

Guglielmo Vicario

Antonin Kinsky

Brandon Austin

Fundași

Kevin Danso

Destiny Udogie

Cristian Romero

Pedro Porro

Djed Spence

Ben Davies

Micky van de Ven

Mijlocași

Joao Palhinha

Xavi Simons

Archie Gray

Lucas Bergvall

Mohammed Kudus

Brennan Johnson

Wilson Odobert

Pape Sarr

Rodrigo Bentancur

Atacanți

Richarlison

Dominic Solanke

Randal Kolo Muani

