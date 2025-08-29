Tottenham Hotspur ar fi ajuns la un acord cu RB Leipzig pentru transferul mijlocașului olandez Xavi Simons (22 de ani).

Fostul jucător de la PSG a efectuat deja vizita medicală și urmează să semneze cu clubul londonez.

Chelsea, la rândul ei, a fost în negocieri avansate cu Simons.

Tranzacția este evaluată la aproximativ 60 de milioane de euro, conform dailymail.co.uk.

Xavi Simons, aproape să semneze cu Tottenham

Leipzig i-ar fi permis să părăsească cantonamentul pentru a-și definitiva mutarea, după ce Tottenham a accelerat negocierile.

Echipa pregătită de Thomas Frank a ales să își îndrepte atenția către internaționalul olandez după ce a ratat aducerea altor ținte, printre care Morgan Gibbs-White, Savinho și Eberechi Eze.

Format la Barcelona și la PSG, Xavi Simons este versatil și poate juca atât pe benzi, cât și ca vârf sau mijlocaș ofensiv.

Cifrele lui Xavi Simons:

RB Leipzig - 78 de meciuri, 22 de goluri, 24 de pase decisive

PSV Eindhoven - 48 de meciuri, 2 de goluri, 11 pase decisive

PSG - 11 meciuri

Marcel Schafer, directorul sportiv al lui Leipzig, declara recent că jucătorul și-a exprimat dorința de a evolua într-un campionat puternic, la o echipă de top:

Știm ambițiile lui mari de a juca într-un campionat de top, la o echipă care se bate la titlu. Vrea să se dovedească la cel mai înalt nivel. Dacă are sens din punct de vedere economic, suntem deschiși. Dar numai atunci. Dacă nu are sens financiar pentru noi, așteptăm cu plăcere încă un sezon cu acest jucător excepțional Marcel Schafer

Chelsea a negociat intens cu Simons în această vară și ajunsese la un acord cu el, dar nu a făcut nicio ofertă oficială.

Clubul de pe Stamford Bridge a preferat să se concentreze pe vânzarea de jucători, pentru a respecta regulile financiare UEFA, iar lipsa unei oferte concrete a deschis drumul pentru Tottenham, scrie sursa citată.

Transferul lui Xavi Simons poate fi una dintre cele mai importante mutări ale lui Tottenham din această perioadă de mercato, în care clubul a reușit să îl aducă și pe Mohammed Kudus de la West Ham pentru 64 de milioane de euro.

De asemenea, a semnat definitiv fundașul cu Kevin Danso (25 de milioane de euro), concurent direct pentru Radu Drăgușin, și cu atacantul Mathys Tel (35 de milioane de euro)

70 de milioane este cota de piață a lui Xavi Simons, care are 28 de selecții la echipa națională a Olandei, pentru care a marcat cinci goluri

Tottenham ocupă locul secund în Premier League după primele două etape, cu maximum de puncte.

Londonezii și-au aflat adversarii și în Champions League: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, FC Copenhaga și AS Monaco.

