„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!” +20 foto
Dani Coman și Radu Petrescu foto: montaj/GOLAZO.ro
Superliga

„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 22:04
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 22:44
  • Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman (46 de ani) a avut o criză de nervi la finalul partidei de la Ploiești, după golul anulat al echipei sale, la scorul de 1-1, pe finalul partidei.

Finalul meciului de la Ploiești a adus o fază cel puțin controversată, după ce arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte de golul piteștenilor din minutul 86, iar acesta nu a fost validat.

Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman: „Radu Petrescu și-a bătut joc de noi!”

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, venit dintr-o centrare a lui Micovschi din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault discutabil la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, dar nu era clar dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior, sau a văzut vreun fault în atac.

„Petrolul n-a reușit să ne bată. A reușit Radu Petrescu să ne învingă astăzi. Asta e marea problema. Nu că n-am jucat noi ceea ce a trebuit. Problema a fost că și-a bătut joc de noi și de munca noastră și nu e prima oară.

S-a întâmplat și la meciul cu UTA, am tăcut, n-am zis nimic. Și azi ne mirăm de ce se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport

Galerie foto (20 imagini)

Păi, știți ce merită ăștia? Că n-am făcut-o niciodată și tot timpul le-am luat apărarea, i-am protejat. Păi, merită bătuți și călcați în picioare, că își bat joc de munca noastră.

Măcar să ne spune: N-aveți voie în play-off și gata, ne oprim! Gata, jucăm în play-out, și gata! Dar măcar să ne spuneți să știm! Dar nu-și poate bate joc de noi.

Și-au bătut joc Chivulete cu UTA acasă. Ăsta își bate joc acum de noi. Păi, ce facem noi aici? Ce suntem? Bătaia lor de joc?

Păi, câte etape trebuie să-i dea suspendare lui Petrescu după meciul ăsta? Că trebuie să-l suspende pe viață. Că și-a bătut joc de munca unor jucători, a unor familii.

Ei nu se gândesc că pot da antrenori afară. Se poate distruge un club din cauza idioțeniilor lor.

Să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alții.

Ce să le spun eu jucătorilor mei acum? «Bă, băieți, și-au bătut joc de noi». Ce să le spun? «Bă, noi am jucat bine, dar și-au bătut joc de noi»? Păi, cum mă duc eu în fața lor?

40 de etape să-i dea! Și să se uite să analizeze și meciul cu UTA și să-l ia și pe Chivulete. Să-i dea și ăluia 40 de etape. Vă spun că nu e întâmplător. Iar dacă am tăcut, am tăcut din bun simț. Dar nu-i întâmplător”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport Special.

Mario Tudose: „I s-a transmis că nu a fost fault”

Căpitanul piteștenilor a declarat după meci că Petrescu a fluierat atât de rapid pentru că i s-a transmis că nu a fost fault la duelul Dongmo - Oancea:

„Din ce am înțeles, prima dată a fluierat fault. Dar, înainte de a lovit Micovschi mingea, la lovitura liberă, a fluierat pentru că i s-a transmis în cască faptul că nu ar fi fost fault.

Așa am înțeles, că inițial a dat fault eronat. A întors faza înainte să lovească Micovschi mingea.

Dar nu înțeleg de ce a mai lăsat lovitura liberă, de ce a numărat metrii la zid... Nimeni nu a înțeles, se adunaseră mai mulți jucători acolo. Nu a vrut să discute decât cu mine și a zis că n-a fost fault”.

Petrolul - FC Arges, fault fluierat de Radu Petrescu Capturi Prima Sport
Petrolul - FC Arges, fault fluierat de Radu Petrescu Capturi Prima Sport

Nu vreau să comentez nimic despre arbitraj, am înțeles că a spus Dani tot ce a fost de spus. Meciul cu UTA, acasă, cu acel penalty clar, lovitură în figură la Moldoveanu, și faza de azi sunt de neînțeles. Nu vreau să intru în detalii Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

  • Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)
  • VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

petrolul ploiesti Dani Coman arbitraj fc arges Radu Petrescu
