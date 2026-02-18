Vassaras nu a glumit Radu Petrescu s-ar fi ales cu o suspendare drastică după eroarea din Petrolul - FC Argeș +20 foto
Radu Petrescu/ Foto: sportpictures.eu
Vassaras nu a glumit Radu Petrescu s-ar fi ales cu o suspendare drastică după eroarea din Petrolul - FC Argeș

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 23:35
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 23:36
  • Radu Petrescu (43 de ani) ar fi primit o suspendare drastică din partea CCA, în urma erorii grave comise în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Vassaras, pedeapsă uriașă pentru Radu Petrescu

La finalul partidei disputate pe stadionul „Ilie Oană”, CCA a emis un comunicat oficial prin care a admis eroarea comisă de arbitrul în vârstă de 43 de ani și a anunțat că vor fi luate măsuri în consecință.

Acest lucru s-ar fi întâmplat, iar Radu Petrescu ar fi fost anunțat că a primit o suspendare drastică de 12 etape, dar decizia nu va fi făcut publică de Kyros Vassaras, notează gsp.ro.

În urma acestei sancțiuni, Radu Petrescu nu va mai fi delegat la niciun meci din Liga 1 în această stagiune. Arbitrul originar din București ar urma să revină în circuit începând cu sezonul 2026/2027.

FOTO Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, în Petrolul - FC Argeș

Ce a spus Kyros Vassaras despre faza din Petrolul - FC Argeș

„În minutul 85, jucătorul nr. 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă lovitură liberă directă pentru FC Argeș. Apărătorul nu comite nicio greșeală. Nu există niciun contact provocat de nr. 5 de la Petrolul, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite o abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi trimisă mingea în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a afirmat Vassaras, potrivit FRF.ro.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

  • Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)
  • VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

petrolul ploiesti suspendare fc arges Kyros Vassaras Radu Petrescu
