Fenomenul Rafael Jodar Spaniolul s-a calificat la Turneul Campionilor. Cea mai rapidă ascensiune din tenis

- Rafael Jodar (20 de ani) a obținut calificarea matematică la Turneul Campionilor, programat în perioada 15-22 noiembrie.
- Spaniolul este primul jucător din istoria ATP care bifează această performanță chiar în primul său an ca profesionist.
Biletul pentru turneul de la Torino a fost confirmat în urma victoriei obținute de Carlos Alcaraz în fața americanului Taylor Fritz, în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Paris.
Rafael Jodar s-a calificat la Turneul Campionilor
Pentru a se califica, Jodar depindea de o serie de rezultate favorabile, concretizate prin înfrângerile contracandidaților săi. Alex de Minaur, Novak Djokovic, Tommy Paul și Taylor Fritz au fost eliminați încă din primele tururi ale Paris Masters.
Pe 5 aprilie, Rafael a cucerit primul său titlu din carieră la Marrakech, ajungând ulterior în finală la turneele de la Washington și Shanghai Masters.
De asemenea, ibericul a atins cel puțin faza sferturilor de finală la 4 dintre cele 8 turnee de categorie Masters 1000 la care a luat startul în 2026.
Rafael Jodar a început anul pe locul 165 în clasamentul mondial
Prin această calificare, spaniolul a devenit jucătorul care a pornit de pe cea mai joasă poziție din ierarhia ATP la debutul unui sezon în care s-a calificat la Turneul Campionilor, din anul 1990 până în prezent, scrie puntodebreak.com.
Totodată, Jodar a pătruns în top 10 ATP la doar 287 de zile de la debut, doborând recordul precedent deținut de brazilianul Gustavo Kuerten (490 de zile).
Trecerea sa la profesioniști s-a produs la vârsta de 20 de ani, după un an petrecut în campionatul universitar american NCAA.
Prin această reușită, Jodar se alătură celorlalți 16 spanioli care au jucat de-a lungul timpului la Turneul Campionilor. Pe listă mai figurează nume precum Manuel Orantes, Alex Corretja, Rafael Nadal, David Ferrer și Carlos Alcaraz.
Jucătorii care vor fi prezenți la Turneul Campionilor
- Alexander Zverev (Germania, 29 de ani, #1 ATP)
- Carlos Alcaraz (Spania, 23 de ani, #3 ATP)
- Ben Shelton (SUA, 24 de ani, #4 ATP)
- Daniil Medvedev (Rusia, 30 de ani, #5 ATP)
- Flavio Cobolli (Italia, 24 de ani, #6 ATP)
- Arthur Fils (Franța, 22 de ani, #7 ATP)
- Frances Tiafoe (SUA, 28 de ani, #8 ATP)
- Rafael Jodar (Spania, 20 de ani, #10 ATP).
La începutul lunii octombrie, Jannik Sinner (Italia, 25 de ani, #2 ATP) a anunțat că nu va mai juca în acest sezon din cauza unei accidentări la genunchi.