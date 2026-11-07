Fenomenul Rafael Jodar Spaniolul s-a calificat la Turneul Campionilor. Cea mai rapidă ascensiune din tenis
Rafael Jodar (Foto: IMAGO)
Tenis

Fenomenul Rafael Jodar Spaniolul s-a calificat la Turneul Campionilor. Cea mai rapidă ascensiune din tenis

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 10:27
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 10:27
  • Rafael Jodar (20 de ani) a obținut calificarea matematică la Turneul Campionilor, programat în perioada 15-22 noiembrie.
  • Spaniolul este primul jucător din istoria ATP care bifează această performanță chiar în primul său an ca profesionist.
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Biletul pentru turneul de la Torino a fost confirmat în urma victoriei obținute de Carlos Alcaraz în fața americanului Taylor Fritz, în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Paris.

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Rafael Jodar s-a calificat la Turneul Campionilor

Pentru a se califica, Jodar depindea de o serie de rezultate favorabile, concretizate prin înfrângerile contracandidaților săi. Alex de Minaur, Novak Djokovic, Tommy Paul și Taylor Fritz au fost eliminați încă din primele tururi ale Paris Masters.

Pe 5 aprilie, Rafael a cucerit primul său titlu din carieră la Marrakech, ajungând ulterior în finală la turneele de la Washington și Shanghai Masters.

De asemenea, ibericul a atins cel puțin faza sferturilor de finală la 4 dintre cele 8 turnee de categorie Masters 1000 la care a luat startul în 2026.

45 de victorii
a obținut Rafael Jodar în acest sezon. A pierdut 18 meciuri

Rafael Jodar a început anul pe locul 165 în clasamentul mondial

Prin această calificare, spaniolul a devenit jucătorul care a pornit de pe cea mai joasă poziție din ierarhia ATP la debutul unui sezon în care s-a calificat la Turneul Campionilor, din anul 1990 până în prezent, scrie puntodebreak.com.

Totodată, Jodar a pătruns în top 10 ATP la doar 287 de zile de la debut, doborând recordul precedent deținut de brazilianul Gustavo Kuerten (490 de zile).

Trecerea sa la profesioniști s-a produs la vârsta de 20 de ani, după un an petrecut în campionatul universitar american NCAA.

Prin această reușită, Jodar se alătură celorlalți 16 spanioli care au jucat de-a lungul timpului la Turneul Campionilor. Pe listă mai figurează nume precum Manuel Orantes, Alex Corretja, Rafael Nadal, David Ferrer și Carlos Alcaraz.

Jucătorii care vor fi prezenți la Turneul Campionilor

  • Alexander Zverev (Germania, 29 de ani, #1 ATP)
  • Carlos Alcaraz (Spania, 23 de ani, #3 ATP)
  • Ben Shelton (SUA, 24 de ani, #4 ATP)
  • Daniil Medvedev (Rusia, 30 de ani, #5 ATP)
  • Flavio Cobolli (Italia, 24 de ani, #6 ATP)
  • Arthur Fils (Franța, 22 de ani, #7 ATP)
  • Frances Tiafoe (SUA, 28 de ani, #8 ATP)
  • Rafael Jodar (Spania, 20 de ani, #10 ATP).

La începutul lunii octombrie, Jannik Sinner (Italia, 25 de ani, #2 ATP) a anunțat că nu va mai juca în acest sezon din cauza unei accidentări la genunchi.

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