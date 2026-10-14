Rafael Jodar, un nou derapaj! VIDEO. Și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi și s-a certat cu arbitrul: „Nu le vorbim așa!” +14 foto
Rafael Jodar și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi (Foto: captură Tennis TV)
Tenis

Rafael Jodar, un nou derapaj! VIDEO. Și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi și s-a certat cu arbitrul: „Nu le vorbim așa!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 18:31
  • Rafael Jodar (20 de ani, #13 ATP) s-a calificat în sferturile turneului Masters de la Shanghai, după (4)6-7, 7-4, 6-2 cu Botic Van De Zandschulp (31 de ani, #41 ATP).
  • Succesul său a fost însă umbrit de un moment tensionat: spaniolul i s-a adresat unui copil de mingi într-un mod jignitor.
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Incidentul a avut loc în debutul setului secund, la scurt timp după ce ibericul ratase două mingi consecutive de break.

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Rafael Jodar, izbucnire nervoasă la adresa unui copil de mingi

Vizibil nervos în timp ce solicita un prosop, Jodar i-a strigat în spaniolă copilului de mingi: „Dă-mi naibii prosopul ăla odată!”.

Remarcile au fost auzite direct de arbitrul de scaun ecuadorian Jimmy Pinoargote, vorbitor nativ de spaniolă, care a dictat imediat o penalizare pentru comportament nesportiv.

Rafael Jodar și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV)
Rafael Jodar și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV)

Galerie foto (14 imagini)

Rafael Jodar și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV) Rafael Jodar și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV) Rafael Jodar și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV) Rafael Jodar și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV) Rafael Jodar și-a vărsat frustrarea pe un copil de mingi la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV)
+14 Foto
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Decizia a declanșat un schimb aprins de replici între jucător și oficialul partidei, spaniolul fiind surprins de sancțiune:

  • Rafa Jodar: „Îmi dai avertisment, omule?”
  • Arbitrul: „Rafa, înțeleg, dar nu așa. Cere-mi mie să rezolv și îi cer eu, dar nu în felul acesta”.
  • Rafa Jodar: „Nu mă ascultă, omule, îi vorbesc... Și nu am spus nimic rău. Dumnezeule! Dar nu i-am zis nimic urât”.
  • Arbitrul: „Nu pot repeta, știi ce ai spus, nu pot repeta acum. Nu așa, nu le vorbim așa (n.r. - copiilor de mingi)”.
  • Rafa Jodar: „Jucăm de o oră și zece minute, omule. E puțin aiurea, îi spun ceva și deja îmi dai avertisment. Este incredibil, se vede clar că nu ești pe teren”.
  • Arbitrul: „Te înțeleg perfect, dar nu așa”.

Conform regulamentului ATP, tenismenul spaniol riscă o amendă pentru comportamentul său, scrie ubitennis.net.

La conferința de presă de la finalul partidei, Jodar a răspuns la patru întrebări în limba engleză, dar niciuna nu a vizat incidentul. El a preferat să vorbească exclusiv despre revenirea sa din meciul cu Van De Zandschulp:

„Sunt foarte mândru de spiritul meu de a lupta mereu. Sunt extrem de fericit să fiu pentru prima oară în sferturi de finală aici, la Shanghai”.

Care e problema lui Rafael Jodar cu copiii de mingi?

Episodul de la Shanghai vine la doar câteva luni după ce spaniolul a fost implicat într-un alt moment tensionat.

În luna mai, în timpul meciului cu Alex Michelsen din turul al treilea de la Roland Garros, Jodar a fost acuzat pe rețelele sociale că ar fi împins un copil de mingi în drumul său spre vestiare pentru o pauză de toaletă.

Imaginile apărute în spațiul public au stârnit numeroase reacții critice.

La acea vreme, Jodar a negat ferm orice agresiune fizică intenționată: „Nu am atins-o. Nu, nu, nu. Nu aș putea face niciodată asta. Nu am împins-o sau ceva de genul”.

Ibericul a explicat că îi făcea semne tatălui său aflat în tribună pentru a-i pregăti echipamentul la revenire, iar copila de mingi s-a dezechilibrat.

Evident, apreciez toată munca pe care o fac copiii de mingi. Știu că este dificil, cu căldura și condițiile de joc, să stea acolo, așa că îi respect foarte mult. N-aș putea niciodată să împing un copil de mingi. Rafael Jodar, la Roland Garros 2026

Rafael Jodar, performanță istorică la Shanghai Masters

Pe plan sportiv, Rafael Jodar a trecut de Botic van de Zandschulp cu scorul de (4)6-7, 6-4, 6-2.

Prin acest succes, ibericul a devenit doar al doilea jucător din istorie care atinge sferturile de finală la Shanghai înainte de a împlini vârsta de 21 de ani, după cehul Jakub Mensik.

Totodată, este pentru a patra oară în acest an când Jodar ajunge în sferturile unui turneu Masters 1000, bornă atinsă sau depășită în actualul sezon doar de Arthur Fils, Jannik Sinner și Alexander Zverev.

În sferturile de finală, Rafael Jodar îl va înfrunta pe norvegianul Casper Ruud (27 de ani, #24 ATP).

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