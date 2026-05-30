Furie la Roland Garros FOTO. Tenismen acuzat de un gest agresiv față de un copil de mingi » Cum se apără sportivul

Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 13:19
  • Rafa Jodar (19 ani, #25 ATP) se află în centrul unui scandal la Roland Garros, după un gest neadecvat, de care a fost acuzat în timpul meciului de vineri cu Alex Michelsen (21 de ani, #37 ATP).
Rafa Jodar și Alex Michelsen s-au duelat în turul al treilea de la Roland Garros. Talentatul jucător spaniol s-a impus cu scorul de 7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3, după o partidă care a durat 4 ore și 17 minute.

FOTO. Rafa Jodar pare că împinge un copil de mingi

Un moment petrecut la finalul setului al patrulea a umbrit întreaga partidă de la Paris. Rafa Jodar se îndrepta către vestiare și în drumul său se afla un copil de mingi.

În momentul când s-a apropiat de acea fată, Jodar pare că o împinge pentru a o da deoparte, gest care a stârnit furie la Roland Garros.

Momentul când Rafa Jodar împinge un copil de mingi. Foto: captură X/@kirawontmiss

Ulterior, spaniolul s-a apărat și a declarat că nu a împins-o, susținând că aceasta a alunecat în momentul când a călcat pe o prelată care se afla pe jos.

În urma victoriei obținute vineri, Rafa Jodar s-a calificat în optimile de finală de la Roland Garros, acolo unde va da peste conaționalul său Pablo Carreno-Busta (34 de ani, #68 ATP).

În turul al treilea, Carreno-Busta a trecut de argentinianul Thiago Agustin Tirante, scor 7-6, 7-5, 3-6, 6-4.

Rafa Jodar: „Când mergea cu spatele, a alunecat”

La finalul partidei, Rafa Jodar a vorbit despre gestul său controversat, susținând că nu a împins acel copil de mingi. Spaniolul a precizat că i-a făcut imediat semn tatălui său.

„Terminasem setul doi sau trei, nu mai țin minte exact. Ea mergea cu spatele și cred că… Eu nu am împins-o sau ceva de genul.

Îi făceam semn tatălui meu să-mi dea lucrurile pe care urma să mi le aducă după pauza de mers la toaletă, când mă întorceam. Ea era în mijloc, așa că probabil încerca să iasă din drum.

Cred că a căzut, însă nu pentru că aș fi împins-o, ci din cauza prelatei de pe teren. Era chiar în spatele ei. Și, când mergea cu spatele, a alunecat din cauza asta.

Evident, apreciez toată munca pe care o fac copiii de mingi. Știu că este dificil, cu căldura și condițiile de joc, să stea acolo, așa că îi respect foarte mult. N-aș putea niciodată să împing un copil de mingi”, a declarat Rafa Jodar.

Rafa Jodar parcurge cea mai bună perioadă a carierei sale. Tenismenul în vârstă de doar 19 ani se poziționează pe locul 29 în clasamentul ATP, fiind cea mai bună clasare a sa.

Jodar a câștigat și un titlu ATP anul acesta. Spaniolul a câștigat turneul de la Marrakech, încheiat pe 30 martie, după ce l-a învins în finală pe Marco Trungelliti, scor 6–3, 6–2.

