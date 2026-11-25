Tyson Fury (38 de ani) a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme de sănătate grave în perioada în care se pregătea să revină în ring.

Luptătorul de box susține că auzea voci în capul său care îi spuneau să se sinucidă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înainte de lupta cu Anthony Joshua, care va avea loc pe 11 decembrie la Cardiff, fostul campion mondial a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă în afara ringului.

Tyson Fury: „Am crezut că soția și tatăl meu vor să mă ucidă”

Într-un interviu acordat jurnalistului Louis Theroux, Fury a dezvăluit că, în momentul culminant al crizei sale de sănătate mintală, credea că soția și tatăl său voiau să-l ucidă.

„Am început să aud voci în capul meu. Am crezut că soția mea îmi întindea o capcană ca să fiu ucis. Credeam că și tatăl meu era implicat. Credeam că și cel mai bun prieten al meu, Dave, era implicat. Îmi pierdusem complet mințile”, i-a spus Fury lui Theroux.

Întrebat ce îi transmiteau vocile, Fury a adăugat: „Îmi spuneau să mă sinucid. Un loc foarte, foarte întunecat, demonic, în care nu vreau să mă mai întorc niciodată.

Prin asta treceam în permanență. Și credeam că o să ajung într-o cameră capitonată că o să mor.

Moartea era opțiunea ușoară, de fapt, dar credeam că o să ajung într-o cămașă de forță. Eram îngrozit de această posibilitate”.

FOTO. Tyson Fury și Anthony Joshua înainte de lupta de pe 11 decembrie

Tyson Fury: „Am intrat în depresie imediat”

Tyson Fury a suferit o cădere nervoasă după ce l-a învins pe Wladimir Klitschko, în 2015, pentru titlul mondial la categoria grea, perioadă în care a trecut printr-un episod de psihoză și a început să audă voci.

Fury a dezvăluit că victoria în fața lui Klitschko i-a declanșat o depresie.

„În momentul în care ar fi trebuit să fiu cel mai fericit din viața mea, devenisem campion mondial la categoria grea, visul meu din copilărie se împlinise, am intrat în depresie imediat”, a spus sportivul englez.

„Mă simțeam abătut, nu-mi păsa de nimic și mă gândeam: «L-am învins pe adversarul meu și asta e tot. Nu mai e nimic altceva de făcut». Și toată lumea spunea: «Hai să ne schimbăm obiectivele și să mergem mai departe, să continuăm», dar e foarte dificil.

Am vorbit cu mai mulți oameni care au trecut prin același lucru. Aceștia l-au denumit «sindromul paradisului». Este situația în care îți pui toate ouăle într-un singur coș, iar tot ce faci în viață este pentru acel moment. Și oamenii se înșală amarnic când spun că eram interesat de centuri sau de chestii de genul ăsta. Eu am vrut doar să-l înving pe Wladimir”, a mai declarat Fury.

Tyson Fury a fost diagnosticat cu schizofrenie

În cadrul documentarului Netflix intitulat „Tyson Fury”, Paris, soția boxerului, a dezvăluit cum a reușit să identifice semnele care arătau că Tyson Fury se lupta cu probleme de sănătate mintală.

Întrebată de când au început problemele lui Tyson, Paris Fury a indicat că încă din adolescență:

„Când ieșeam împreună, vedeam diferențe în modul lui de a gândi față de alți oameni.

Nu avea pur și simplu o personalitate liniară, constantă. Avea stări de euforie, apoi căderi bruște. Părea mereu o persoană diferită, știi?”, a spus aceasta.

Documentarul Netflix prezintă modul în care Tyson a suferit de psihoză. Anterior, boxerul fusese diagnosticat cu mai multe tulburări psihice, printre care tulburare bipolară, depresie, anxietate, tulburare obsesiv-compulsivă (TOC) și tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD), scrie Daily Mail.

Tyson Fury, afectat și după pierderea copilului său

Problemele de sănătate mintală ale lui Fury au ieșit la iveală în perioadele de traumă din viața lui, inclusiv după pierderea unui copil pe care îl aștepta împreună cu Paris.

În documentar, care va fi lansat pe 27 noiembrie, soția boxerului a mărturisit că știa că există probleme cu sarcina ei, dar le-a ținut ascunse față de Tyson.

„Am primit un telefon de la medici în care mi s-a spus că bebelușul murise și că trebuia să îl nasc. Dar s-a ajuns în punctul în care nu mai exista nicio soluție și nu mai puteam evita subiectul, așa că i-am spus lui Tyson.

El a fost alături de mine, am trecut prin asta împreună, iar când am ieșit din spital am luat decizia comună să aducem copilul acasă”, a dezvăluit Paris Fury.

Paris Fury a vorbit apoi despre perioada dificilă prin care a trecut cu Tyson după pierderea copilului lor.

„Nu îmi amintesc foarte multe din săptămâna aceea. Îmi amintesc doar că eram acasă, priveam mica grădină în care se afla și cam atât.

Nici acum nu îmi place să vorbesc despre asta. Amândoi am fost cu inima frântă. Simți o durere despre care nu îți poți imagina că va trece vreodată”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport