„Bineînțeles că ne afectează jocul” Antrenorul echipei din Israel care joacă la București a vorbit despre efectele războiului
Ran Kozuch. Foto: Imago
Europa League

„Bineînțeles că ne afectează jocul” Antrenorul echipei din Israel care joacă la București a vorbit despre efectele războiului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 13:11
  • Ran Kozuch (45 de ani), antrenorul celor de la Hapoel Beer Sheva, a vorbit despre dificultățile întâmpinate de echipa sa din cauza războiului din Gaza.
  • Declarațiile au fost făcute înaintea partidei cu AZ Alkmaar, programată joi, 15 octombrie, în etapa #2 din Europa League.
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Hapoel Beer Sheva este nevoită să joace meciurile de acasă din Europa League la București, din cauza războiului.

În plus, suporterilor echipei israeliene li s-a interzis accesul la partida cu AZ Alkmaar, din motive de securitate.

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Ran Kozuch, despre efectele războiului: „Bineînțeles că toate acestea ne afectează jocul”

„Bineînțeles că toate acestea ne afectează jocul. Trebuie să rezervăm de două ori mai multe zboruri și să organizăm totul în afara țării noastre. Este foarte solicitant din punct de vedere fizic.

Dar încercăm să ținem cont de toate aceste lucruri și să gestionăm situația cât mai bine”, a declarat Kozuch.

Portarul Ofir Marciano a afirmat că situația afectează și plăcerea fotbaliștilor de a juca.

Bineînțeles că da. Ar fi mai corect dacă am putea juca într-adevăr pe teren propriu, dar nu putem face nimic în această privință Ofir Marciano, portar la Hapoel Beer Sheva

Problemele nu se opresc însă la meciurile de acasă. Din motive de securitate, partida din deplasare cu Union Saint-Gilloise, programată inițial în Belgia, a fost mutată în Germania și se va disputa fără spectatori.

Tot din cauza riscurilor de securitate, meciul cu Beșiktaș nu se va juca în Turcia, fiind luată în calcul mutarea acestuia în Georgia, conform nos.nl.

Suporterii lui Hapoel Beer Sheva, interziși la meciul cu AZ Alkmaar

La finalul lunii septembrie, autoritățile din Alkmaar au decis să interzică accesul fanilor israelieni la partida din Europa League, invocând riscuri legate de siguranța publică.

Deși UEFA a încadrat suporterii lui Hapoel Beer Sheva într-o categorie de risc mediu, autoritățile locale au considerat că meciul prezintă un risc ridicat sau foarte ridicat din cauza contextului geopolitic.

În evaluarea lor, oficialii olandezi au ținut cont și de incidentele violente petrecute în noiembrie 2024, în jurul partidei dintre Ajax și Maccabi Tel Aviv, la Amsterdam.

De asemenea, autoritățile au luat în calcul posibilitatea organizării unor proteste și apariția unor confruntări în ziua meciului.

„Este o decizie tristă. Suporterii fac parte din echipă”, a declarat Kozuch. A mai precizat că nici el, nici jucătorii săi nu s-au simțit în pericol de la sosirea în Olanda.

Am destule alte griji înaintea meciului. De aceea, în cadrul echipei discutăm doar despre fotbal și încercăm să vorbim cât mai puțin despre alte lucruri. Ran Kozuch, antrenorul celor de la Hapoel Be'er Sheva

Antrenorul lui AZ Alkmaar: „Fotbalul european ar trebui să fie o sărbătoare”

Despre interdicția impusă suporterilor israelieni a vorbit și Leeroy Echteld, antrenorul lui AZ Alkmaar.

„Este dezamăgitor că suporterii nu pot fi prezenți pentru a urmări meciul. Mi se pare normal ca fanii să poată merge la partidele din deplasare. Fotbalul european ar trebui să fie o sărbătoare pentru ambele echipe.

Dar nu este decizia noastră, ci a poliției și a autorităților”, a declarat Echteld.

Cluburile israeliene joacă meciurile europene în străinătate din octombrie 2023

Conflictul dintre Israel și Hamas a izbucnit pe 7 octombrie 2023, după ce gruparea palestiniană a lansat un atac asupra Israelului, soldat cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice.

Israelul a răspuns printr-o ofensivă militară în Fâșia Gaza. Peste 74.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul conflictului. În octombrie 2025 a intrat în vigoare un acord de încetare a focului, însă violențele au continuat.

Pe 19 octombrie 2023, UEFA a decis ca niciun meci din competițiile sale să nu se mai dispute în Israel, din motive de securitate. De atunci, cluburile israeliene sunt nevoite să își joace partidele europene de acasă în alte țări.

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