Cedează gazonul!  Giuleștiul arată tot mai rău, iar până la iarnă urmează încă șase meciuri +10 foto
Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO.ro
Superliga

Cedează gazonul! Giuleștiul arată tot mai rău, iar până la iarnă urmează încă șase meciuri

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 23:46
  • Gazonul din Giulești se degradează tot mai tare
  • Pe lângă petele deja cunoscute suprafața pare tot mai fragilă
  • La Rapid - Corvinul numeroși jucători au avut probleme în a-și păstra echilibrul, în special în benzi și în apropierea porților.
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Gazonul din Giulești rezistă tot mai greu trecerii timpului și a schimbărilor de temperatură din ultima vreme.

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Pare că iarba are nevoie de o intervenție grăbită, altfel la cele 6 meciuri care mai sunt de jucat vor fi probleme din ce în ce mai mari.

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro arată brazde smulse, bucăți de iarbă desprinse și mici gropi în care se vede pământul. 

Lângă linia de margine urmele de crampoane și de alunecare brăzdează terenul, iar în apropierea careurilor sunt vizibile numeroase porțiuni deteriorate.

Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpg
Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (1).jpg Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (2).jpg Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (3).jpg Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpg Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (5).jpg
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Patru meciuri pentru Rapid, două pentru Beer Sheva

Rapid mai are doar patru partide acasă în 2026: cu Csikszereda pe 30 octombrie, cu Botoșani în noiembrie și două cu UTA în decembrie, în Cupă și în campionat.

Lor li se adaugă însă meciurile lui Hapoel Beer Sheva din Europa League: cu OFI Creta, pe 5 noiembrie, și cu Juventus, pe 10 decembrie.

VIDEO. Golul doi reușit de Alex Dobre în Rapid - Corvinul 2-0

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