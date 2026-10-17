Revenirea lui Dobre VIDEO: Reușită de senzație a atacantului de la Rapid. „Dublă” la 2 luni distanță de la ultimul gol + Celebrare oprită +38 foto
Alex Dobre. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Revenirea lui Dobre VIDEO: Reușită de senzație a atacantului de la Rapid. „Dublă” la 2 luni distanță de la ultimul gol + Celebrare oprită

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 23:38
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 23:58
  • Rapid - Corvinul 2-0. Alex Dobre (28 de ani) a fost autorul unui supergol în partida din etapa #12 de pe Giulești.
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Formația lui Daniel Pancu continuă seria de victorii din campionat și rămâne aproape de rivala Dinamo, care conduce clasamentul cu un avans de două puncte.

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Rapid - Corvinul. „Dublă” pentru Alex Dobre și trei puncte pentru giuleșteni

Dobre a fost cel care a deschis scorul pe Giulești, în minutul 61, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, obținută de Onea, care a fost faultat la limita suprafeței de pedeapsă.

După alte 15 minute, atacantul giuleștenilor s-a aflat la capătul unei centrări de partea dreapta a aceluiași Onea și trimis imparabil, din prima, la colțul lung al porții lui Sandu.

După reușită, Dobre a vrut să se bucure precum idolul său, Cristiano Ronaldo, dar s-a răzgândit pe parcurs.

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A executat o parte din faimoasa săritură a portughezului, „Siiiiiu”, după care s-a oprit și i-a făcut semn lui Grameni că nu va termina celebrarea, îmbrățișându-l apoi pe colegul său.

  • Cele două reușite reprezintă primele goluri ale lui Dobre după aproape două luni.
  • Ultima data a marcat la meciul cu Petrolul, scor 2-0, pe 21 august.

Alex Dobre după meci: „Așteptăm derby-ul cu FCSB cu entuziasm”

„Puteam să marcăm mai devreme și să ne facem meciul mai ușor, dar mă bucur că în sfârșit e o victorie.

E important pentru moralul meu că am marcat o dublă, dar mai important e să câștige echipa. Avem un joc pozitiv și e a șasea victorie consecutivă.

Așteptăm derby-ul cu entuziasm, pentru meciuri de genul ne pregătim. La ora meciului trebuie să fim în cea mai bună formă mentală, fizică, să ne impunem jocul pe care îl antrenăm. Ne dorim victoria cu FCSB”, a spus Dobre la Prima Sport.

VIDEO. Golul doi reușit de Alex Dobre în Rapid - Corvinul 2-0

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