Rapid - FCSB Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Națională

Pentru meciul dintre Rapid și FCSB, care va avea loc pe 17 august, s-au vândut 10.000 de bilete.

Partida va începe de la ora 21:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul se va juca pe Arena Națională, stadion cu o capacitate de 55.000 de locuri.

Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul Rapid - FCSB

Potrivit surselor GOLAZO.ro, pentru meciul de duminică s-au vândut aproximativ 10.000 de bilete, fără a fi incluse locurile alocate suporterilor FCSB și abonamentele fanilor echipei gazdă.

Biletele pot fi cumpărate și de la casa de bilete a stadionului Giulești și în Fan Shop-ul din Gara de Nord.

Prețuri bilete Rapid – FCSB:

Peluza Nord – 30 RON

Tribuna 2 Inel I – 70 RON

Tribuna 2 Inel II – 60 RON

Tribuna 2 Inel III – 50 RON

Tribuna 1 Inel II – 65 RON

Tribuna 1 Inel III – 50 RON

Tribuna 0 (sectoarele 128 & 144) – 170 RON

VIP I – 300 RON

VIP II – 250 RON

VIP III – 200 RON

VIP Experience – 450 RON

De asemenea, persoanele cu dizabilități beneficiază de bilete gratuite în zonele special amenajate, pe baza documentelor justificative: Certificatului de încadrare în grad de handicap și o poză a actului de identitate, transmise în prealabil pe mailul „[email protected]”.

FCSB a avut meciul cu cei mai mulți suporteri prezenți în sezonul 2025-2026

Cea mai mare audiență a actualului sezon de Superliga a fost înregistrată la derby-ul dintre Dinamo și FCSB (4-3), meci urmărit din tribune de 23.215 spectatori.

Cel mai mare număr de suporteri ai Rapidului din acest sezon a fost înregistrat la victoria cu 2-1 contra celor de la Botoșani, pe stadionul Giulești, meci urmărit din tribune de 11.987 de fani.

Ultimele rezultate dintre Rapid și FCSB:

27 aprilie 2025: Rapid - FCSB 1-2 (11.121 spectatori)

16 martie 2025: FCSB - Rapid 3-3 (26 385 spectatori)

2 martie 2025: Rapid - FCSB 0-0 (30 838 spectatori)

27 octombrie 2024: FCSB - Rapid 0-0 (40 287 spectatori)

19 mai 2024: Rapid - FCSB 2-0 (6.133 spectatori)

Clasamentul în Superliga:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 5 13 2 Rapid 5 11 3 UTA 5 11 4 Farul 5 10 5 Botoșani 5 8 6 Dinamo 5 8 7 Unirea Slobozia 5 7 8 U Cluj 5 6 9 Oțelul 5 6 10 FC Argeș 5 6 11 Petrolul 5 5 12 FCSB 5 4 13 CFR Cluj 4 4 14 Hermannstadt 5 3 15 Metaloglobus 5 1 16 Csikszereda 4 1

