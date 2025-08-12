Rapid - FCSB Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Națională +25 foto
Galeria Rapidului. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Rapid - FCSB Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Națională

alt-text Dan Udrea , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 16:17
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 16:17
  • Pentru meciul dintre Rapid și FCSB, care va avea loc pe 17 august, s-au vândut 10.000 de bilete.
  • Partida va începe de la ora 21:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul se va juca pe Arena Națională, stadion cu o capacitate de 55.000 de locuri.

BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Citește și
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Citește mai mult
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro

Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul Rapid - FCSB

Potrivit surselor GOLAZO.ro, pentru meciul de duminică s-au vândut aproximativ 10.000 de bilete, fără a fi incluse locurile alocate suporterilor FCSB și abonamentele fanilor echipei gazdă.

Biletele au fost puse în vânzare și pot fi cumpărate de AICI.

Biletele pot fi cumpărate și de la casa de bilete a stadionului Giulești și în Fan Shop-ul din Gara de Nord.

Prețuri bilete Rapid – FCSB:

  • Peluza Nord – 30 RON
  • Tribuna 2 Inel I – 70 RON
  • Tribuna 2 Inel II – 60 RON
  • Tribuna 2 Inel III – 50 RON
  • Tribuna 1 Inel II – 65 RON
  • Tribuna 1 Inel III – 50 RON
  • Tribuna 0 (sectoarele 128 & 144) – 170 RON
  • VIP I – 300 RON
  • VIP II – 250 RON
  • VIP III – 200 RON
  • VIP Experience – 450 RON

De asemenea, persoanele cu dizabilități beneficiază de bilete gratuite în zonele special amenajate, pe baza documentelor justificative: Certificatului de încadrare în grad de handicap și o poză a actului de identitate, transmise în prealabil pe mailul „[email protected]”.

FCSB a avut meciul cu cei mai mulți suporteri prezenți în sezonul 2025-2026

Cea mai mare audiență a actualului sezon de Superliga a fost înregistrată la derby-ul dintre Dinamo și FCSB (4-3), meci urmărit din tribune de 23.215 spectatori.

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Cel mai mare număr de suporteri ai Rapidului din acest sezon a fost înregistrat la victoria cu 2-1 contra celor de la Botoșani, pe stadionul Giulești, meci urmărit din tribune de 11.987 de fani.

Galerie foto (15 imagini)

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Ultimele rezultate dintre Rapid și FCSB:

  • 27 aprilie 2025: Rapid - FCSB 1-2 (11.121 spectatori)
  • 16 martie 2025: FCSB - Rapid 3-3 (26 385 spectatori)
  • 2 martie 2025: Rapid - FCSB 0-0 (30 838 spectatori)
  • 27 octombrie 2024: FCSB - Rapid 0-0 (40 287 spectatori)
  • 19 mai 2024: Rapid - FCSB 2-0 (6.133 spectatori)

Clasamentul în Superliga:

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova513
2Rapid 511
3UTA 511
4Farul 510
5Botoșani58
6Dinamo 58
7Unirea Slobozia57
8U Cluj56
9Oțelul 56
10FC Argeș56
11Petrolul 55
12FCSB54
13CFR Cluj44
14 Hermannstadt53
15Metaloglobus 51
16Csikszereda41

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„O schimbare de bun-simț” Clubul din Superligă care este de acord cu modificarea de regulament: „Era o aberație mare”
Superliga
15:12
„O schimbare de bun-simț” Clubul din Superligă care este de acord cu modificarea de regulament: „Era o aberație mare”
Citește mai mult
„O schimbare de bun-simț” Clubul din Superligă care este de acord cu modificarea de regulament: „Era o aberație mare”
Neil Lennon crede în FCSB Fostul antrenor al Rapidului a spus care sunt punctele tari ale lui Aberdeen, înainte de posibilul duel cu campioana României
Europa League
14:08
Neil Lennon crede în FCSB Fostul antrenor al Rapidului a spus care sunt punctele tari ale lui Aberdeen, înainte de posibilul duel cu campioana României
Citește mai mult
Neil Lennon crede în FCSB Fostul antrenor al Rapidului a spus care sunt punctele tari ale lui Aberdeen, înainte de posibilul duel cu campioana României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
suporteri liga 1 rapid fcsb
Știrile zilei din sport
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Nationala
09:00
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește mai mult
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Campionate
12.08
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Citește mai mult
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Liga 2
12.08
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai mult
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:46
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
„N-o să fie ușor la PSV”  Basarab Panduru îl avertizează pe  Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
11:38
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
10:34
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
10:03
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Diverse
12.08
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Citește mai mult
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Campionate
12.08
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Citește mai mult
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Superliga
12.08
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Citește mai mult
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul
Superliga
12.08
Rotaru și-a onorat promisiunea FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul și-a primit cadoul
Citește mai mult
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 19 rapid 29 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share