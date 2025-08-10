Rapid a anunțat punerea în vânzare generală a biletelor pentru meciul cu FCSB, programat duminică, 17 august, pe Arena Națională.

Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oficialii celor de la Rapid au luat decizia ca partida cu FCSB să se dispute pe Arena Națională. Până azi, doar abonații și-au putut achiziționa bilete, de azi oricine poate cumpăra.

Rapid - FCSB. Au fost puse în vânzare biletele pentru derby-ul bucureștean

Rapid a comunicat pe pagina de Facebook punerea în vânzare a biletelor pentru partida din etapa #6 a Ligii 1.

În acest moment, biletele se pot achiziționa doar online.

„A venit momentul! De acum, toți Rapidiștii își pot achiziționa bilete la meciul cu FCSB.

Pe 17 august, facem din nou din Arena Națională un vulcan alb-vișiniu și le arătăm tuturor că nu există echipă mai frumoasă și iubită ca RAPID!”, a transmis Rapid.

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 65 de lei și 450 de lei și pot fi achiziționate de aici.

Cele mai ieftine bilete sunt cele de la inelul 2 al tribunei 1, în timp ce prețurile cele mai piperate se regăsesc la biletele pentru zona VIP a celui mai mare stadion al țării.

Rapid - FCSB se va juca pe Arena Națională

Meciul, programat inițial pe Stadionul Giulești, se va desfășura pe cel mai mare stadion al țării, ca urmare a deciziei conducerii rapidiste.

Ultimul meci disputat între Rapid și FCSB pe Arena Națională, cu „alb-vișiniii” în postura de gazdă, a avut loc în luna martie a acestui an, în sezonul precedent, și s-a încheiat scor 0-0, cu 30.000 de spectatori în tribune.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport