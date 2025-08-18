Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
Valentin Crețu FOTO: Imago
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 19:07
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 23:49
  • Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a rămas impresionat după prestația lui Daniel Graovac (32 de ani), care ar putea rămâne titular.
  • Stoperul bosniac a fost folosit în derby-ul de pe Arena Națională pe postul de fundaș dreapta, pentru a acoperi absențele lui Vali Crețu și Ionuț Cercel.

Forțat să improvizeze, Charalambous l-a folosit pe Graovac pe postul de fundaș dreapta, iar jucătorul adus de la CFR Cluj nu a dezamăgit.

Koljic, erou pentru Rapid! Giuleștenii revin de la 0-2 și FCSB ajunge la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1
Koljic, erou pentru Rapid! Giuleștenii revin de la 0-2 și FCSB ajunge la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1
Koljic, erou pentru Rapid! Giuleștenii revin de la 0-2 și FCSB ajunge la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1

Gigi Becali, avertisment pentru Vali Crețu: „Să-și pună semne de întrebare”

Evoluția l-a încântat pe patronul FCSB. Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă pentru Graovac și l-a atenționat pe Crețu că riscă să rămână pe bancă dacă nu își va ridica nivelul.

Extraordinar s-a descurcat Graovac! Crețu să-și pună semne de întrebare acum”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

6,2
este nota primită de Daniel Graovac, pentru evoluția din derby-ul cu Rapid, 2-2

Fundașul bosniac a jucat 5 meciuri pentru FCSB, iar în fiecare partidă în care a evoluat, campioana României a primit gol.

La polul opus, Florin Tănase a fost criticat dur de Gigi Becali

Florin Tănase a intrat în colimatorul patronului, imediat după finalul duelului împotriva celor de la Rapid, 2-2. Deciziile luate de fotbalist în timpul partidei l-ar fi nemulțumit pe Gigi Becali.

În repriza secundă a duelului de pe Arena Națională, Florin Tănase a cerut să fie înlocuit, iar intenția sa a fost criticată dur de finanțatorul campioanei en-titre.

„Singurul care nu mi-a plăcut, Tănase. Aveam 2-0, el a avut superioritate și vrea să dea lob. În loc să fie mingea la noi, vrea să-i dea lob lui Bîrligea.

În stânga aveam doi jucători liberi. Adică mingea era la noi. Băi Tănase, ține, mă, posesie! E 2-0 pentru noi! Tu dai lob, ca să dai mingea la ei? Ce vrei să faci? Ce jucăm aici?”, a spus Gigi Becali, potrivit sursei menționate anterior.

Patronul celor de la FCSB a decis să îi limiteze atribuțiile lui Florin Tănase.

„Și nu mi-a plăcut nici lovitura [liberă], cum a bătut. L-am sunat pe Pintilii acum și am dat ordin: niciodată nu mai bate el, Tănase, lovitură! Nu mai bate. Adică noi avem jucători, avem talie și tu bați pe jos? Batjocură, ce e asta?”, a continuat Gigi Becali.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

FCSB, copy-paste FCSB Incredibilă asemănare cu august 2024: același start ratat de campionat, dar în play-off-ul de Europa League
FCSB, copy-paste FCSB Incredibilă asemănare cu august 2024: același start ratat de campionat, dar în play-off-ul de Europa League
FCSB, copy-paste FCSB Incredibilă asemănare cu august 2024: același start ratat de campionat, dar în play-off-ul de Europa League
„Nu meritau niciun punct!" Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar,  am simțit ceva"
„Nu meritau niciun punct!" Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar, am simțit ceva"
„Nu meritau niciun punct!” Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar,  am simțit ceva”

Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault"
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault"
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!" Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic"
„Politic, niciodată atacant!" Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic"
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Critică „suporterii elitiști" ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB: „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!"
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre starea atacantului FCSB. Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa: fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
Cupa României LIVE de la 12:00, tragerea la sorți pentru play-off » Echipele de Liga 1 intră în competiție
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului"
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului"
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă" Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească"
Neymar a plâns: „O rușine profundă" Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească"
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiilor interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiilor interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

