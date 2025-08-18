Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a rămas impresionat după prestația lui Daniel Graovac (32 de ani), care ar putea rămâne titular.

Stoperul bosniac a fost folosit în derby-ul de pe Arena Națională pe postul de fundaș dreapta, pentru a acoperi absențele lui Vali Crețu și Ionuț Cercel.

Forțat să improvizeze, Charalambous l-a folosit pe Graovac pe postul de fundaș dreapta, iar jucătorul adus de la CFR Cluj nu a dezamăgit.

Gigi Becali, avertisment pentru Vali Crețu: „ Să-și pună semne de întrebare”

Evoluția l-a încântat pe patronul FCSB. Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă pentru Graovac și l-a atenționat pe Crețu că riscă să rămână pe bancă dacă nu își va ridica nivelul.

„ Extraordinar s-a descurcat Graovac! Crețu să-și pună semne de întrebare acum ”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

6,2 este nota primită de Daniel Graovac, pentru evoluția din derby-ul cu Rapid, 2-2

Fundașul bosniac a jucat 5 meciuri pentru FCSB, iar în fiecare partidă în care a evoluat, campioana României a primit gol.

La polul opus, Florin Tănase a fost criticat dur de Gigi Becali

Florin Tănase a intrat în colimatorul patronului, imediat după finalul duelului împotriva celor de la Rapid, 2-2. Deciziile luate de fotbalist în timpul partidei l-ar fi nemulțumit pe Gigi Becali.

În repriza secundă a duelului de pe Arena Națională, Florin Tănase a cerut să fie înlocuit, iar intenția sa a fost criticată dur de finanțatorul campioanei en-titre.

„Singurul care nu mi-a plăcut, Tănase. Aveam 2-0, el a avut superioritate și vrea să dea lob. În loc să fie mingea la noi, vrea să-i dea lob lui Bîrligea.

În stânga aveam doi jucători liberi. Adică mingea era la noi. Băi Tănase, ține, mă, posesie! E 2-0 pentru noi! Tu dai lob, ca să dai mingea la ei? Ce vrei să faci? Ce jucăm aici?”, a spus Gigi Becali, potrivit sursei menționate anterior.

Patronul celor de la FCSB a decis să îi limiteze atribuțiile lui Florin Tănase.

„Și nu mi-a plăcut nici lovitura [liberă], cum a bătut. L-am sunat pe Pintilii acum și am dat ordin: niciodată nu mai bate el, Tănase, lovitură! Nu mai bate. Adică noi avem jucători, avem talie și tu bați pe jos? Batjocură, ce e asta?”, a continuat Gigi Becali.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport