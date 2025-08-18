„Nu meritau niciun punct!” Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar,  am simțit ceva” +59 foto
„Nu meritau niciun punct!” Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar, am simțit ceva”

  • RAPID - FCSB 2-2. Florin Tănase (30 de ani) consideră că rezultatul meciului de pe Arena Națională este nedrept.

FCSB conducea cu 2-0 în minutul 70, când Tănase a părăsit terenul, însă „dubla” lui Koljic a făcut ca derby-ul să se termine la egalitate.

RAPID - FCSB 2-2. Florin Tănase: „Nu meritau niciun punct”

„O victorie scăpată printre degete, cred că meritam cele trei puncte, din păcate ne-au egalat și am pierdut două puncte foarte importante pentru noi în seara aceasta.

Eu am plecat la vestiar, am simțit ceva, nu am văzut golul doi al lor. Se întâmplă, trebuie să joci până la fluierul de final, să fii concentrat.

Când te egalează pe finalul meciului e normal să pună presiune, mai aveau timp să marcheze, dar, per total, nu meritau niciun punct în seara asta.

Nu s-a resimțit oboseala, cred că am făcut o partidă bună, odată ce Rapid nu și-a creat șanse, totuși e o echipă care are jucători valoroși, consider că am făcut un meci bun, trebuie să privim în viitor și să ne gândim la următorul meci.

Mă simt bine, cu siguranță o să facem meciuri din ce în ce mai bune. Suntem obligați să dăm totul, cu siguranță Aberdeen nu e o echipă ușoară, dar am demonstrat de multe ori că putem să ne batem cu echipele din Europa și să trecem mai departe.

Meciul acesta ne dă încredere că o să creștem, trebuie să legăm și victoriile”, a spus Tănase la Digi Sport.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

