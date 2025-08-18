„Am dat ordin” Faza care l-a enervat pe patronul de la FCSB: „L-am sunat acum pe Pintilii și i-am spus! Batjocură, ce e asta?!”

Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a criticat dur prestația lui Florin Tănase.

Patronul campioanei a transmis directive staff-ului tehnic, referitor la atribuțiile fotbalistului.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru, în minutul 7, și Daniel Bîrligea, în minutul 61. Replica giuleștenilor a venit prin Elvir Koljic, care a punctat de două ori, în minutele 83 și 90+2.

Gigi Becali, atac dur la adresa lui Florin Tănase: „E fotbal, nu sunt construcții”

La sfârșitul partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali l-a criticat dur pe Florin Tănase, care a gestionat greșit acțiuni de atac.

„Singurul care nu mi-a plăcut, Tănase. Aveam 2-0, el a avut superioritate și vrea să dea lob. În loc să fie mingea la noi, vrea să-i dea lob lui Bîrligea.

În stânga aveam doi jucători liberi. Adică mingea era la noi. Băi Tănase, ține, mă, posesie! E 2-0 pentru noi! Tu dai lob, ca să dai mingea la ei? Ce vrei să faci? Ce jucăm aici?

Și nu mi-a plăcut nici lovitura [liberă], cum a bătut. L-am sunat pe Pintilii acum și am dat ordin: niciodată nu mai bate el, Tănase, lovitură! Nu mai bate. Adică noi avem jucători, avem talie și tu bați pe jos? Batjocură, ce e asta? ”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

7.2 e nota primită de Florin Tănase pentru evoluția din derby-ul împotriva celor de la Rapid, 2-2

Florin Tănase a cerut să fie schimbat, iar decizia jucătorului a stârnit nemulțumirea lui Gigi Becali:

„Asta e iar o întrebare, de ce a cerut schimbare? O să vorbesc cu ăștia, să vedem de ce.

O să vorbesc și cu el, să-l întreb dacă are de gând să joace fotbal sau vrea să se facă om de afaceri”.

Băi, ești prietenul meu. Dar gata, ce facem aici? E fotbal, tată. Nu sunt construcții. Se joacă fotbal. Nu faci floricele, dai tu lob! Gigi Becali, finanțator FCSB, despre Florin Tănase

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

