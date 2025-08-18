„Am dat ordin” Faza care l-a enervat pe patronul de la FCSB: „L-am sunat acum pe Pintilii și i-am spus! Batjocură, ce e asta?!” +59 foto
Florin Tănase FOTO: SportPictures
„Am dat ordin” Faza care l-a enervat pe patronul de la FCSB: „L-am sunat acum pe Pintilii și i-am spus! Batjocură, ce e asta?!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 00:51
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 00:58
  • Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a criticat dur prestația lui Florin Tănase.
  • Patronul campioanei a transmis directive staff-ului tehnic, referitor la atribuțiile fotbalistului.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru, în minutul 7, și Daniel Bîrligea, în minutul 61. Replica giuleștenilor a venit prin Elvir Koljic, care a punctat de două ori, în minutele 83 și 90+2.

Koljic, gol cu călcâiul Atacantul Rapidului și-a explicat execuția cu FCSB: „L-am prins pe Târnovanu pe picior greșit"
Koljic, gol cu călcâiul Atacantul Rapidului și-a explicat execuția cu FCSB: „L-am prins pe Târnovanu pe picior greșit"
Koljic, gol cu călcâiul Atacantul Rapidului și-a explicat execuția cu FCSB: „L-am prins pe Târnovanu pe picior greșit”

Gigi Becali, atac dur la adresa lui Florin Tănase: „E fotbal, nu sunt construcții”

La sfârșitul partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali l-a criticat dur pe Florin Tănase, care a gestionat greșit acțiuni de atac.

„Singurul care nu mi-a plăcut, Tănase. Aveam 2-0, el a avut superioritate și vrea să dea lob. În loc să fie mingea la noi, vrea să-i dea lob lui Bîrligea.

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg

În stânga aveam doi jucători liberi. Adică mingea era la noi. Băi Tănase, ține, mă, posesie! E 2-0 pentru noi! Tu dai lob, ca să dai mingea la ei? Ce vrei să faci? Ce jucăm aici?

Și nu mi-a plăcut nici lovitura [liberă], cum a bătut. L-am sunat pe Pintilii acum și am dat ordin: niciodată nu mai bate el, Tănase, lovitură! Nu mai bate. Adică noi avem jucători, avem talie și tu bați pe jos? Batjocură, ce e asta?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

7.2
e nota primită de Florin Tănase pentru evoluția din derby-ul împotriva celor de la Rapid, 2-2

Florin Tănase a cerut să fie schimbat, iar decizia jucătorului a stârnit nemulțumirea lui Gigi Becali:

„Asta e iar o întrebare, de ce a cerut schimbare? O să vorbesc cu ăștia, să vedem de ce.

O să vorbesc și cu el, să-l întreb dacă are de gând să joace fotbal sau vrea să se facă om de afaceri”.

Băi, ești prietenul meu. Dar gata, ce facem aici? E fotbal, tată. Nu sunt construcții. Se joacă fotbal. Nu faci floricele, dai tu lob! Gigi Becali, finanțator FCSB, despre Florin Tănase

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

„Nu meritau niciun punct!" Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar,  am simțit ceva"
00:03
„Nu meritau niciun punct!” Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar, am simțit ceva”
„Nu meritau niciun punct!” Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar,  am simțit ceva”
Lixandru, gol în derby Mijlocașul lui FCSB a marcat cu Rapid după un an și o accidentare gravă
22:43
Lixandru, gol în derby Mijlocașul lui FCSB a marcat cu Rapid după un an și o accidentare gravă
Lixandru, gol în derby Mijlocașul lui FCSB a marcat cu Rapid după un an și o accidentare gravă

Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
13:32
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault"
12:28
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!" Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic"
12:20
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului"
12:52
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă" Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească"
11:26
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
10:38
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiilor interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

