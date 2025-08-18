Rapid - FCSB 2-2. Elvir Koljic (30 de ani) a marcat ambele goluri ale giuleștenilor și a explicat de ce a ales o execuție cu călcâiul la reușita de 1-2.

„Roș-albaștrii” au avut șansa de a majora avantajul la 3-0, însă Siyabonga Ngezana (28 de ani) a lovit bara, apoi giuleștenii au revenit pe final și au egalat.

FCSB a condus, 2-0, grație reușitelor lui Mihai Lixandru, în minutul 7, și Daniel Bîrligea, în minutul 61. Pentru giuleșteni, a punctat de două ori Elvir Koljic, în minutele 83 și 90+2.

Elvir Koljic, dublă în derby-ul cu FCSB: „ L-am prins pe Târnovanu pe piciorul greșit”

Introdus în teren în minutul 56, Elvir Koljic a fost unul dintre cei mai activi jucători ai giuleștenilor.

Atacantul bosniac a marcat o „dublă”, iar prima reușită a fost înscrisă după ce a trimis mingea în poartă cu călcâiul.

„Sunt fericit că am reușit să marchez două goluri, că am ajutat echipa și sper ca în continuare să fac același lucru.

Am primit mingea puțin în spate și singura soluție a fost să dau cu călcâiul.

Am încercat, cred că l-am prins și pe Târnovanu pe picior greșit și nu a avut timp, nu a putut să reacționeze, și a intrat în poartă”, a spus Elvir Koljic, la finalul partidei, pentru Digi Sport.

Vreau să le mulțumesc fanilor pentru atmosfera bună pe care au creat-o în cele 90 de minute, chiar și când era 2-0 pentru FCSB. Ne-au încurajat, ne-au împins de la spate, cum se zice, și punctul ăsta e pentru ei. Sper că în meciurile următoare să le aducem bucurii Elvir Koljic, atacant Rapid

Atacantul bosniac a ajuns la 3 goluri în acest sezon. Elvir Koljic a mai punctat în remiza cu CFR Cluj, din Giulești, în etapa #2 a Superligii, 1-1.

Să spunem adevărul, lui Mister i-au ieșit schimbările. E bine că s-a terminat așa. Suntem supărați, pentru că nu am făcut ce trebuie în acest meci. Am sperat până la final că putem reveni, am crezut în șansa noastră, pentru că am mai trăit astfel de meciuri. Am simțit chiar că puteam și câștiga Denis Ciobotariu, fundaș Rapid

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

FCSB a avut ocazia de a majora avantajul la 3-0, în minutul 79, când Juri Cisotti a executat o lovitură de colț.

Centrarea mijlocașului italian a ajuns la Siyabonga Ngezana, care s-a înălțat peste apărătorii giuleșteni, dar lovitura sa de cap a lovit bara transversală a porții lui Franz Stolz.

Apoi, Rapid a înscris de două ori și a egalat în derby, scor final 2-2.

