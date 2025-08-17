Lixandru, gol în derby Mijlocașul lui FCSB a marcat cu Rapid după un an și o accidentare gravă +13 foto
Mihai Popescu și Mihai Lixandru FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Lixandru, gol în derby Mijlocașul lui FCSB a marcat cu Rapid după un an și o accidentare gravă

Gabriel Neagu
Publicat: 17.08.2025, ora 22:43
Actualizat: 17.08.2025, ora 22:55
  • Rapid - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani) a marcat în derby, primul său gol în Liga 1 după un an
  • De la ultimul gol marcat, mijlocașul „roș-albaștrilor” a suferit o accidentare ce l-a ținut departe de teren din octombrie 2024 până în aprilie 2025

Mihai Lixandru a deschis scorul în derby-ul dintre Rapid și FCSB.

Mihai Lixandru, gol în derby, la peste un an de la ultima reușită

În minutul 7 al derby-ului dintre Rapid și FCSB, Mihai Lixandru a reușit să deschidă scorul printr-o lovitură de cap, expediată în urma unei centrări a lui Octavian Popescu.

Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (11).jpg
Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (11).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (1).jpg Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (2).jpg Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (3).jpg Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (4).jpg Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Reușita mijlocașului campioanei a venit la peste un an distanță de la ultimul gol înscris.

Mihai Lixandru își trecea numele pe tabelă în iulie 2024, într-un duel împotriva celor de la Unirea Slobozia, 2-2.

Atunci, jucătorul celor de la FCSB a înscris primul gol al partidei tot printr-o lovitură de cap, din corner.

394 de zile
au trecut de la ultimul gol marcat de Mihai Lixandru

De la ultimul gol, Mihai Lixandru a trecut printr-o perioadă dificilă

În duelul împotriva celor de la PAOK Salonic, din octombrie 2024, în faza grupei Europa League, câștigat de FCSB, 1-0, Mihai Lixandru a suferit o accidentare gravă.

În al patrulea minut de prelungiri din prima repriză, mijlocașul „roș-albaștrilor” s-a prăbușit pe gazon, în urma unui duel cu Mady Camara, ținându-se de genunchiul stâng și urlând de durere.

Diagnosticul primit de Mihai Lixandru a fost ruptură a ligamentelor încrucișate. A fost operat la clinica Vila Stuart din Roma, de către doctorul Pier Paolo Mariani.

Deși se preconiza că va lipsi pentru tot restul sezonului precedent, Mihai Lixandru a revenit în efectivul campioanei în luna aprilie.

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
+59 Foto
labels.photo-gallery

GOL rapid fcsb mihai lixandru
