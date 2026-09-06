Golgheterul Oțelului, eliminat FOTO: Patrick Fernandes și-a lăsat echipa în inferioritate la meciul cu Rapid!

OȚELUL - RAPID. Patrick Fernandes (32 de ani), atacantul gălățenilor, a fost eliminat pentru cumul de cartonașe în minutul 78 al partidei.

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Vârful din Capul Verde a văzut primul cartonaș galben în minutul 18, după un fault dur, din lateral, asupra lui Alex Dobre.

FOTO. Patrick Fernandes, eliminat în Oțelul - Rapid

Cu 12 minute înainte de finalul timpului regulamentar, Patrick a încercat să protejeze o minge, însă l-a lovit cu cotul involuntar în gât pe Cristi Manea.

Marian Barbu nu a stat pe gânduri și i-a arătat golgheterul gălățenilor cartonașul galben, implicit pe cel roșu.

Decizia arbitrului a stârnit proteste vehemente pe banca gazdelor. Antrenorul Oțelului, dar și câțiva dintre colaboratorii săi, au fost la rândul lor avertizați de Barbu.

Eliminarea lui Patrick a cântărit greu pentru gălățeni, care nu au reușit să reziste până la final. Alexandru Pașcanu a adus victoria Rapidului la ultima fază a meciului.

A fost prima victorie a giuleștenilor la Galați, după 18 ani!

În ceea ce îl privește pe atacantul de 32 de ani, acesta va rata confruntarea cu U Cluj din runda viitoare, programată luni, 14 septembrie, de la ora 18:00.

4 goluri în 8 meciuri a marcat Patrick pentru Oțelul în acest sezon, în toate competițiile

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